El truco de la hoja de papel para comprobar si tu frigorífico pierde frío y te aumenta la factura de la luz

Una mujer comprueba el sellado de la junta de un frigorífico con una hoja de papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frigorífico es el único electrodoméstico de la casa que funciona sin interrupción las 24 horas del día. De su rendimiento depende la correcta conservación de la comida y una parte notable del consumo eléctrico del hogar. Sin embargo, cuando se busca explicar un incremento en el gasto energético, solemos pensar en averías del motor o fallos en el termostato, olvidando el elemento más expuesto al desgaste diario: la goma de la puerta.

Estas tiras flexibles están diseñadas para crear un sellado hermético que impida la salida del aire frío y la entrada del calor exterior. Si la junta pierde adherencia, acumula suciedad o se deforma, el compresor debe trabajar el doble de tiempo para mantener la temperatura programada. El inconveniente es que una pequeña fuga de aire rara vez se aprecia a simple vista, ya que la puerta parece encajar y cerrar de forma completamente normal.

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Para detectar esta falta de ajuste antes de que derive en un gasto de luz desmedido o en una avería más seria en el aparato, no hace falta usar herramientas complejas ni llamar al servicio técnico. Basta con poner en práctica un método casero tan rápido como eficaz.

Un hombre observa el interior de su nevera abierta y vacía tras detectar una avería en el electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la prueba del folio paso a paso

Prepara el material: Utiliza una hoja de papel común (tamaño A4 o similar). Posiciona el folio: Abre la puerta y coloca la mitad de la hoja sobre el borde del marco donde apoya la junta. Cierra la puerta: Deja que la puerta encaje de manera habitual, sin empujarla con más fuerza de la normal. El papel debe quedar pillado entre la goma y la estructura. Evalúa la presión: Agarra el extremo exterior de la hoja y tira suavemente hacia fuera. La clave está en valorar cuánta resistencia ofrece al deslizarse.

Si notas firmeza y cuesta retirar el papel, significa que el sellado mantiene buena presión en ese punto. Por el contrario, si la hoja sale de inmediato sin apenas fricción o cae por su propio peso, la goma ha perdido su capacidad de retención. Conviene repetir la operación en distintos tramos del contorno (zona superior, inferior y ambos laterales), ya que el desgaste de las tiras no siempre se produce de manera uniforme en toda la puerta.

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Woman taking food out of fridge at home

¿Qué hacer si la junta no presiona lo suficiente?

Obtener un resultado desfavorable en la prueba del papel no implica automáticamente que sea obligatorio sustituir la goma por una pieza nueva de inmediato. En un gran número de ocasiones, la pérdida de agarre y la falta de contacto se deben simplemente a la acumulación progresiva de grasa, polvo o restos microscópicos de alimentos que se van depositando con el uso diario e impiden que se adhiera al marco. Una limpieza profunda de toda la superficie con agua tibia y jabón neutro suele ser más que suficiente para devolverle la flexibilidad original a la goma y corregir el ajuste por completo.

Si tras realizar una limpieza minuciosa el folio continúa saliendo sin oponer ninguna resistencia, o si al inspeccionar visualmente la junta se observan grietas profundas, rigidez extrema o deformaciones permanentes, la mejor solución será encargar un repuesto y cambiar la pieza. Afrontar este pequeño mantenimiento a tiempo frena de golpe el consumo eléctrico desmedido y alarga sustancialmente la vida útil de la nevera.

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