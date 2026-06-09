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Arbeloa abandona el banquillo del Real Madrid: “Esta será siempre su casa”

Llegó como el sustituto de Xabi Alonso en enero, pero no consiguió convencer a la directiva

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Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. (Europa Press)
Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. (Europa Press)

Es oficial. Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del Real Madrid. Era un secreto a voces. Hasta él mismo lo había confirmado hace unas semanas. Pero ha sido ahora cuando el club lo ha hecho saber a través de un comunicado. “El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, se lee.

“El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club. El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, concluye.

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Desde su primera etapa como jugador a entrenador de la cantera, donde esta temporada dejó al Real Madrid Castilla en puestos de ascenso a Segunda División, el técnico madrileño sustituyó a otra leyenda como Xabi Alonso en enero de 2026. Sin embargo, esta segunda parte de la temporada no ha tenido suerte en los momentos decisivos.

De la cantera al primer equipo

Su crecimiento como técnico fue meteórico. Dirigió con éxito al Infantil A, al Cadete A y al Juvenil A, donde conquistó numerosos títulos y se consolidó como uno de los entrenadores más prometedores de La Fábrica. Ese recorrido le abrió las puertas del Castilla y, posteriormente, del primer equipo.

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en foto de archivo de Javier Lizón. EFE
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en foto de archivo de Javier Lizón. EFE

Un balance insuficiente para la exigencia blanca

Los números de Arbeloa al frente del Real Madrid no fueron desastrosos, pero sí insuficientes para una entidad acostumbrada a pelear por todos los títulos. En 28 partidos oficiales, el equipo logró 18 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Sin embargo, más allá de las cifras, fueron los resultados en los momentos decisivos los que marcaron el destino del técnico.

La eliminación copera ante el Albacete supuso el primer gran golpe. Posteriormente, el equipo cayó en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich y terminó la Liga muy alejado del FC Barcelona, que se proclamó campeón precisamente en el Clásico del Camp Nou.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en el Clásico. (EFE/Enric Fontcuberta)
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en el Clásico. (EFE/Enric Fontcuberta)

Un vestuario cada vez más difícil de controlar

Si los resultados complicaron la continuidad del entrenador, la gestión del vestuario terminó por hacerla prácticamente imposible. Durante los últimos meses de la temporada trascendieron diversos episodios de tensión interna que evidenciaron una pérdida progresiva de autoridad. Las discrepancias entre algunos pesos pesados de la plantilla y el cuerpo técnico fueron creciendo hasta desembocar en un clima de confrontación permanente.

El punto de máxima tensión llegó con las críticas públicas de Mbappé hacia las decisiones técnicas del entrenador. Arbeloa respondió defendiendo su autoridad y reivindicando su papel como máximo responsable deportivo, pero la fractura ya parecía irreversible.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

La cantera, el principal legado

Pese a las dificultades, la etapa de Arbeloa deja un aspecto especialmente valorado por gran parte del madridismo: su firme apuesta por los jóvenes. Conocedor de La Fábrica como pocos, el técnico abrió las puertas del primer equipo a varios futbolistas formados en Valdebebas. Entre ellos destacó especialmente Thiago Pitarch, centrocampista que debutó en la élite y acumuló minutos importantes tanto en Liga como en Champions League.

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