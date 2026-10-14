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Ya se conoce la sanción a Vinicius por tirar del pelo a Saliba: cuatro partidos y se pierde el Clásico ante FC Barcelona

El brasileño tampoco podrá jugar los partidos ante el Sevilla, Racing de Santander y Valencia

El delantero del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
El delantero del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
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La expulsión de Vinicius por tirar del pelo a Saliba ha traído polémica. La primera reacción tras el partido no se hizo esperar: fue de Mourinho. El técnico portugués decidió no salir a rueda de prensa para atender a los medios. Tras ello fue el propio jugador quien a través de sus redes sociales reaccionó. Ahora, unos días después, ya se conoce la sanción para el delantero brasileño: cuatro partidos sin jugar. Eso significa que se perderá el duelo ante el FC Barcelona, además de los partidos ante el Sevilla, Racing de Santander y Valencia.

El episodio se produjo en el tramo final del encuentro ante el Villarreal. Vinicius llegó a marcar un gol, pero el VAR, tras revisar la jugada, decidió intervenir. Avisó al árbitro de que el gol podría ser anulado por una infracción: Vinicius había tirado del pelo a un rival (Saliba). “Según observamos, Vinícius tira del pelo al jugador del Villarreal”, explicaban desde la sala VOR. Tras revisar la jugada el colegiado lo tuvo claro: anuló el gol y expulsó al delantero brasileño. Informó al VAR y después informó: “Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?”

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El acta dice lo siguiente: “2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a”.

La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Vinicius tendrá que afrontar las consecuencias de su expulsión y se perderá varios compromisos importantes con el Real Madrid. La sanción no solo está relacionada con la acción que protagonizó durante el encuentro, sino también con las circunstancias que recoge el acta arbitral. El colegiado hizo constar que el balón no estaba en disputa cuando se produjo el incidente, un detalle que ha perjudicado al brasileño y que podría haber supuesto un castigo menor si la jugada se hubiera desarrollado de otra manera.

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Del tirón de pelo a la “actitud agresiva”

A este factor se suma la descripción del comportamiento del atacante madridista. El árbitro dejó reflejada en el acta su “actitud agresiva” y señaló que varios de sus compañeros tuvieron que sujetarlo. Estos elementos han influido en la sanción impuesta al futbolista, que deberá cumplir el castigo lejos del terreno de juego. Después de lo ocurrido, Vinicius utilizó sus redes sociales para dirigirse tanto a sus compañeros como a los aficionados del Real Madrid. El brasileño pidió perdón por su expulsión y por haber dejado al equipo en inferioridad numérica durante el partido. Su reacción llegó tras un episodio que ha generado debate y que tendrá repercusiones inmediatas en la planificación deportiva del conjunto blanco.

El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, analiza en rueda de prensa el partido de su equipo contra el Real Madrid. Pérez destaca la "crispación" y la alta tensión del encuentro, pero se muestra satisfecho con el rendimiento y la ejecución del plan de partido por parte de sus jugadores.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen para el equipo madrileño. Vinicius no podrá participar en el próximo encuentro contra el Sevilla, fijado para el domingo a las 21.00 horas. Tampoco estará disponible para el enfrentamiento ante el FC Barcelona, previsto para el domingo 25 de octubre, también a las 21.00 horas, en el Camp Nou. La situación llega, además, después de que el brasileño perdiera la titularidad en el último compromiso frente al Villarreal, disputado tras el parón de selecciones. En aquella ocasión, Diomande ocupó su lugar en el once inicial. Con la sanción ya sobre la mesa, el Real Madrid tendrá que afrontar sus próximos partidos sin uno de sus atacantes, mientras Vinicius queda pendiente de cumplir el castigo correspondiente.

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