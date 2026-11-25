La residencia vacacional de los príncipes de Gales, Anmer Hall, en Nolfolk. (Montaje Infobae).

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La investigación sobre el asalto a Anmer Hall, la residencia de campo de los príncipes de Gales en Norfolk, ha dado un nuevo paso. Dos hombres han sido acusados formalmente de allanamiento e intento de robo después de que la policía detectara una actividad sospechosa en los terrenos de la finca de Sandringham, donde se encuentra la propiedad. Los sospechosos, que permanecen bajo custodia, deberán comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich.

Según informa la BBC, se trata de Mirgen Doku, de 34 años, residente en Courtfield Gardens, Londres, y Arilen Ndoci, de 32, que carece de domicilio fijo. Tal y como afirman los medios británicos, ambos serían de nacionalidad albanesa, aunque las autoridades policiales no han confirmado oficialmente este extremo. La Policía de Norfolk ha informado de que los dos están acusados de entrar en una propiedad con intención de sustraer objetos y de acceder ilegalmente a un recinto protegido.

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Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, cuando los agentes recibieron una alerta por un comportamiento sospechoso en las inmediaciones de la residencia. A partir de ese momento se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante varias horas. En él participaron unidades caninas, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional, que sobrevoló la zona hasta aproximadamente las 20:45 horas.

Finalmente, los dos sospechosos fueron localizados y arrestados dentro de los terrenos de Sandringham poco antes de las nueve de la noche. La investigación continúa abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas de la presunta intrusión ni sobre los objetos que podrían haber intentado sustraer.

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La tarjeta de Navidad de 2020 del príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Catalina, posando junto a sus hijos —los príncipes Luis, Carlota y Jorge— en Anmer Hall, en Norfolk, Gran Bretaña. (Los duques de Cambridge/Palacio de Kensington/Matt Porteous/vía REUTERS).

Guillermo, Kate y sus hijos estaban en Windsor

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la vivienda se encontraba vacía cuando se produjo el incidente. El príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, estaban en su residencia habitual de Windsor, por lo que ninguno de ellos se encontraba en Anmer Hall durante el asalto.

El Palacio de Kensington ha evitado pronunciarse sobre lo sucedido, siguiendo su habitual política de no ofrecer declaraciones relacionadas con cuestiones de seguridad. La propiedad, situada en una zona rural de Norfolk, forma parte de la finca privada de Sandringham, perteneciente al rey Carlos III, y se encuentra a unos tres kilómetros de Sandringham House.

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Anmer Hall es uno de los lugares más especiales para los príncipes de Gales. La residencia fue un regalo de la reina Isabel II tras su boda, celebrada en 2011, y se convirtió en su hogar durante los primeros años de matrimonio. Aunque actualmente viven en Adelaide Cottage, en Windsor, continúan utilizando esta mansión durante escapadas y periodos vacacionales.

La duquesa de Cambridge conversa con Martin y Jennie Turner, propietarios del Fakenham Garden Centre en Norfolk, durante su primer acto público desde el confinamiento. Foto: PA. Fecha de la imagen: jueves 18 de junio de 2020. (Foto de Aaron Chown / POOL / AFP)

La casa, construida en 1802, cuenta con diez dormitorios, piscina y pista de tenis, además de amplios terrenos que la convierten en un refugio alejado de la actividad pública. Allí, Kate Middleton encontró también un espacio de tranquilidad durante su tratamiento contra el cáncer. Fue precisamente desde esta residencia desde donde grabó el vídeo en el que comunicó que había terminado la quimioterapia, un mensaje especialmente emotivo que compartió con el mundo.

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Un nuevo episodio que pone el foco en la seguridad real

El suceso vuelve a plantear interrogantes sobre la protección de las propiedades de la familia real británica. Aunque Guillermo y Kate cuentan con seguridad permanente, la intrusión en Anmer Hall se suma a otros episodios recientes que han obligado a reforzar la atención sobre sus residencias.

En 2024, dos individuos encapuchados consiguieron acceder a Shaw Farm, dentro de los terrenos del castillo de Windsor, y robar un quad y un camión. Los vehículos fueron utilizados para derribar una puerta de seguridad y abandonar el recinto. La entrada afectada se encontraba próxima a una zona utilizada habitualmente por los miembros de la familia real.

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Britain's Catherine, Princess of Wales, tends to a beehive at Anmer Hall in Norfolk, Britain, in this undated handout photo released in celebration of World Bee Day on May 20, 2023. (Matt Porteous/Handout via REUTERS).

También se han registrado incidentes en las inmediaciones de otras propiedades vinculadas a la corona. La nueva investigación en Norfolk, en una zona considerada especialmente tranquila y con escasos delitos, ha generado inquietud entre los vecinos, que aseguran estar acostumbrados a una importante presencia policial.