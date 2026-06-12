Así llegan los 26 de España al Mundial 2026

Chattanooga (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Así llegan los 26 jugadores de la selección española al debut de este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde:

.1. David Raya (Arsenal / 30 años / Portero).

Temporada 2025-26 con su club: 51 partidos, 31 goles en contra y 28 porterías a cero.

Trayectoria con España: 12 partidos, 9 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

El Arsenal ha consolidado a un portero de tremendos reflejos y habilidad con los pies, como si fuera un jugador más cuando desplaza en largo o en corto, tan esencial en el fútbol moderno. Su temporada ha sido imponente. Campeón de la liga inglesa y finalista de la Liga de Campeones, ha jugado 51 partidos en este curso con su club, de los que sostuvo su marco a cero en 28 ocasiones. Solo recibió 31 tantos. Parte como suplente en su segundo Mundial. Ya fue convocado, sin jugar, en Catar 2022.

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13. Joan García (Barcelona / 25 años / Portero).

Temporada 2025-26 con su club: 45 partidos, 42 goles en contra y 18 porterías a cero.

Trayectoria con España: 2 partidos, 0 victorias, 2 empates y 0 derrotas.

Mundiales: 1 (2026).

Fundamental en el título de LaLiga EA Sports del Barcelona, entre paradas, reflejos y elogios a su temporada, el pasado marzo debutó con la selección en mitad del intenso debate externo sobre la portería que despertó su gran campaña. Ha logrado un sitio en el Mundial, en lugar de Álex Remiro, pero apunta a la suplencia. En su último amistoso ante Irak, con empate a uno en Riazor en A Coruña, falló en el gol rival. Su formidable nivel está fuera de toda duda.

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23. Unai Simón (Athletic Club / 29 años / Portero).

Temporada 2025-26 con su club: 41 partidos, 71 goles en contra y 7 porterías a cero.

Trayectoria con España: 58 partidos, 36 victorias, 18 empates y 4 derrotas.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

El portero titular de España durante los últimos seis años, incluidas las Eurocopas de 2021 y 2024 y el Mundial de 2022, también lo será en el torneo de este verano, con toda la convicción en él de Luis de la Fuente, pese a la altísima competencia que supone la irrupción de Joan García y David Raya. Ya suma 58 partidos como internacional absoluto, con buen juego de pies y demostrada agilidad en los penaltis.

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.2. Marc Pubill (Atlético de Madrid / 22 años / Central).

Temporada 2025-26 con su club: 36 partidos, 1 gol y 1 asistencia.

Trayectoria con España: 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas y 0 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Sensación en la temporada, por su irrupción como central derecho a las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Su proceso de adaptación a ese nuevo puesto ha sido un éxito, hasta el punto de la llamada de la selección para jugar el Mundial 2026. De los 26 convocados, era el único que no había debutado con la selección absoluta antes de la lista final. Su inteligencia táctica, atrevimiento, salida de balón, envergadura y capacidad encaran una prueba de fuego. De inicio es suplente.

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.3. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / 30 años / lateral izquierdo).

Temporada 2025-26 con su club: 46 partidos, 14 goles y 12 asistencias.

Trayectoria con España: 14 partidos, 10 victorias, 3 empates, 1 derrota y 0 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Otra temporada de dobles dígitos de goles -14- y asistencias -12- en el Bayer Leverkusen. Un perfil diferente al de Cucurella. Más ofensivo, puede jugar por el carril central y tiene un golpeo de balón exquisito. Con 30 años afrontará su primer Mundial con otro objetivo también sobre la mesa: jugar en España. Así lo ha mostrado y el torneo puede ponerle aún más en el escaparate.

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.4. Eric García (Barcelona / 25 años / Central).

Temporada 2025-26 con su club: 51 partidos, 1 gol y 2 asistencias.

Trayectoria con España: 20 partidos, 10 victorias, 7 empates, 3 derrotas y 0 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

En Catar 2022 no disputó ningún minuto. Aún tiene su debut pendiente en este torneo el central, lateral o medio del Barcelona, consciente de que la polivalencia descubierta con Hansi Flick y su gran rendimiento de este curso la han lanzado al Mundial 2026. En el penúltimo amistoso ante Irak, volvió a jugar con la selección absoluta casi cuatro años después. Empieza como suplente, pero se aventura su ocasión en algún momento, por las variantes que aporta para jugar en cualquier lado de la defensa.

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.5. Marcos Llorente (Atlético de Madrid / 31 años / Lateral derecho).

Temporada 2025-26 con su club: 49 partidos, 4 goles y 6 asistencias.

