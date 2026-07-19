El emotivo mensaje motivador de Lamine Yamal antes de la final contra Argentina: “Por ti y por la calle”

Lamine Yamal, en su último post en Instagram antes de la final del Mundial contra Argentina

A pocas horas de la final del Mundial entre España y Argentina, estamos en el momento en el que todo el mundo se convierte en Al Pacino en Un domingo cualquiera, la película de Oliver Stone. El personaje encarnado por el actor, un entrenador de la NFL, ofrece en la parte final el que tal vez sea el discurso motivador más famoso de la historia del cine: “Todo se reduce a hoy. O nos curamos, como equipo, o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Creedme, y, o nos quedamos aquí, dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno”. Y finaliza: Eso es un equipo, caballeros. Y… o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos”.

En este sentido, la Federación Española de Fútbol ha publicado este domingo por la mañana un vídeo protagonizado por Vicente del Bosque y La Roja de 2010 en el que animan a la selección que buscará hoy la segunda estrella española. “¿¿Y por qué no?”, dicen en la grabación. Y muchos otros desde Argentina a España, están buscando motivar... y motivarse. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Lamine Yamal.

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“Por ti y por la calle”, dice la estrella de La Roja, en un mensaje acompañado por una imagen suya en la que figura con un chándal del equipo en el que jugaba de pequeño, La Torreta.

Toda la presión sobre Lamine Yamal

Lamine Yamal sabe que tiene una presión inusual para un chico de 19 años. El joven delantero llega como referente ofensivo de La Roja, mientras la presión y las expectativas crecen a su alrededor. En este sentido, en una entrevista con Infobae, el psicólogo deportivo Martin Zaidman advierte sobre el impacto de este fenómeno: “Confundimos talento con madurez. Una cosa es tener condiciones para jugar al máximo nivel y otra muy distinta es estar preparado para cargar con todo lo que ese lugar implica”.

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La exigencia en el fútbol de élite afecta a los más jóvenes, que a menudo se enfrentan a la expectativa de ser determinantes en cada partido. Zaidman sostiene que “se espera que un jugador joven sea determinante todos los partidos, que no se equivoque, que sostenga el rendimiento de un equipo o incluso que cargue con las expectativas de una selección”. En los partidos más decisivos, la presión se intensifica, y más para un jugador como Lamine Yamal, cuya trayectoria ha estado marcada por comparaciones frecuentes con Lionel Messi desde su debut a los 15 años. “La comparación con una leyenda puede ser una carga muy pesada para cualquier deportista”, apunta el especialista, porque implica competir “contra una versión idealizada del pasado”.

Por ello, mensajes como el que Yamal acaba de publicar en redes no solo ayudan a motivar a los seguidores de La Roja, sino también a sí mismo. Y el jugador necesitará toda la motivación posible en el que (de momento) será el partido más importante de su vida.

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