Joana Sanz rompe su silencio y cuenta cómo es su relación con Dani Alves: “Le voy a ver a prisión y hablamos todos los días”

Dani Alves y Joana Sanz en una imagen de octubre de 2021.

El próximo 20 de junio se cumplen seis meses desde que Dani Alves fue detenido tras ser acusado de violar presuntamente a una joven de 23 años en un baño de los reservados de la discoteca Sutton de Barcelona. En este tiempo, el brasileño ha intentando demostrar su inocencia por todos los medios, sin embargo, continúa en prisión a la espera de juicio tras considerarse que existe un “elevado” riesgo de fuga.

Si bien el foco público se ha centrado en él, su mujer, Joana Sanz, también ha acaparado una gran cantidad de titulares en este tiempo, pues lejos de mantenerse totalmente ajena se ha mantenido activa en sus redes sociales, llegando a anunciar a través de ellas el final de su historia de amor. Pese a ello, hasta ahora la modelo canaria no había concedido ninguna entrevista, quedándose para ella su verdad y sus palabras.

Un silencio que ha roto con el periodista Marc Leirado para Vanitatis, donde ha confesado cómo se encuentra, lo que han supuesto estos meses para ella y desvelando que Dani Alves se negó a ayudarla económicamente tras su detención.

A pesar de los cambios constantes de versión del futbolista y el testimonio de la mujer presuntamente agredida, la canaria ha querido aseverar que cree en su inocencia dado que “todavía no ha habido un juicio” y “no podemos condenarlo antes de que eso ocurra”. Y eso que, tal y como revela, se enteró de todo a través de la prensa, pues el brasileño no quiso decirle nada. Según ella, lo habría hecho “por mí, por no darme otro palo” dado que su madre había fallecido unos días antes. “Supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida”, le justifica la tinerfeña.

Dani Alves y Joana Sanz en la entrega de los premios Earthshot del año 2021.

“Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona”, añade muy segura de sus palabras. De hecho, según explica en Vanitatis el motivo de su ruptura no estaría tanto en las acusaciones que se vierten sobre él como autor de un presunto delito de agresión sexual sino en el hecho de que le fue infiel. “Dani cometió un error y ha perdido todo lo que teníamos por esto”, dice en un momento de la conversación, desvelando que entre ellos “no hay mal rollo” pese a todo lo sucedido.

Cuenta además que ha acudido unas cuatro veces a la prisión de Brians II, en Barcelona, donde Dani Alves permanece recluido. “Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos”, narra al citado medio, añadiendo que hablan a diario por teléfono ya que es la única forma que tiene de saber que sigue vida.

Sobre cómo se encuentra su todavía marido, de quien aún no ha iniciado los trámites de separación, la top canaria desliza que “está siendo más fuerte” con el paso del tiempo, pero que el primer mes solamente podía llorar. Ella, por su parte, está “mal, muy triste y asustada”, explica. “A mí me está tocando lidiar con algo que me he encontrado, sin comerlo ni beberlo, porque no soy ni denunciante, ni denunciada”.

Joana Sanz en una imagen de archivo tomada en el año 2021.

Joana Sanz se muestra rotunda al asegurar que no existe reconciliación posible entre ambos, algo que no ha detenido su intención de seguir a su lado. “Pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia”, afirma en un momento de la entrevista, dejando claro que lo hace por el “respeto” a los años que han pasado juntos.

Mientras se resuelve el caso, la maniquí quiere recuperar su vida, algo que le habría gustado hacer fuera de España y que no pudo ser dado que Dani Alves se negó a ayudarla. “Me quería ir a París pero, al precio que están los pisos allí, no iba a poder pagarlo. No sabía qué hacer, necesitaba largarme como fuera. Y solo por salud mental le pedí ayuda para poder dejar España. Pero Dani me dijo que no”, relata. El motivo de esta negativa, dice, podría deberse a que el futbolista bien no podría afrontarlo por motivos económicos o bien porque no quería que saliera para siempre de su vida, pues le insiste en que la sigue amando.

