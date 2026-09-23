Fernando Alonso sigue sin dar pistas sobre su futuro, pero avisa a la F1: “Se han asesinado circuitos este año”

Fernando Alonso, contundente con la F1. (REUTERS/Go Nakamura)

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Diez días después del GP de España de F1, Fernando Alonso sigue sin despejar la incógnita sobre su futuro: ¿Qué hará en 2027? El piloto asturiano todavía no ha decidido si continuará al frente del volante o desempeñará otro cargo en Aston Martin e incluso en la Fórmula 1.

Ya lo dejó entrever en Madrid, donde avisó que no estaba dispuesto a esperar años para ver si se cambiaba el rumbo. “No podemos esperar a 2030 para volver a ver un deporte decente”, dijo.

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Desde entonces, las conversaciones con Stefano Domenicalli, CEO de la Fórmula 1, y Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Lawrence Stroll y Adrian Newey, compañero e ingeniero jefe de la escudería británica, se han sucedido sin decisión sobre dónde veremos a Alonso la próxima temporada.

Ahora en Bakú, ante el micrófono de la F1, fue directo cuando le preguntaron si ya había tomado una decisión: “Todavía no. Pronto”, contestó.

Otro fin de semana cuesta arriba

Vayamos por partes. Después de un premio desastroso en el Madring, se presenta otra semana dura para el asturiano. “No es la mejor pista para nosotros. Será difícil, como en Las Vegas. Será difícil sumar puntos y pasar a la Q1″, reconoció.

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El asturiano apuntó a la larga recta de 2,2 kilómetros del trazado de Bakú como el principal obstáculo para un motor Honda que sigue sin dar el nivel esperado ante sus rivales.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Aston Martin's Fernando Alonso during qualifying REUTERS/Albert Gea

El reglamento pesa más que el rendimiento de Aston Martin

Alonso ha repetido que el problema no es únicamente el rendimiento de su coche. El AMR26 está lejos de los mejores y el motor Honda está condicionando buena parte de sus fines de semana. No obstante, eso no será por lo que tome una decisión: “Somos menos competitivos que el resto, pero no será el punto crítico de mi decisión”. dijo.

Lo que realmente le preocupa es la forma de conducir los coches actuales. El instinto del piloto ha quedado reemplazado por saber conservar la energía de la batería. “En todos los coches que conduzco, para ir rápido es natural: frenas más tarde, aceleras antes, tomas más riesgos y vas aprendiendo durante el proceso. En cada vuelta vas cada vez más rápido porque conoces mejor el coche y sus límites. Es puro instinto de pilotaje. Con el reglamento actual no sucede así”, subrayó.

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Y ahí aparece una de sus críticas más repetidas desde el inicio de la temporada: “No hay ninguna otra categoría del automovilismo en la que tengas que conducir lento para ir rápido”.

Circuitos “asesinados”

Para el asturiano, esa situación afecta a circuitos míticos como Silverstone. “Ya no es divertido”, señaló, añadiendo que “hay circuitos que este año han sido asesinados”.

Alonso quiere que los coches vuelvan a premiar más al piloto que se atreve a atacar las curvas y a llevar el monoplaza al límite. Aunque todo apunta a que el reglamento actual se mantendrá, al menos, hasta 2029.

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Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

Alonso seguirá vinculado a la F1

Mientras se debate su futuro, él lo tiene claro, al menos una parte: “Estaré en la F1 de todas formas, aunque no esté pilotando, estaré comentando en alguna televisión”, bromeó durante la previa del Gran Premio de Azerbaiyán.

Y, pese a la incertidumbre sobre su continuidad al volante, mantiene también su compromiso con Aston Martin si sigue compitiendo en la categoría: “Yo seguiré pilotando, en la F1 o en otras categorías. Pero mientras esté en la F1 será con este equipo. Amo este deporte, la F1 es mi vida y lo será siempre”.