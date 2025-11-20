El Corner

Estos son los productos más vendidos durante el primer día del Black Friday de Amazon: AirPods Pro 3, pañales Dodot o una Smart TV de LG con una rebaja de 2.600 euros

La plataforma electrónica ha dado el pistoletazo de salida a uno de los momentos más esperados por los usuarios, con descuentos en infinidad de artículos de todas las categorías. Estos son los que arrasan en las primeras horas

Guardar

Hace solo unas horas, concretamente a las 00.00 de este 20 de noviembre, Amazon daba el pistoletazo de salida a uno de los momentos más esperados para muchos usuarios: el comienzo del Black Friday de 2025, es decir, la llegada de un sinfín de ofertas y grandes descuentos en productos de todo tipo. .[Prueba GRATIS Amazon Prime]

Como es habitual, el gigante electrónico ha aprovechado estos días para ofrecer importantes rebajas que superan el 50% en artículos de todas las categorías: desde dispositivos electrónicos a artículos de belleza y moda, pequeños electrodomésticos, o básicos para el día a día.

Pasadas ya las primeras horas del evento, estos son algunos los artículos en oferta que están arrasando en ventas.

AirPods Pro 3: los auriculares estrella de Apple en oferta

Por ejemplo, en la categoría de electrónica, el primer puesto de la lista lo ocupan los auriculares AirPods Por 3 de Apple, a la venta con un 15% de descuento, lo que reduce su precio de 249 a 219 euros.

Compra aquí los AirPods Pro 3 de Apple por 219 euros

Este modelo incluye un sensor de frecuencia cardíaca útil para entrenamiento, resistencia IP57 ante sudor y polvo, y traducción en tiempo real en varios idiomas. Además, la autonomía alcanza 8 horas con una sola carga.

Baliza v16 para el coche: está homologada por la DGT

Va a ser sin duda uno de los productos más vendidos en esta recta final de año. Y con razón, ya que van a ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Hablamos de las balizas v16 conectadas que deberán llevar todos los coches con la entrada del nuevo. Como no podía ser de otra manera, muchos conductores están aprovechando el Black Friday para hacerse con una a menor precio. Esta es la razón que ha convertido a este modelo de EuroLight homologado por la DGT en uno de los artículos más vendidos en las primeras horas de promoción. Hazte con él ahora con un descuento del 27%.

Compra aquí esta baliza v16 homologada por la DGT por 36,66 euros

Smart TV OLED EVO 4K de LG: ahorro de más de 2.600 euros en este televisor de 77 pulgadas

Tampoco podían faltar los televisores. Y en este apartado, el modelo LG OLED77G54LW lidera la lista. No es para menos, ya que durante el Black Friday puedes comprar esta Smart TV de 77″ en Amazon con un descuento del 58% que rebaja su precio de 4.449 euros a 1.879 euros. El ahorro total es de 2.620 euros.

Compra aquí este televisor 4K de LG de 77″ por 1.879 euros

Este televisor OLED evo de cuenta con resolución 4K y procesador α11 AI Gen2, que ofrece negros perfectos, gran contraste y optimización inteligente de imagen. Incorpora HDR con Dolby Vision, sonido envolvente Dolby Atmos de 60 W y un diseño ultradelgado tipo Gallery, ideal para montaje en pared. Además, es excelente para gaming gracias a sus 120 Hz nativos, VRR hasta 165 Hz, FreeSync y G-SYNC.

Aspirador de agua Bissel SpotClean Pet Pro: 42% de descuento

El BISSELL SpotClean Pet Pro se ha convertido en una de los más vendidos en este inicio de Black Friday en Amazon, donde se puede adquirir por 149,99 euros, con un descuento del 42% sobre su precio original (259,99 euros). El SpotClean Pet Pro es un aspirador de agua de 750 W diseñado para eliminar eficazmente manchas y suciedad tanto en casa como en el coche.

Compra aquí el aspirador BISSELL SpotClean Pet Pro por 149,99 euros

Es especialmente útil para hogares con mascotas gracias a su manguera integrada de 1,5 m que combina succión potente, acción de cepillado y fórmulas de limpieza para retirar la suciedad incrustada. Incorpora un sistema de dos depósitos desmontables que separan el agua limpia de la suciedad para facilitar el llenado, vaciado y mantenimiento, además de una herramienta específica que pulveriza, frota y aspira las manchas, almacenándolas en un tanque independiente.

Pañales Dodot con descuento: rebajas en todas las tallas

Este básico tampoco podía no estar entre los más vendidos durante el Black Friday. Y es que muchos padres esperan a estos días de rebajas para hacerse con una buena cantidad de pañales, donde Dodot es sin duda la marca de referencia. La plataforma electrónica ofrece descuentos de hasta el 45% en las diferentes tallas de la gama Dodot Sensitve, que van de la 1 a la 6.

Compra aquí los pañales Dodot Sensitive desde 39 euros

Diseñados especialmente para pieles sensibles, mantienen la piel seca hasta 12 horas e incorpora una barrera Stop Fugas para evitar escapes traseros. Además, tiene un indicador de humedad que cambia de color cuando es momento de cambiar el pañal.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