Trayectoria con España: 24 partidos, 11 victorias, 11 empates, 2 derrotas y 0 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Ante su segundo Mundial, tras jugar los 120 minutos de los octavos de final de Catar 2022 contra Marruecos, el potente y polivalente jugador, impresionante en el físico y el despliegue, se ha ganado un sitio no solo en la convocatoria del torneo de este verano, sino en el previsible once titular de Luis de la Fuente en el lateral derecho, por delante de Pedro Porro. Llega a tope. Solo ha necesitado cuatro partidos para convencer al técnico en sus capacidades. En la Eurocopa 2024 fue un descarte final.

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12. Pedro Porro (Tottenham / 26 años / Lateral derecho).

Temporada 2025-26 con su club: 46 partidos, 2 goles y 5 asistencias.

Trayectoria con España: 18 partidos, 11 victorias, 5 empates, 2 derrotas y 0 goles.

Mundiales: 1 (2026).

El extremeño se ha ganado ser internacional gracias a su gran rendimiento en el Tottenham Hotspur, a pesar de la mala temporada de su club, luchando hasta la última jornada por no descender. No estuvo en la Eurocopa, pero es un fijo para Luis de la Fuente desde octubre de 2024. Con 11 titularidades en 18 encuentros con España, pujará por la titularidad en el lateral derecho con Marcos Llorente.

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14. Aymeric Laporte (Athletic Club / 32 años / Central).

Temporada 2025-26 con su club: 30 partidos, 0 goles y 1 asistencia.

Trayectoria con España: 45 partidos, 30 victorias, 12 empates, 3 derrotas y 2 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Desde que obtuvo la nacionalidad española en 2021, ha sido habitual en las listas de Luis Enrique y Luis de la Fuente. Además, este último mantuvo la confianza en el central incluso cuando decidió irse a una liga de menor nivel, como la saudí. Zurdo, buena salida de balón, jerarquía y experiencia para el centro de la zaga.

22. Pau Cubarsí (Barcelona / 19 años / Central).

Temporada 2025-26 con su club: 48 partidos, 1 gol y 0 asistencias.

Trayectoria con España: 12 partidos, 8 victorias, 3 empates, 1 derrota y 0 goles.

Mundiales: 1 (2026).

A sus 19 años, se perfila como titular en el centro de la defensa en su primer Mundial, al lado de Laporte. Un desafío para el central del Barcelona, realidad absoluta en su club (ya suma 128 partidos con el primer equipo azulgrana) y en la selección, con doce encuentros ya más lo que le espera en Estados Unidos, Canadá y México con un papel principal. Está dentro del once tipo de De la Fuente. Sus cualidades se exponen a un examen contra los grandes delanteros.

24. Marc Cucurella (Chelsea / 27 años / Lateral izquierdo).

Temporada 2025-26 con su club: 50 partidos, 1 gol y 4 asistencias.

Trayectoria con España: 24 partidos, 18 victorias, 6 empates, 0 derrotas y 1 gol.

Mundiales: 1 (2026).

El lateral izquierdo titular de la selección española. Su convocatoria para la Eurocopa de 2024 generó polémica, pero Luis de la Fuente confía plenamente en él. Le dio la titularidad y, desde entonces, es un fijo. Despliegue físico, solidez defensiva y una faceta fuera del campo igual de importante para el seleccionador: su forma de ser. Alegre, bromista y seriedad para competir. Figura clave en el vestuario, en la “familia”.

.6. Mikel Merino (Arsenal / 29 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 34 partidos, 6 goles y 3 asistencias.

Trayectoria con España: 43 partidos, 30 victorias, 9 empates, 4 derrotas y 10 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Una frase del seleccionador español resume su importancia en el equipo. “Si tengo que recogerle en brazos de su casa para que venga, lo haré. Hay que esperarle siempre”, señaló tras dar la convocatoria después de que el futbolista haya estado cuatro meses de baja. Centrocampista… Y delantero centro. Polivalencia y en el recuerdo un gol ante Alemania en Stuttgart en la Eurocopa de 2024 para clasificar a España a semifinales.

.8. Fabián Ruiz (París Saint-Germain / 30 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 34 partidos, 2 goles y 5 asistencias.

Trayectoria con España: 42 partidos, 28 victorias, 14 empates, 0 derrotas y 6 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Flamante bicampeón de la Liga de Campeones con el PSG. Una lesión de rodilla le dejó fuera de la competición tres meses, pero volvió a tiempo para la final de la ‘Champions’ y para un Mundial en el que será, de inicio, uno de los tres jugadores del centro del campo. Llegada al área, visión de juego y versatilidad. El modelo de jugador que Luis de la Fuente pone de ejemplo cuando se refiere a que los clubes españoles deberían apostar más por el talento nacional. De momento, lo disfruta el PSG… y la selección española.

.9. Pablo Páez, ‘Gavi’ (Barcelona / 21 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 13 partidos, 0 goles y 1 asistencia.

