Una imagen del paseo de Gràcia en Barcelona (Wikimedia Commons)

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Una cuarentena de residentes de Gràcia ha emprendido una iniciativa colectiva para frenar su expulsión del barrio barcelonés y desafiar las dinámicas del mercado inmobiliario. Agrupados bajo el nombre de Bloc La Rosa, los vecinos de dos inmuebles contiguos situados en el número 20 de la calle Ros de Olano y el número 11 de la calle Planeta se han organizado para adquirir de forma compartida las viviendas en las que habitan y transformarlas en vivienda cooperativa.

La movilización se empezó a gestar el pasado mes de septiembre, cuando el vecindario descubrió de sorpresa que los dos bloques no solo estaban a la venta, sino que ya contaban con un comprador: un fondo inmobiliario. Frente a la amenaza inminente de perder sus casas, los arrendatarios acudieron al apoyo de la cooperativa de vivienda Sostre Cívic, el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia. Esta alianza permitió activar por la vía legal el derecho de tanteo y retracto, un resorte administrativo que logró paralizar la venta al fondo.

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Gracias a ello, los vecinos consiguieron dos meses para que los inquilinos pudieran formalizar la compra de los inmuebles. A lo largo de este periodo, los afectados han conseguido reunir una parte sustancial de los fondos necesarios, pero han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona que se implique aportando el 30% restante. “No pedimos que se nos regale nada. Nuestra propuesta tiene el objetivo de ser un retorno a la ciudad”, afirma Martí Castellarnau, portavoz de los vecinos, para RAC-1.

Escaparate de una tienda vandalizado en el centro de Barcelona por la huelga general. (David Zorrakino / Europa Press)

“Ninguno de nosotros sería propietario”

Lejos de esperar un rescate milagroso, el vecindario argumenta que la compra se formalizaría como una inversión que tendría un retorno público para la ciudad. “La idea es que a medio plazo los pisos pasen al Parque Público de Vivienda de Barcelona. El Ayuntamiento, con solo una inversión del 30%, recuperaría 17 viviendas y tres locales”, detalla.

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Su compañero de piso, Àlex Molera, lamenta que no han podido tener un diálogo directo con el consistorio barcelonés. “Estamos proponiendo sacar todas estas viviendas del mercado especulativo y que pasen a estar en régimen cooperativo. Ninguno de nosotros sería propietario”, reitera. Esta propuesta, como subrayan, ya no solo busca garantizar un techo para los afectados, sino que los residentes puedan decidir cómo gestionar sus espacios y convivir.

Una imagen del paseo de Gràcia en Barcelona (Wikimedia Commons)

“Si la gente que trabaja tiene problemas para pagar el alquiler, ¿qué será de mí?”

Aunque esta situación amenaza a distintos perfiles, lo cierto es que hay un sector en particular que se enfrenta a un escenario más crudo; como es el caso de Àngels Coll, una enfermera jubilada de 67 años que vive desde 1986 en el ático de Ros de Olano. Y es que durante casi cuatro décadas ha pagado puntualmente su alquiler mientras contemplaba cómo la presión turística y la gentrificación expulsaban progresivamente a vecinos y comercios tradicionales del barrio.

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“No saber dónde vivirás tiene un impacto en la salud física y emocional. He ido a urgencias. Estas cosas afectan mucho”, confiesa Coll, quien reconoce haber buscado otras alternativas sin éxito y cuestiona a qué vivienda podría acceder con una pensión de jubilación. Al final, la vecina se cuestiona: “Si la gente que trabaja tiene problemas para pagar el alquiler, ¿qué será de mí, que me acabo de jubilar? ¿Dónde iré?”. Ante esta situación, Coll denuncia la falta de intervención política y lamenta que las administraciones no hayan actuado con anterioridad frente a la escala de la crisis habitacional.

Una imagen del paseo de Gràcia en Barcelona (Wikimedia Commons)

La resolución de este conflicto afronta una carrera contrarreloj: la fecha límite para garantizar la financiación expira a principios de diciembre. Si el acuerdo económico no se concreta a tiempo, las fincas regresarán al mercado inmobiliario y quedarán expuestas a la adquisición por parte de otro inversor.

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Pese a la tensión, los vecinos mantienen la esperanza de convertir sus edificios en un espacio común protegido del desarraigo. “Este proyecto va de eso, de perder el miedo a ser expulsado de tu casa o cambiar de piso cada pocos años. Brindar la oportunidad de poderte arraigar al barrio”, concluye Castellarnau. En paralelo, Molera remarca que “tenemos el consenso colectivo de que esto se tiene que luchar como barrio, como país y como ciudad”.