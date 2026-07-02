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Luis de la Fuente introduce dos cambios en la alineación para enfrentarse a Austria: este es el once de España

La selección española comienza hoy su camino a vida o muerte por la segunda estrella

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Luis de la Fuente introduce dos cambios en la alineación para enfrentarse a Austria. (EFE/ Lavandeira Jr)
Luis de la Fuente introduce dos cambios en la alineación para enfrentarse a Austria. (EFE/ Lavandeira Jr)

La selección española se jugará las castañas en su primer duelo a vida o muerte contra Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A partir de las 21:00 horas, los chicos de Luis de la Fuente saldrán a demostrar por qué son una de los favoritas al título. Aunque el camino no ha sido fácil: un empate inesperado ante Cabo Verde, una reacción contra Austria y vuelta a los fantasmas con Uruguay, La Roja hoy empieza su camino de verdad, sabiendo además quiénes son los posibles rivales a futuro en las próximas rondas. Un camino que, a priori, no será nada sencillo si se quiere conseguir la segunda estrella.

Enfrente, Austria. Una selección que ha sabido sufrir hasta el final y que logró pasar como segunda de grupo después de empatar ‘in extremis’ en el minuto 96 a Argelia (3-3). Y precisamente ahí radica uno de sus principales peligros: una selección que llega con la moral alta y que sabe competir hasta que el árbitro pita.

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Pero para contrarrestarles, De la Fuente ha confiado en su columna vertebral. El once de España contra Austria es: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarís, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

La Selección Española se enfrenta a Austria en un duelo decisivo. Analizamos las importantes bajas de Nico Williams y Yéremy Pino y cómo Luis de la Fuente podría reajustar el equipo. ¿Quiénes serán los sustitutos y cómo se puede contrarrestar el peligro de jugadores como Sabitzer?

Misma fórmula que contra Arabia Saudí

Luis de la Fuente ha apostado por la fórmula que le dio resultado contra Arabia Saudí. Después del decepcionante debut contra Arabia Saudí, el seleccionador apostó por una revolución completa en el once, introduciendo a Lamine Yamal, Álex Baena, Dani Olmo y Pedro Porro. Los cuatro hoy parten de titulares.

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La buena noticia es que, desde aquel partido, Lamine Yamal ha seguido sumando minutos y Álex Baena parece haberse asentado en el puesto aprovechando las lesiones de Nico Williams y Víctor Muñoz. En cambio, Pedro Porro entra en el lateral derecho para sustituir a Marcos Llorente y Dani Olmo en detrimento de Mikel Merino, la apuesta de De la Fuente contra Uruguay.

Luis de la Fuente avisa sobre los peligros de Austria

Austria no lo pondrá nada fácil, aunque España sigue sin rehuir su condición de favorita. “Seguimos creciendo bajo presión, me encantan las altas expectativas que hay puestas en nosotros“, dijo el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido. “Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de esas expectativas, porque obviamente no hay margen de error ahora, tenemos que ganar el siguiente partido”.

Eso sí, en la selección austriaca predominan la agresividad, la determinación y el increíble espíritu de lucha, algo que no tuvo respuesta por parte de España en el partido contra Uruguay. “En igualdad de condiciones, quien sea capaz de controlar las situaciones cuando surjan los momentos decisivos estará más cerca de ganar. Si eso nos supone un reto, me parece fantástico“, sentenció Luis de la Fuente.

Una cosa está clara: España ve este primer encuentro eliminatorio como un escalón en el camino hasta el 19 de julio. “Es normal que nos pidan grandes cosas, nosotros nos ponemos los objetivos incluso más altos a nosotros mismos”, concluyó el seleccionador.

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