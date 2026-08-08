Situación de los incendios forestales en España: Niebla (Huelva) roza las 4.000 hectáreas y Castellón vuelca sus medios en Tírig

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal en Niebla (Huelva). (EFE/ Alberto Díaz)

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La situación actual de los incendios forestales en España se centra de forma prioritaria en dos focos: Niebla (Huelva) y Castellón. El cóctel de altas temperaturas de este verano, sumado a la entrada de tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento, ha desatado una ola de incendios simultáneos en gran parte del territorio nacional. Las brigadas autonómicas combaten diversos frentes activos de diferente consideración en al menos seis comunidades autónomas.

Mientras las emergencias principales declaradas este fin de semana superan ya las 4.045 hectáreas afectadas —con Niebla rozando las 4.000 y el entorno castellonense sumando unas 45 más—, el mapa de incendios no da tregua. Las altas temperaturas y la inestabilidad de la tarde han propiciado la aparición de nuevos focos en varios puntos.

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Entre las intervenciones activas destaca el despliegue en Moratalla (Murcia), donde medios murcianos y castellanomanchegos —con siete helicópteros, un avión y 14 brigadas— combaten un fuego junto al Cortijo de Jabanas. A este frente se suman los incendios declarados en Madridejos (Toledo) y Navas de San Antonio (Segovia), así como pequeños avisos en la Comunitat Valenciana en municipios como Palmera, Cheste o Forcall.

Asimismo, la comunidad andaluza registra un goteo incesante de avisos que mantiene sobre el terreno a los efectivos del Plan Infoca. Al incendio en el sur de la provincia onubense y a la declaración a mediodía del foco de Almonaster la Real —en el paraje de Cueva de la Mora—, se suma el combate contra otros cuatro frentes activos de menor dimensión en Hornachuelos (Córdoba), Salar y Láchar (Granada) y Pilas (Sevilla).

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Niebla supera las 4.000 hectáreas y se suma un segundo foco en Almonaster

Aunque la situación de mayor gravedad en todo el país se ha vivido en la provincia de Huelva, en el incendio iniciado cerca del paraje de Raboconejo, en Niebla, según el Consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, “se ha logrado sellar” la cola del incendio. Pese a estos avances, Sanz ha asegurado que la noche se presenta “con incertidumbre” ante un nuevo cambio de viento de noroeste.

Durante la noche, efectivos de la UME e INFOCA han trabajado con maquinaria pesada y drones en la zona del incendio de Niebla (Huelva). (UME/X)

El operativo —formado por 275 efectivos en tierra, 60 militares de la UME y hasta 24 medios aéreos— se enfrenta a continuos giros en la dirección del viento que están dificultando las labores de contención de las llamas que discurren por áreas de pino, eucalipto y dehesa y abarcan ya un perímetro estimado de 4.000 hectáreas. Además, han obligado a cortar el tráfico en las carreteras A-493 y HU-3106.

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El fuego mantiene desalojadas preventivamente a unas 410 personas de urbanizaciones como La Florida, Las Arenas o Raboconejo (la mayoría segundas residencias, a excepción de cinco vecinos realojados en Valverde del Camino). Como maniobra defensiva, la UME ha trazado un cortafuegos con maquinaria pesada para blindar la planta de residuos de Villarrasa.

Tírig escala a nivel 2 mientras Serra d’en Galceran recobra la normalidad

En la Comunitat Valenciana, bajo preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales, la atención se concentra en el municipio de Tírig (Castellón), declarado en situación operativa Nivel 2. Este frente forma parte de cuatro incendios casi simultáneos provocados por una tormenta eléctrica que dejó más de 100 rayos la tarde del viernes. Las mediciones preliminares realizadas con drones por la Generalitat sitúan la afección global en unos 4 kilómetros de perímetro y unas 45 hectáreas.

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La simultaneidad de los incendios de Serra d'en Galceran, Tírig y Culla (y uno ya extinguido en Salzadella) han obligado a desplegar un amplio dispositivo en Castellón. (Bombers Diputación Castellón/X)

Para atajar el avance en Tírig, donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado, se han volcado 200 efectivos terrestres, 17 medios aéreos y efectivos del III Batallón de la UME. La nota positiva de la jornada en territorio castellonense la firman el resto de los focos: en Serra d’en Galceran la bajada a Nivel 1 ha permitido levantar el confinamiento de la población y desmantelar el albergue de emergencias de Els Ibarsos tras regresar a sus viviendas las 91 personas evacuadas.

Focos estabilizados y controlados en el resto de España

Más allá de los frentes de combate directo, los servicios de extinción mantienen bajo estrecha vigilancia diversos incendios declarados durante los últimos días que evolucionan de forma favorable hacia su liquidación definitiva.

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En la categoría de estabilizados —fuegos que, sin estar cerrados, ya no progresan libremente por su perímetro— se encuentran los incendios de Lucena del Puerto (Huelva) y Burgohondo (Ávila), donde los retenes continúan consolidando las líneas de control y refrescando puntos calientes para evitar reproducciones.

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal en Tírig. (Ángel Sánchez - Europa Press)

Por su parte, el dispositivo de extinción ha logrado dar por controlados frentes clave. En la Comunitat Valenciana, los bomberos han perimetrado con éxito el fuego de Culla (Castellón), tras la extinción nocturna del foco de La Salzadella. En Andalucía han quedado bajo control las intervenciones del Infoca en Ronda (Málaga) y Alanís (Sevilla).

Asimismo, en Cataluña los efectivos avanzan en las labores de remate en Forallac (Girona) y La Llacuna (Barcelona), mientras que en Castilla y León permanecen bajo control los frentes de Éjeme (Salamanca), Vega de Valcarce (León), Olmedo (Valladolid) y Samboal (Segovia).

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*Con información de Efe