Trayectoria con España: 29 partidos, 19 victorias, 6 empates, 3 derrotas y 4 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Un año después, Gavi sonríe con la selección española. La última lesión de rodilla fue otro golpe duro para el intenso centrocampista, que vuelve a superarse. Sabía que si jugaba a su nivel en el tramo final de la temporada (reapareció en marzo) tendría sitio en el segundo Mundial de su carrera con tan solo 21 años. Ya jugó en Catar 2022, donde se convirtió en el goleador más joven en el torneo de la historia de la selección española. Su fuerza en el medio campo da diferentes características y recursos a Luis de la Fuente, dependiendo del encuentro y del momento. No jugaba con España desde el 5 de junio de 2025.

15. Álex Baena (Atlético de Madrid / 24 años / Centrocampista)

Temporada 2025-26 con su club: 46 partidos, 2 goles y 3 asistencias.

Trayectoria con España: 17 partidos, 12 victorias, 4 empates, 1 derrota y 2 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Una temporada difícil para él en el Atlético, lejos de las expectativas en su primer curso allí y sin sitio en el once tipo durante todo 2026. Apenas marcó dos goles y dio tres asistencias en 46 partidos de rojiblanco. La confianza de De la Fuente en sus irrebatibles cualidades de golpeo, visión de juego y último pase le ofrecen una reválida en el Mundial. Ha sido titular en seis de los últimos ocho encuentros de su selección. Tendrá un papel importante e incluso partirá de inicio en el debut ante Cabo Verde, una vez que Lamine Yamal y Nico Williams llevan mes y medio y un mes sin competir, respectivamente.

16. Rodrigo Hernández (Manchester City / 29 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 33 partidos, 2 goles y 0 asistencias.

Trayectoria con España: 61 partidos, 39 victorias, 17 empates, 5 derrotas y 4 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

El primer capitán de la selección española. Primer Mundial en el que no ejercerá como tal un jugador de un equipo español. Responsabilidad que le llega tras dos temporadas de altibajos. Ganó el Balón de Oro en 2024, pero sufrió una grave lesión de rodilla que le ha hecho perder la continuidad en el máximo nivel que le hizo ser nombrado mejor jugador del torneo. Será el ancla de la selección española en el centro del campo.

18. Martín Zubimendi (Arsenal / 27 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 57 partidos, 6 goles y 3 asistencias.

Trayectoria con España: 26 partidos, 21 victorias, 4 empates, 1 derrota y 3 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Temporada de aprendizaje en el Arsenal. Abandonó la Real Sociedad para formar parte del centro del campo de Mikel Arteta. Titular indudable en buena parte del curso, su protagonismo decreció en el tramo final en su club, pero Luis de la Fuente no duda. De su última generación como seleccionador español sub-21, eran Zubimendi y diez más. Ya en la final de la Eurocopa se expuso al máximo nivel de selecciones para suplir la baja de Rodri.

20. Pedri González (Barcelona / 23 años / Centrocampista).

Temporada 2025-26 con su club: 43 partidos, 2 goles y 12 asistencias.

Trayectoria con España: 41 partidos, 26 victorias, 13 empates, 2 derrotas y 6 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Hay muy pocos jugadores en el mundo que manejen el ritmo en el medio campo como Pedri, prodigio de técnica, precisión y regate y fundamental para cualquier opción de España de ser campeona en este torneo. También es una revancha. Una lesión lo apartó de las semifinales y la final de la Eurocopa 2024, en la que era tan titular y tan indiscutible como ahora comienza en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ya ha jugado 41 partidos con la selección con nada más 23 años, incluidos cuatro en Catar 2022. Es el segundo jugador con más valor de mercado (150 millones) de la lista de España. Solo lo supera Lamine Yamal.

.7. Ferran Torres (Barcelona / 26 años / Delantero).

Temporada 2025-26 con su club: 49 partidos, 21 goles y 3 asistencias.

Trayectoria con España: 56 partidos, 33 victorias, 18 empates, 5 derrotas y 24 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

La reciente recuperación de Lamine Yamal le dará previsiblemente un puesto en el once en el primer choque ante Cabo Verde. Ahí jugó en el último amistoso ante Perú y ahí apunta en en primer duelo de la competición planetaria. Ha sido el máximo goleador nacional de LaLiga junto a Lamine Yamal, los dos con 16 goles. Su facilidad goleadora en un plus para España como alternativa a Oyarzabal y como recurso para cualquier posición en el ataque. Suma 24 goles en 56 partidos internacionales. Es su segundo Mundial.

10. Dani Olmo (Barcelona / 28 años / Media punta).

Temporada 2025-26 con su club: 49 partidos, 8 goles y 9 asistencias.

