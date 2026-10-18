Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

El jugador del Real Madrid Yan Diomande (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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La sanción de Vinicius cambia los planes del Real Madrid para las próximas semanas y sitúa a Yan Diomande en el centro de todas las miradas. El delantero marfileño tendrá por delante cuatro jornadas de Liga para demostrar su capacidad en una posición en la que todavía no ha disfrutado de demasiadas oportunidades. La ausencia del brasileño abre un hueco en la banda izquierda y será Diomande quien parece que ocupará su hueco, al menos, hasta que regrese el brasileño. Una oportunidad de oro para demostrar su papel en el equipo e intentar ganarse la titularidad.

El calendario ofrece una prueba exigente. El Real Madrid se medirá al Sevilla en el Santiago Bernabéu y después visitará al Barcelona, al Racing de Santander y al Valencia. Vinicius se perderá los cuatro compromisos después de que Apelación rechazara las alegaciones presentadas por la entidad madridista. El club recurrirá al TAD, aunque las opciones de conseguir una rebaja del castigo se consideran prácticamente inexistentes. La sanción se reparte en dos partidos por el agarrón de pelo a Saliba y otros dos por su “actitud agresiva” durante las protestas por su expulsión en el duelo ante el equipo amarillo. Si no hay cambios, el brasileño no regresará a la competición doméstica hasta finales de noviembre. Su ausencia, además de condicionar las alternativas ofensivas del equipo, permitirá que Diomande afronte una serie de encuentros con un papel mucho más importante que el desempeñado hasta ahora.

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La apuesta del cuerpo técnico pasa por diferenciar los planes para las dos competiciones. Mientras Vinicius tendría protagonismo en los encuentros de Champions frente al RB Leipzig y el AEK, Diomande asumiría la titularidad en Liga. Para ello, dejaría la banda derecha y se trasladaría al costado izquierdo, una demarcación en la que puede desarrollar mejor sus condiciones. Hasta el momento, el extremo solo ha sido titular ahí una vez, frente al Villarreal, pese a haber disputado diez partidos con el conjunto blanco. También ha tenido participación en las segundas partes ante la Real Sociedad, el Elche, el Atlético y la Roma.

La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El cambio llega en un momento importante para la adaptación del futbolista. En Valdebebas quieren evaluar su rendimiento con una regularidad que hasta ahora no había tenido, pero sin olvidar que todavía necesita tiempo para crecer. La expectativa es considerable por la inversión realizada en su fichaje: 125 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 15 en variables. Una cantidad que lo sitúa como la incorporación más cara en los casi 125 años de historia del club y que inevitablemente eleva el nivel de exigencia.

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Diomande, un jugador creado a fuego lento

Mourinho ha intentado rebajar esa presión y ha defendido públicamente una evolución sin precipitaciones. “Tiene que ir poco a poco. Es un chico abierto, humilde, que quiere aprender, trabajar. Que me escucha, pero también a los compañeros. Va a crecer”, aseguró sobre Diomande. El técnico también explicó por qué considera necesario mantener la calma pese al precio del traspaso. “¿Cuánto hemos pagado? ¿120? ¿130? Normalmente, cuando se habla de un número así de gordo, se habla de alguien que llega y revienta con todo. No es el caso. Es demasiado joven, naíf. Tiene un potencial increíble, pero... calma", señaló.

Su evolución durante las últimas semanas ofrece motivos para seguir de cerca su rendimiento. Diomande no apareció en ninguna alineación titular durante los cinco primeros encuentros, pero entró en el once por primera vez en la sexta jornada, ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, su presencia ha aumentado: acumula 362 minutos en los últimos cinco partidos, el 79% de los 456 que suma con el Real Madrid, y ha sido titular en cuatro ocasiones.

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En sus primeras apariciones también ha dejado números concretos. El extremo suma un gol, anotado frente al Villarreal, y dos asistencias para Mbappé, una ante el Elche y otra contra la Roma. Con esos registros, ocupa el undécimo puesto de la plantilla en participaciones, apenas un minuto por detrás de Güler. La ausencia de Vinicius convierte las próximas cuatro jornadas en una oportunidad especialmente valiosa para Diomande. El reto no consiste solo en ocupar una posición vacante, sino en aprovechar la continuidad para consolidarse en los planes del Real Madrid y empezar a responder a las expectativas depositadas en él.