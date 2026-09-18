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Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

El portero del Inter de Milán y el delantero del Espanyol, principales novedades para los cuatro partidos de la Nations League

Con la Copa del Mundo como protagonista en su viaje a Ceuta, la RFEF desvela la lista de jugadores que representarán a España.
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Luis de la Fuente ha anunciado este viernes su primera lista de convocados tras la victoria en el Mundial. Lo ha hecho con motivo del primer parón de selecciones, que detendrá LaLiga durante dos semanas para que España dispute cuatro partidos de la Nations League, el primero de ellos contra Inglaterra el próximo sábado. Estos son los convocados:

  • Porteros: Unai Simón, David Raya y Josep Martínez.
  • Defensas: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Laporte, Pubill, Huijsen, Cucurella y Grimaldo.
  • Medios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Baena y Fermín.
  • Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

El vídeo en el que De la Fuente ha hecho pública la lista ha rendido homenaje al pueblo de Ceuta. Desde allí, rodeado de niños, copa del mundo en mano, proclama: “Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hasta dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta, esto es España”.

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Josep Martínez, portero español del Inter de Milán. (Reuters/Matteo Ciambelli)
Josep Martínez, portero español del Inter de Milán. (Reuters/Matteo Ciambelli)

El seleccionador ha hecho hincapié en distintas ocasiones sobre la importancia de los encuentros, que no son amistosos, y advertido de la tentación de querer seguir celebrando. El calendario continúa y también la competición, ahora con la responsabilidad de saber que se lleva una segunda estrella en la camiseta. Además, los rivales no puede decirse que sean sencillos.

De la Fuente también ha hecho esto manifiesto con una lista diferente a la del Mundial, más allá de los cambios obligados, como la no convocatoria de Marcos Llorente, que ha decidido dejar la Selección, o de Borja Iglesias y Joan García por lesión. El riojano quiere que no se duerman los habituales y enchufar a los aspirantes, por lo que ha premiado a futbolistas en un buen momento, como Josep Martínez, portero del Inter de Milán, o Roberto Fernández, delantero del Espanyol.

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Roberto Fernández, delantero del Espanyol. (EFE/Villar López)
Roberto Fernández, delantero del Espanyol. (EFE/Villar López)

Los próximos partidos de España

El primer partido de España tras coronarse campeona del mundo se disputa nada menos que frente a la tercera clasificada en el torneo, Inglaterra, y fuera de casa, en Wembley. Será el sábado 26 de septiembre a las 20:45 horas. El segundo, ya en casa, en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, será el martes 29 de septiembre, nada menos que un España-Croacia.

El sábado 3 de octubre, este en el Carlos Tartiere de Oviedo, España-República Checa, a priori el encuentro más asequible de esta serie. Porque el martes 6 de octubre, la Selección viaja a Split para jugar de nuevo contra Croacia, en el Stadion Poljud. En el próximo parón, en noviembre, España recibirá a Inglaterra en el Metropolitano de Madrid.

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