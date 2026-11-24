Imagen de archivo de una base militar en España. (Europa Press)

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Un exsoldado de Infantería de Marina fue condenado a tres meses y un día de prisión por presentarse con signos de embriaguez a una guardia de seguridad que exigía portar un fusil de asalto. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena por un delito de embriaguez en acto de servicio de armas, tras rechazar el recurso contra la sentencia dictada por un tribunal inferior en Sevilla.

Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2024 en el acuartelamiento Sargento Eliseo, del Tercio de Armada, en San Fernando, Cádiz. Ángel tenía asignada una guardia de seguridad e interior de 24 horas, cuya misión incluía la protección de personal, unidades, material, armamento y documentación.

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El soldado llegó a los vestuarios pocos minutos antes de las 08:00. Dos cabos que coincidieron con él durante el relevo lo vieron nervioso y llorando. Uno de ellos, relata la sentencia, percibió además olor a alcohol, por lo que dio aviso al sargento primero, suboficial de guardia interior.

El control de alcoholemia demintió la versión del soldado

Al acudir, percibió, como sus compañeros, que el soldado apestaba a alcohol, tenía los ojos rojos y no se encontraba en condiciones de asumir la guardia. El teniente, oficial encargado del servicio, también detectó síntomas de ingesta alcohólica. Ángel le dijo que había “tomado cervezas” durante la cena de la noche anterior.

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El capitán Balbino ordenó una prueba de alcoholemia después de observar, además, dificultades en el habla. El control se efectuó con la presencia de varios mandos y sin oposición del soldado, y las mediciones marcaron 0,66 miligramos y 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Desde 2018, los militares en España tienen que cumplir con una estricta política de tolerancia cero con el alcohol, por lo que deben mantener una tasa de 0,0 miligramos por litro de aire espirado durante las guardias, los servicios de armas, el manejo de vehículos o maquinaria militar y en los supuestos previstos por la normativa interna de cada unidad o misión. El servicio quedó en manos de otro soldado, que acudió al acuartelamiento media hora después.

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La Sala de lo Militar ha concluido que los resultados del etilómetro confirmaron las apreciaciones de los superiores y ha descartado que las objeciones de la defensa sobre el dispositivo de medición, la ausencia de una prueba de sangre y un informe médico de urgencias alteraran el sentido de la condena. También recuerda que el soldado conoció la posibilidad de negarse al control, aunque aceptó de forma voluntaria. Para la Sala, la declaración de los mandos y los signos que apreciaron constituyeron prueba suficiente sobre el estado del militar cuando debía iniciar la guardia armada.