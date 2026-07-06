Nuno Mendes, la peor pesadilla para la selección española: del susto con un ojeador que creía que iba a secuestrarle de niño a los elogios de Lamine Yamal

El jugador de Portugal Nuno Mendes (REUTERS/Pedro Nunes)

Dos titanes convergen este lunes en Dallas. Portugal y España se enfrentarán en un duelo a muerte por el pase a cuartos de final y por la supervivencia en el Mundial 2026. A priori, el duelo se presenta muy igualado. Las dos selecciones acuden a la cita bajo una actuación cuestionable en el torneo, donde no han terminado de convencer ni mostrar su mejor versión. Sin embargo, la etiqueta de favorita la portan ambas. Luis de la Fuente tiene claro que con una selección con tantos nombres destacados (Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o Joao Neves) no será un duelo sencillo. Ya en la Nations League de hace un año hubo un jugador que le puso las cosas difíciles: Nuno Mendes.

Fue precisamente el jugador del PSG quien le aguó la fiesta a España hace un año. No quedó un solo jugador que no sufriera la presencia y genialidad del lateral portugués. Desde Luis de la Fuente, pasando por Lamine Yamal, a quien no dejó respirar; y terminando con Unai Simón, ya que fue uno de los protagonistas de los ataques de peligro de los lusos. El defensa fue todo lo que la selección de Portugal necesitó para poder alzarse con la victoria, aunque esta llegara de la mano de los penaltis.

PUBLICIDAD

Desbordó por la banda y se echó el equipo a la espalda cuando más lo necesitaban y cuando parecía que la balanza se inclinaba hacia el lado de España. Para muchos es considerado uno de los mejores laterales del mundo y un jugador clave en el plantel de Roberto Martínez, a pesar de que en ese mismo vestuario se encuadran también Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Leao, Bernardo Silva o Vitinha. Una cuestión que le convierte en la peor pesadilla para la selección española.

El jugador de Portugal Nuno Mendes (Reuters/Kevin Sousa)

Tal es el potencial de Nuno Mendes que hasta Lamine Yamal se rinde ante él y hace unos días le definió como “el defensa más difícil con el que medirse”. El jugador portugués le devolvió el halago al español: “Ya vi el video. Es un jugador con mucha calidad, nos enfrentaremos y será un buen duelo. Me gusta jugar contra él, es joven, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia. Siempre es un buen duelo”.

PUBLICIDAD

El susto de Nuno Mendes con un ojeador

Para llegar a la cima en la que hoy vive Nuno Mendes, como jugador del PSG y miembro de la selección de Portugal, además de ser uno de los mejores laterales del mundo; tuvo que dar sus primeros pasos en equipos humildes. Todo comenzó a cambiar un día al salir de la escuela. Nuno regresaba a casa como todos los días, cuando se dio cuenta de que alguien le perseguía. Se asustó y salió corriendo a casa, donde se escondió en la cocina con un cuchillo en la mano por si acaso alguien llamaba a la puerta, ya que pensaba que le querían robar o secuestrar.

En realidad, se trataba de un ojeador del Sporting de Portugal, que buscaba sumarlo al club. Tras avanzar en las divisiones inferiores, en 2020 logró debutar con el primer equipo. Ese mismo año, sufrió la pérdida de su padre, quien no pudo presenciar su estreno. Su desarrollo como futbolista fue tan destacado que su paso por el equipo portugués resultó breve. Diversos clubes importantes de Europa intentaron ficharlo y finalmente el PSG consiguió incorporarlo, primero a préstamo en el verano de 2021 y luego de manera definitiva en 2022, mediante un traspaso de 38 millones de euros.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

En París, contó con el acompañamiento de su compatriota Danilo, quien le facilitó la adaptación tanto a la vida en Francia como al nuevo equipo. Una de sus prioridades fue aprender el idioma francés en poco tiempo. Durante su etapa en el PSG ha sido dirigido por entrenadores como Pochettino y Galtier, aunque fue bajo la conducción de Luis Enrique cuando alcanzó el nivel más alto de su carrera y se consolidó como el mejor del mundo en su posición. Ahora lucha por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.