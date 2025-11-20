El Corner

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

Guardar
Este modelo resulta especialmente atractivo
Este modelo resulta especialmente atractivo para quienes leen cómics, libros ilustrados o manuales de estudio.

El Kindle Colorsoft llega con una propuesta que cambia por completo la forma en la que disfrutar de los libros digitales. Su pantalla a color de 7 pulgadas no solo ofrece un contraste altísimo y una comodidad visual sorprendente, sino que consigue que las portadas y las ilustraciones cobren vida, como si estuvieran impresas en papel. Y lo mejor, durante el Black Friday está disponible un descuento del 33% en Amazon, lo que convierte esta novedad en una oportunidad difícil de dejar pasar. Su precio, que habitualmente es de 337,97 euros, se queda en 227, 67 euros.[Prueba GRATIS Amazon Prime]

Hasta ahora, los Kindle habían sido sinónimo de lectura en blanco y negro, perfecto para texto pero limitado en otros aspectos. Con Colorsoft, Amazon da un paso más y abre la puerta a una experiencia distinta: leer cómics, libros ilustrados o simplemente disfrutar de tus títulos con un toque de color. A eso se suma un diseño fino y ligero que permite leer durante horas sin notar el peso, y una funda de materiales sostenibles fabricada en Italia que protege la pantalla con un forro de microfibra.

Lo mejor del Kindle Colorsoft

  • Pantalla Colorsoft de 7” con lectura a todo color y alto contraste
  • Resaltado en varios tonos para personalizar la experiencia
  • Diseño fino y ligero, cómodo durante horas
  • Funda oficial fabricada en Italia con materiales vegetales y forro de microfibra
  • Compatible con Paperwhite 2024 y Signature Edition
Comprar en Amazon por 227,67 €

¿Qué lo hace diferente?

A diferencia de otros modelos que siguen anclados en el blanco y negro, el Kindle Colorsoft da un salto y se acerca mucho más a la sensación de leer sobre papel. Las portadas se muestran tal y como fueron concebidas, los gráficos ganan claridad y los subrayados en color permiten organizar la lectura de una forma más intuitiva y atractiva. Todo ello se suma a lo que siempre hemos valorado en un lector electrónico: ligereza, comodidad y autonomía, ahora con la novedad de una pantalla que añade color.

Para quién encaja mejor

Este modelo resulta especialmente atractivo para quienes leen cómics, libros ilustrados o manuales de estudio, donde el color marca la diferencia. También es una opción práctica para quienes buscan un dispositivo versátil, cómodo y con un diseño cuidado.

El Kindle Colorsoft está disponible en Amazon con un descuento del 30% por Black Friday y envío gratuito. Una oportunidad perfecta para renovar tu lector o dar el salto a la lectura digital a color.

Comprar en Amazon por 227,67 €

El Kindle Colorsoft es la revolución de la lectura digital, con una pantalla que acerca la experiencia al papel y añade color.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

Temas Relacionados

Libro DigitalLibros DigitalesEbooksDispositivos ElectrónicosProductosProductos EspañaComprasAmazonEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

El lavavajillas de Bosch que limpia más y gasta menos: programación en diferido y sensores inteligentes para ahorrar en la factura de la luz

Con 12 cubiertos y motor EcoSilence, este lavavajillas Bosch es todo lo que necesitas para ahorrar a diario. Además, tiene un descuento del 34% en Worten

El lavavajillas de Bosch que

Amazon rebaja a la mitad el precio de uno de sus productos más vendidos: Fire Stick desde 25 euros durante el Black Friday

Este pequeño dispositivo, capaz de convertir cualquier televisor en una Smart TV, es uno de los básicos estrella de la plataforma

Amazon rebaja a la mitad

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11

OnePlus 15 ya está aquí: así es el lanzamiento del smartphone más esperado del año

El lanzamiento del OnePlus 15 llega con fuerza este noviembre, acompañado de ventajas únicas y regalos especiales en los modelos Nord 5 y Nord CE 5

OnePlus 15 ya está aquí:

Las 10 mejores plataformas de música en streaming: Amazon Music, Apple Music o Deezer

Si quieres pasarte a la música en streaming, aquí te dejamos una guía definitiva con las mejores en cuanto a sonido, catálogo y precios

Las 10 mejores plataformas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera