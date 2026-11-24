Un hombre mantiene las manos entrelazadas durante una sesión judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre ha sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por maltrato físico y violencia psicológica habitual contra su exmujer tras trasladar las reglas de sumisión de un contrato BDSM a todos los ámbitos de su vida diaria. Pese a dar por probados años de control, insultos y humillaciones, la justicia lo absuelve de dos delitos sexuales por falta de pruebas externas que corroboren el testimonio de la víctima.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al procesado a seis meses de prisión por maltrato físico en el ámbito de la violencia de género y a 22 meses por maltrato psicológico habitual contra su exesposa. La sentencia impone además órdenes de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación durante dos años y seis meses por el primer delito y cuatro años y seis meses por el segundo, así como una indemnización total de 9.200,36 euros.

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En la resolución, los magistrados consideran probada una dinámica prolongada de control, humillaciones y dominación durante la relación y el matrimonio, que concluyó con el divorcio en diciembre de 2020. No obstante, el tribunal absuelve al acusado de un presunto abuso sexual agravado en 2018 y de una supuesta agresión sexual en septiembre de 2019 al no hallar pruebas suficientes más allá de toda duda razonable.

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, imagen de archivo. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Del contrato BDSM al control diario

Uno de los ejes del fallo es el contexto de la relación. En julio de 2013, ambos firmaron un contrato de prácticas BDSM (basadas en la dominación y la sumisión) en el que ella asumía el rol de “sumisa-esclava” y él el de “amo”. La Audiencia no juzga las prácticas consentidas, pero declara probado que existió una “intención permanente del acusado de someter a dominación y tener bajo su control” a la mujer en todos los ámbitos de su vida ordinaria, al haber “extrapolado las condiciones de sumisión y esclavitud” más allá del terreno sexual.

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Según los hechos probados, el hombre sometió a su pareja a un control constante sobre dónde estaba y con quién, limitó sus contactos sociales y le profirió de forma habitual insultos y vejaciones tanto en casa como en público, con expresiones como “puta”, “zorra”, “subnormal” o “suicídate ya y déjanos a todos descansar”. Ese clima de temor continuo derivó en un trastorno de estrés postraumático diagnosticado a la víctima.

Para sostener la condena por maltrato habitual, el tribunal se apoyó en el testimonio de la mujer, respaldado por el propio hijo del acusado —quien convivió con ellos y confirmó haber escuchado durante años insultos y amenazas— y por la psicóloga que los atendió en terapia de pareja a finales de 2019, ante la cual el procesado llegó a definirse como una persona “violenta, intransigente e intolerante”.

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Una mujer sentada en un rincón con la cabeza apoyada en sus brazos ilustra el impacto emocional del abuso interpersonal frente a la silueta de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpes en el coche y un mensaje de auxilio

La condena por maltrato físico responde a un episodio ocurrido la noche del 11 de febrero de 2020. El condenado acudió de forma sorpresiva a la salida del centro de estudios donde la mujer asistía a clase y se enfureció al verla con un compañero. Durante el trayecto en coche hacia el domicilio, la golpeó en el brazo, le dio puñetazos y tirones de pelo, y desvió el vehículo hasta las inmediaciones de una laguna cercana.

Allí continuó la agresión y le advirtió de que “iba a sufrir todo el daño que le había hecho”. La mujer sufrió policontusiones, inflamación en la frente, hematomas en el cuello y en una mama, y un hematoma de 13 por 8 centímetros en el antebrazo izquierdo, lesiones que tardaron 15 días en curar.

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La Audiencia dio plena credibilidad a su relato al estar corroborado por el mensaje de auxilio que la víctima envió desde casa al hijo del acusado para que avisara a la policía, por los agentes de la Guardia Civil que acudieron al domicilio y apreciaron las marcas y su estado de nerviosismo, y por el informe médico-forense, que confirmó que las lesiones eran compatibles con golpes. La sala descartó así la tesis del perito de la defensa, que intentó atribuir las marcas a prácticas BDSM o a otras causas.

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Por qué fue absuelto de los delitos sexuales

La Fiscalía y la acusación particular pedían además penas de cárcel por dos episodios sexuales: un presunto abuso en 2018, cuando la mujer se encontraba semiconsciente tras un intento de suicidio con pastillas, y una supuesta agresión sexual en septiembre de 2019 durante una discusión por la visita del hermano de la víctima. Aunque el tribunal considera que el testimonio de la mujer fue persistente y coherente en ambos casos, concluye que falta corroboración objetiva externa para desvirtuar la presunción de inocencia.

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En ninguno de los dos episodios constan partes médicos o forenses y, en el caso de 2019, el hermano de la denunciante —que estaba en la vivienda y a quien ella habría contado la agresión física al día siguiente— no fue citado a declarar. Ante las versiones contrapuestas, la sala aplicó el principio in dubio pro reo (que obliga a fallar a favor del acusado en caso de duda razonable) y lo absolvió de ambos delitos.