Trayectoria con España: 49 partidos, 27 victorias, 20 empates, 2 derrotas y 12 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Ante su segundo Mundial, el polivalente futbolista para el ataque empieza como suplente pero al borde de la titularidad. Es una opción para el medio campo, en cuanto haya cualquier percance o en cuanto necesite De la Fuente dar un giro a un partido. Su fútbol entre líneas, su llegada, su regate y su capacidad goleadora amplían las posibilidades ofensivas de la selección española.

11. Yeremy Pino (Crystal Palace / 23 años / Extremo).

Temporada 2025-26 con su club: 51 partidos, 5 goles y 5 asistencias.

Trayectoria con España: 22 partidos, 14 victorias, 5 empates, 3 derrotas y 4 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

El canario irrumpió en la selección española sub-21 con Luis de la Fuente en 2021 y ahora forma parte del grupo de mundialistas. Una temporada “difícil” en el Crystal Palace, de adaptación tras abandonar el Villarreal, tras la que le llegó el premio de ser convocado para el Mundial. Polivalencia en ambas bandas, regate y asumiendo el papel de revulsivo desde el banquillo en un torneo largo.

17. Nico Williams (Athletic Club / 23 años / Extremo).

Temporada 2025-26 con su club: 32 partidos, 6 goles y 4 asistencias.

Trayectoria con España: 29 partidos, 18 victorias, 7 empates, 4 derrotas y 5 goles.

Mundiales: 2 (2022 y 2026).

Jugador clave en la Eurocopa de 2024, esta temporada una pubalgia le ha hecho perder la chispa y la continuidad que le posicionaron como uno de los grandes extremos del panorama internacional. Además, sufrió una lesión muscular en la parte final de la campaña. Sin embargo, Luis de la Fuente contó con él y confía en recuperar la mejor versión de un futbolista que, si cumple con el proceso de recuperación, podría tener minutos en el debut ante Cabo Verde.

19. Lamine Yamal (Barcelona / 18 años / Extremo).

Temporada 2025-26 con su club: 45 partidos, 24 goles y 17 asistencias.

Trayectoria con España: 25 partidos, 18 victorias, 6 empates, 1 derrota y 6 goles.

Mundiales: 1 (2026).

La lesión muscular del pasado 22 de abril lo pone en duda para el once titular del inicio frente a Cabo Verde. Ya estará listo para el duelo de este lunes, pero un mes y tres semanas sin competir parecen demasiado tiempo como para empezar desde el principio a jugar, por más que se trate del futbolista más diferencial de todos los que tiene a sus órdenes de Luis de la Fuente. No habrá riesgos. Es el primer Mundial de Lamine Yamal, llamado a un protagonismo total en España y en el torneo. Sus cualidades apuntan a ello. También su ambición y su condición de líder natural sobre el terreno de juego. Tiene 18 años.

21. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad / 29 años / Delantero).

Temporada 2025-26 con su club: 40 partidos, 18 goles y 4 asistencias.

Trayectoria con España: 53 partidos, 35 victorias, 14 empates, 4 derrotas y 25 goles.

Mundiales: 1 (2026).

Máximo goleador de España en la etapa de Luis de la Fuente, con 19 goles. Son doce en los últimos once encuentros, que le hacen colocarse como el noveno máximo goleador de la historia de la selección. El delantero centro titular indiscutible del equipo. Y clave en las finales. Suyo fue el tanto ante Inglaterra que le dio la Eurocopa a España en 2024 en Berlín. También marcó en las finales de la Liga de Naciones de 2021 y 2025, en las que España fue subcampeona. Su nuevo objetivo es la final del Mundial del 19 de julio en Nueva Jersey.

25. Víctor Muñoz (Osasuna / 22 años / Extremo).

Temporada 2025-26 con su club: 36 partidos, 7 goles y 5 asistencias.

Trayectoria con España: 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas y 1 gol.

Mundiales: 1 (2026).

Otra bala por la banda. Futbolista eléctrico que alcanzó los 37 kilómetros por hora de velocidad punta en LaLiga EA Sports. También llega al torneo lesionado y su proceso de recuperación será más lento, pero su irrupción en su primera temporada en la élite con Osasuna le hizo ganarse la llamada con la absoluta en marzo y para el Mundial. Otra alternativa desde el banquillo para agitar los partidos.

26. Borja Iglesias (Celta / 33 años / Delantero).

Temporada 2025-26 con su club: 52 partidos, 18 goles y 3 asistencias.

Trayectoria con España: 8 partidos, 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas y 0 goles.

Mundiales: 1 (2026).

El elegido por Luis de la Fuente para ejercer el papel de un ‘9’ diferente. Más estatura, también con un buen juego asociativo fuera del área. E inteligencia. Lo demostró en el gol de Ferran ante Irak en el amistoso de preparación, dejando pasar el balón para generar ventaja. De renunciar a la selección por el ‘caso Rubiales’ en verano de 2023 a jugar un Mundial en 2026. Con ocho internacionalidades, persigue su primer gol. EFE