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Los hermanos Obama, dos joyas del Atlético que se quedaron en el camino: “Le di a Lucas Hernández. El Cholo paró la sesión y me dijo ”¿quieres seguir entrenando?”

Salomón y Federico Obama entraron en el radar de los mejores ojeadores en 2010 durante el Torneo de Fútbol Infantil de Brunete

Los hermanos Obama durante su etapa en las categorías inferiores del Atlético de Madrid (Instagram)
Los hermanos Obama durante su etapa en las categorías inferiores del Atlético de Madrid (Instagram)
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Hace unos años hubo dos niños que eclipsaron el fútbol nacional e internacional: Salomón y Federico Obama, o los hermanos Obama, como se les conocía entonces. Sus carreras entonces apuntaban al éxito, pero el destino les llevó por otros derroteros. Ahora Salomón ha concedido una entrevista en El After de Post United para hablar sobre sus vidas después de darse a conocer en el año 2010 durante el Torneo de Fútbol Infantil de Brunete.

En el 2010, los hermanos Obama figuraban en las libretas de los mejores ojeadores de España. Saltaron a la fama durante un torneo de infantiles vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Allí brillaron con luz propia gracias a su potencia, muy por encima del resto de jugadores. A partir de ese momento, su nombre apareció rápidamente en las listas de jugadores a seguir y con mejor proyección de futuro. En ese mismo torneo habían brillado años atrás Iniesta, Cesc Fàbregas o Fernando Torres. Los antecedentes invitaban al optimismo con las dos joyas rojiblancas.

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Su impacto fue evidente, aunque tras ellos pesaban las dudas de si de verdad tenían la edad que figuraba en la ficha. “Trabajamos mucho para que no nos molestasen los comentarios de la edad. Ahora pasa con Yan Diomande (Real Madrid) y con el del Brighton (el viral ‘viejoven’ Malick Yalcouyé)”. El Atlético de Madrid no tardó en blindarles y mimarles.

El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone (Europa Press)
El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone (Europa Press)

Fue Salomón quien más recorrido tuvo en las filas rojiblancas, llegando hasta el Atlético B e incluso llegó a ir a un amistoso con el primer equipo en el año 2017. Con solo 17 años disfrutó de algunos entrenamientos a las órdenes del Cholo, aunque no fueron todo lo exitosos que hubiera querido. “Tuve un problema con Saúl Ñíguez. Quedaban dos Powerades. Cogí uno y él se quedó sin. Entonces vino y me dijo “los canteranos tenéis que respetar y esperar al primer equipo”, explicaba Salomón en la entrevista con El After de Post United.

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No fue el único encontronazo que tuvo. “Me resbalé y le di a Lucas Hernández. El Cholo Simeone paró el entrenamiento y me dijo “¿quieres seguir entrenando?. Yo le dije que sí y él me contestó que la última vez", recuerda el jugador. Tras su salida del club rojiblanco, Salomón comenzó la búsqueda de un equipo donde tuviera minutos. Pasó por diferentes equipo sin que ninguno le diera lo que tanto ansiaba. Del Celta B, Mérida, Dibba Al-Fujairah, Sevan, Móstoles URJC, Santa Coloma, Ethnikos Achna, Rangers 15, Tlaxcala y Esperança d’Andorra.

De su paso por el Mérida a las fotos en Armenia

De su etapa en el Mérida recuerda que estaba en buena forma, pero “no jugaba porque algunos del equipo se iban de cervezas con los entrenadores”. Y añade: “En Mérida me difamaban porque salía de fiesta, pero yo siempre iba a por mi novia que trabajada hasta la 5 ó 6 de la mañana. Estaba en la barra con una Coca-Cola o una Fanta”. Una etapa también curiosa de la que habló en la entrevista fue en 2021, cuando jugaba en el Sevan de Armenia. “Me paraban por la calle para pedirme fotos por ser negro. Jamás habían visto un negro. Era increíble”.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

Hace más de 10 años, los hermanos Obama, apuntaban a ser dos leyendas del Atlético de Madrid. Las cámaras les buscaban, les hacían entrevistas y sus carreras apuntaban a la élite. El camino fue muy diferente para ellos, cuyo camino ha ido cayendo en el silencio y el olvido.

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