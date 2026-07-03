Patricia Steisy y Pablo Pisa culminan su segunda oportunidad con la llegada de su segundo hijo: su historia de idas y venidas

Pablo Pisa y Patricia Steisy en una imagen de redes sociales. (Instagram @pablito_pisa)

La noticia de que Patricia Steisy y Pablo Pisa esperan su segundo hijo ha llegado como la mejor confirmación de que su historia de amor atraviesa uno de sus momentos más felices. El embarazo, anunciado a través de un emotivo vídeo en redes sociales, supone el desenlace de una relación que en los últimos años ha estado marcada por numerosas idas y venidas, crisis, reconciliaciones y momentos muy complicados que incluso hicieron pensar que no habría vuelta atrás.

Su historia comenzó, como tantas otras en la actualidad, gracias a las redes sociales. Tras varias semanas hablando, decidieron conocerse en persona durante una noche de fiesta y la conexión fue inmediata. La propia Steisy llegó a reconocer en televisión que Pablo no respondía al tipo de hombre con el que había salido anteriormente, pero también confesó que era “la persona más guapa” con la que había mantenido una relación.

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El noviazgo avanzó rápidamente y, apenas dos años después, ambos dieron un importante paso al irse a vivir juntos. Además, comenzaron a compartir su día a día con sus seguidores a través de su canal de mtmad, donde mostraban tanto los momentos más divertidos como las dificultades propias de cualquier convivencia.

Pablo Pisa y Patricia Steisy han anunciado el embarazo en sus redes sociales. (Instagram @pablito_pisa)

La primera gran crisis llegó en 2022. La participación de Steisy en Pesadilla en el paraíso puso a prueba la relación después del acercamiento que protagonizó con Dani Primo dentro del reality. Mientras Pablo seguía el concurso desde el plató, las declaraciones de la influencer, que llegó a reconocer que en ocasiones se aburría con él, terminaron provocando una ruptura. Sin embargo, al finalizar el programa, Steisy pidió perdón por su comportamiento y ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

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Meses después llegó una de las noticias más felices de la pareja. En octubre de 2023 anunciaron que esperaban a su primera hija, Athenea, una bebé que definieron como “muy esperada”. La pequeña nació en abril de 2024 y transformó por completo su vida, aunque ambos reconocieron que la adaptación a la maternidad y la paternidad no fue sencilla.

Lejos de estabilizarse definitivamente, la relación volvió a atravesar una etapa muy complicada a finales de 2024. Una fuerte discusión acabó trasladándose a las redes sociales, donde ambos intercambiaron reproches públicamente. Pablo acusó a la familia de Steisy de aprovecharse económicamente de la situación, mientras que ella respondió asegurando que se había sentido humillada y cuestionó que le echara en cara el dinero en un momento especialmente delicado tras convertirse en madre.

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Aunque consiguieron reconducir aquella crisis y pidieron disculpas públicamente a sus seguidores, la situación terminó desembocando meses después en una ruptura. En junio de 2025 anunciaban oficialmente el final de su relación tras seis años juntos y una hija en común, asegurando que su prioridad seguiría siendo el bienestar de Athenea.

Una oportunidad con las ideas más claras

Sin embargo, el destino volvió a unir sus caminos. Cinco meses después, la inesperada muerte de la madre de Pablo cambió por completo la situación. El arquitecto recurrió a Steisy en uno de los momentos más difíciles de su vida y ella no dudó en estar a su lado. Aquella cercanía terminó despertando unos sentimientos que ambos pensaban apagados.

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Fue entonces cuando compartieron el vídeo con el que confirmaban su reconciliación y pronunciaban unas palabras que hoy cobran un significado especial: “No siempre hace falta entenderlo todo, a veces solo hace falta sentirlo. Las segundas oportunidades pueden ser las mejores”.

Pablo recordaba entonces que, pese a la ruptura, necesitó a Steisy tras el fallecimiento de su madre. “En ese momento, aunque no nos hablásemos y estuviésemos fatal, la necesitaba. Patri se cogió un vuelo corriendo desde Mallorca y estuvo a mi lado como si nada hubiese pasado”, confesaba.

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Pablo Pisa y Patricia Steisy en una imagen compartida en Instagram (@pablito_pisa)

Por su parte, la influencer reconocía que la convivencia volvió a despertar lo que nunca habían dejado de sentir. “Yo creo que el amor al final termina ganando la batalla. Al convivir juntos, esos sentimientos y esas emociones que habíamos intentado esconder volvieron a revivir”, explicaba entre lágrimas.

Ahora, esa segunda oportunidad se consolida con la llegada de un nuevo bebé. En el vídeo compartido este martes, ambos muestran el instante en el que descubren el resultado positivo del test de embarazo y bromean con la frase “Con lo tranquilitos que estábamos...”.

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