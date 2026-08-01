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Jorge Rodríguez anunció que el diálogo con la oposición venezolana comenzará la próxima semana con una reunión presencial en Caracas

El jefe del Parlamento chavista sostuvo una conversación telefónica con Dinorah Figuera, representante opositora, donde ambos compartieron la composición de las delegaciones y definieron los primeros pasos de la agenda, que incluirá una discusión sobre “derechos y garantías políticas”

Jorge Rodriguez afirmó que la próxima semana se llevará a cabo la reunión (Reuters)
Jorge Rodriguez afirmó que la próxima semana se llevará a cabo la reunión (Reuters)
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El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó el inicio del diálogo formal entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores, con una primera reunión presencial que se celebrará la próxima semana en Caracas.

“En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables”, señaló.

Las delegaciones que participarán en la próxima reunión en Caracas definieron como ejes centrales de la conversación la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Estos puntos integran la agenda acordada para el primer encuentro presencial, en el marco del proceso de diálogo impulsado en Venezuela.

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Luego de semanas de contactos indirectos, Rodríguez sostuvo una conversación telefónica con Dinorah Figuera, representante opositora, donde ambos compartieron la composición de las delegaciones y definieron los primeros pasos de la agenda. Este diálogo figura como un intento renovado de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, tras varios procesos frustrados en los últimos años.

Por el sector oficialista, la delegación nacional de la presidenta interina Delcy Rodríguez quedó conformada por Jorge Rodríguez, quien asumirá la coordinación del equipo, acompañado por Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante. Estos integrantes tendrán la responsabilidad de representar al gobierno en la mesa de diálogo y de participar activamente en la discusión de los temas planteados.

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COMUNICADO VENEZUELA
Jorge Rodríguez, quien asumirá la coordinación del equipo, acompañado por Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante, será los integrantes del oficialismo

Por otro lado, Dinorah Figuera, representante de la oposición, confirmó la agenda de la próxima reunión y compartió en su cuenta de X la composición de sus equipos para este proceso. La comisión técnica política estará conformada por María Gabriela Hernández, Tomás Guanipa y Guillermo Palacios, mientras que la comisión de apoyo incluye a los diputados José Gregorio Correa, Oneida Guaipe, Olivia Lozano y Karin Salanova.

Además, agradeció públicamente a Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el respaldo brindado en este proceso de diálogo, que busca facilitar una transición política en Venezuela. Además, destacó el acompañamiento recibido como un factor clave para abrir este espacio de negociación con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un contexto donde la comunidad internacional sigue de cerca cada paso de las conversaciones.

COMUNICADO
Dinorah Figueroa compartió el comunicado de los pasos a seguir en su cuenta de X

Dinorah Figuera regresó a Venezuela en junio, después de permanecer ocho años en el exilio, tras recibir una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos. En los últimos días, señaló que el proceso de diálogo debe realizarse con honestidad, transparencia y metas definidas, además de un compromiso real para lograr acuerdos concretos que permitan recuperar la democracia a través de elecciones libres y justas.

“Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano”, mencionó Figueroa.

Por su parte, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales de Estados Unidos, destacó este acercamiento entre las partes: “Estados Unidos acoge con satisfacción este anuncio y reafirma su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo de Venezuela”, apuntó en sus redes sociales.

(Con información de EFE)

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