El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

El Kindle Colorsoft llega con una propuesta que cambia por completo la forma en la que disfrutar de los libros digitales. Su pantalla a color de 7 pulgadas no solo ofrece un contraste altísimo y una comodidad visual sorprendente, sino que consigue que las portadas y las ilustraciones cobren vida, como si estuvieran impresas en papel. Y lo mejor, durante el Black Friday está disponible un descuento del 33% en Amazon, lo que convierte esta novedad en una oportunidad difícil de dejar pasar. Su precio, que habitualmente es de 337,97 euros, se queda en 227, 67 euros.[Prueba GRATIS Amazon Prime]

Hasta ahora, los Kindle habían sido sinónimo de lectura en blanco y negro, perfecto para texto pero limitado en otros aspectos. Con Colorsoft, Amazon da un paso más y abre la puerta a una experiencia distinta: leer cómics, libros ilustrados o simplemente disfrutar de tus títulos con un toque de color. A eso se suma un diseño fino y ligero que permite leer durante horas sin notar el peso, y una funda de materiales sostenibles fabricada en Italia que protege la pantalla con un forro de microfibra.

Lo mejor del Kindle Colorsoft

Pantalla Colorsoft de 7” con lectura a todo color y alto contraste

Resaltado en varios tonos para personalizar la experiencia

Diseño fino y ligero , cómodo durante horas

Funda oficial fabricada en Italia con materiales vegetales y forro de microfibra

Compatible con Paperwhite 2024 y Signature Edition

¿Qué lo hace diferente?

A diferencia de otros modelos que siguen anclados en el blanco y negro, el Kindle Colorsoft da un salto y se acerca mucho más a la sensación de leer sobre papel. Las portadas se muestran tal y como fueron concebidas, los gráficos ganan claridad y los subrayados en color permiten organizar la lectura de una forma más intuitiva y atractiva. Todo ello se suma a lo que siempre hemos valorado en un lector electrónico: ligereza, comodidad y autonomía, ahora con la novedad de una pantalla que añade color.

Para quién encaja mejor

Este modelo resulta especialmente atractivo para quienes leen cómics, libros ilustrados o manuales de estudio, donde el color marca la diferencia. También es una opción práctica para quienes buscan un dispositivo versátil, cómodo y con un diseño cuidado.

El Kindle Colorsoft está disponible en Amazon con un descuento del 30% por Black Friday y envío gratuito. Una oportunidad perfecta para renovar tu lector o dar el salto a la lectura digital a color.

El Kindle Colorsoft es la revolución de la lectura digital, con una pantalla que acerca la experiencia al papel y añade color.

