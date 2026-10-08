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La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

El exportero del Real Madrid y el portugués compartieron vestuario durante seis años en los que consiguieron levantar la Décima

El exjugador español Iker Casillas (Carl Recine, REUTERS)
El exjugador español Iker Casillas (Carl Recine, REUTERS)
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Seis temporadas dan para mucho. Una liga, una Copa del Rey y la Décima. Tanto como para bromear en el vestuario y años después comparar a las dos leyendas que han protagonizado el mayor duelo en la élite en el fútbol contemporáneo.

Iker Casillas y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2009 y 2015. Ahora, con el ‘caso Cristiano’ latente en Portugal y la despedida de Leo Messi de Argentina, el exportero ha vuelto a poner en el foco su rivalidad. “El pez muere por su propia boca. Saquen sus propias conclusiones”, ha escrito el guardameta en la red social X.

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Junto al mensaje, un vídeo donde se enfrentan las declaraciones de Cristiano y los logros de Messi. “La Copa del Mundo es un sueño”, dice el portugués en el vídeo, mientras el argentino aparece besando la conseguida en el Mundial de Qatar 2022.

Otro corte recoge el deseo de conseguir “más Balones de Oro en la historia del fútbol”. Algo que también gana Messi, que tiene ocho por cinco de Cristiano. El resto del montaje repasa las respuestas de ‘El Bico’ o ‘La Pulga’ cuando les preguntan quién es mejor de los dos. No hay más explicaciones por parte de Iker Casillas.

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Leo Messi marca gol a Iker Casillas en un Clásico. (Lluis Gene/AFP)
Leo Messi marca gol a Iker Casillas en un Clásico. (Lluis Gene/AFP)

El elogio al repost

El exportero del Real Madrid no siempre habló así de su excompañero. En una entrevista con Romario surgió una anécdota: “Nosotros los españoles siempre nos metíamos con él porque éramos campeones del mundo”. Cristiano, contó, respondía con sus cuatro Balones de Oro de entonces y “siempre se quedaba enfadado”.

Sobre su momento actual en Portugal, Casillas también se pronunció ante la periodista Estefanía Chau. “Es una pena que haya ocurrido un episodio así”, dijo, y pidió para él “un trato quizá un poco más sensible y más delicado”.

29/05/2018 Iker Casillas, en una foto de archivo de Europa Press
Iker Casillas. (Europa Press)

Un mensaje de Crisitano a Messi

En mitad de todo, Leo Messi dijo adiós a La Albiceleste con un gran homenaje en el estadio Monumental. Argentina goleó a Benín 3-0 con dos asistencias y un gol del 10. Después, llegó el momento de decir la despedida. Hubo palabras, lloros y una gran ovación para el capitán. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió ‘la pulga’ después en Instagram.

Fue entonces cuando apareció su eterno rival. Cristiano Ronaldo comentó el post, dejando clara su admiración: “Leo, tanto años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.

Messi y Cristiano Ronaldo.
Messi y Cristiano Ronaldo.

Portugal deja la puerta abierta

Mientras tanto, la situación en Portugal ha dado un vuelco. Tras la salida abrupta de Cristiano y un comunicado en el que acusaba a Jorge Jesús de incumplir su palabra, tanto en el césped como en la rueda de prensa, la selección y el seleccionador le quieren de vuelta.

A su vez, El Bicho es consciente de que le espera un castigo de la Federación. Sin embargo, quiere volver a representar y capitanear Portugal, aunque todavía espera una respuesta de Jorge Jesús a modo de aclaración y disculpa por todo lo sucedido.

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