Quién es Ana Vázquez, la diputada del PP conocida como “el azote de Marlaska” que ha sacado un spray de pimienta en el Congreso

La diputada Ana Belén Vázquez sostiene un bote de gas pimienta durante su intervención en el Congreso de los Diputados. (Congreso de los Diputados)

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El Congreso de los Diputados se ha visto envuelto en una nube de gas pimienta este miércoles que ha terminado con 12 personas atendidas por los médicos y varias zonas del hemiciclo precintadas. Esta mañana, la diputada popular Ana Vázquez ha mostrado dicho spray durante la sesión de control al Gobierno, hecho que ha obligado a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, a expulsar a la diputada por Ourense por “enseñar un arma”. Después, un trabajador del PP lo ha manipulado en el cuarto de baño: “Lo he tocado y lo he accionado sin querer. Quedaba un poquillo, me he ido a otro baño y ya no tenía nada”, ha recogido El País. Vázquez, por su parte, ha asegurado que estaba vacío y ha negado que el bote “se trate de un arma”.

Pero, ¿quién es esta diputada? Ana Belén Vázquez Blanco (Bande, Ourense, 1975) es la actual portavoz de Interior del PP en el Congreso, aunque quiso ser periodista, opositó a Policía Nacional, estudió Derecho y terminó en política.

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Hija de un emigrante que con 18 años se fue a trabajar a Venezuela, su trayectoria comenzó cuando se afilió al PP con 17 años. Presidió Nuevas Generaciones en la provincia de Ourense, fue concejal con 20 años y a los 25 se convirtió en la diputada más joven de España después de que en las elecciones generales de marzo del 2000, el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, la colocara como número tres de la candidatura por la provincia.

La política que quería ser policía

Para entonces ya había terminado la carrera de Derecho y preparaba las oposiciones mientras compaginaba la política municipal con el trabajo en el negocio familiar, el bar que sus padres abrieron en Bande en 1967. Su otra vocación era la Policía Nacional. Vázquez se preparó para acceder a la Escala Ejecutiva del cuerpo y llegó a superar las pruebas, aunque para entonces su carrera política ya había despegado. Por si fuera poco, ganó la oposición para trabajar en la Diputación de Ourense en 2010. Cuando perdió el escaño en 2015, volvió a ese puesto hasta regresar al Congreso tras las elecciones de 2016.

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La diputada del Partido Popular ha sido expulsada del hemiciclo este miércoles tras exhibir el espray, considerado un arma según el Reglamento

En 2006 asumió la alcaldía del municipio donde nació, que actualmente tiene 1460 habitantes, tras la muerte del entonces regidor, Amador de Celis. Permaneció en el cargo apenas unos meses y no concurrió a las municipales de 2007. Sí lo hizo quien entonces era su marido, José Antonio Armada, que ganó las elecciones y fue su edil desde ese mismo año hasta el 2020.

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno. (Jesús Hellín/Europa Press)

Vázquez, en cambio, continuó su carrera en Madrid. Su ficha oficial del Congreso contabiliza actualmente ocho legislaturas: VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV y XV. Sin embargo, su trayectoria parlamentaria no ha sido ininterrumpida. En las elecciones de 2015 ocupó el tercer puesto de la lista del PP por Ourense y se quedó fuera del Congreso. Entonces volvió a Ourense donde trabajó en la Diputación como funcionaria del Cuerpo Superior de Administración Local, plaza que había obtenido por oposición cinco años antes. Un año después, tras las elecciones de 2016, el PP recuperó el tercer escaño por la provincia y Vázquez volvió a la Cámara Baja.

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Desde 2020 ejerce como portavoz popular en la Comisión de Interior —cargo que revalidó en la actual legislatura— y también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP como secretaria nacional de Interior.

Esa especialización en Interior la ha llevado a protagonizar numerosos enfrentamientos parlamentarios con Fernando Grande-Marlaska. De hecho, el pasado mes de marzo reconocía en una entrevista que dentro del partido la llaman “el azote de Marlaska”. Y el spray de pimienta de este miércoles no ha sido la primera vez que Vázquez ha recurrido a un objeto para reforzar una intervención desde su escaño. El pasado 11 de febrero mostró una baliza V16 encendida durante una pregunta al ministro del Interior, al tiempo que aseguraba que la polémica sobre estos dispositivos sería “el nuevo caso Koldo del PSOE”.

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