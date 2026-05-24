El círculo más íntimo de Álvaro Arbeloa en su momento más duro tras su salida del Real Madrid: su mujer, Carlota Ruiz, y sus cuatro hijos

Álvaro Arbeloa y su mujer Carlota Ortiz (INSTAGRAM).

Álvaro Arbeloa ha puesto fin a una etapa de dos décadas ligada al Real Madrid. El técnico se despidió el pasado viernes del club blanco con un mensaje cargado de agradecimiento hacia la entidad y, especialmente, hacia los jugadores con los que ha trabajado en los últimos años. “Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores”, aseguró en rueda de prensa, donde reconoció que esta experiencia le ha permitido crecer “como entrenador y como persona”.

Detrás de esta nueva etapa profesional se encuentra el apoyo constante de su entorno familiar. Arbeloa mantiene una sólida relación con Carlota Ruiz, su compañera desde la adolescencia. Ambos se conocieron cuando estudiaban en Zaragoza y contrajeron matrimonio en 2009. Desde entonces han formado una familia numerosa junto a sus cuatro hijos: Alba, Raúl, Vega e Inés.

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Carlota, licenciada en Logopedia y Magisterio de Primaria, siempre ha optado por mantenerse alejada del foco mediático. Aun así, el exfutbolista no ha dudado en reconocer públicamente en distintas ocasiones la importancia de su esposa en su vida personal y profesional. “Gracias por ser mi compañera de vida y de sueños”, escribió en una ocasión en redes sociales.

La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).

La familia reside actualmente en la exclusiva urbanización de La Finca, a las afueras de Madrid, donde Arbeloa ha encontrado estabilidad lejos de la presión mediática que rodea al club blanco. Ese refugio familiar ha sido fundamental durante los últimos años, especialmente ahora que afronta un momento de cambios en su carrera. “Mi familia es lo que realmente importa cuando el pitido final suena y bajas del campo", confesaba en una entrevista para el Real Madrid

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Pero el círculo más cercano del entrenador no termina ahí. Sus hermanos, Yago y Raúl Arbeloa, también ocupan un lugar importante tanto en el plano personal como empresarial. Los tres participan en MioGroup, una consultora especializada en comunicación estratégica y marketing digital. Yago ejerce como presidente de la compañía, mientras que Raúl desarrolla funciones ligadas al área creativa.

La relación entre los hermanos siempre ha sido estrecha. Aunque Álvaro ha mantenido un perfil discreto dentro del mundo empresarial, continúa vinculado al proyecto familiar como socio activo. Esa faceta menos conocida del exinternacional español muestra un perfil alejado únicamente del fútbol y más conectado con el ámbito corporativo y digital.

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La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).

Su paso por el Real Madrid

La historia de Arbeloa comenzó lejos de Madrid. Nacido en Salamanca, se trasladó siendo niño a Zaragoza por motivos laborales de su padre. Fue en la capital aragonesa donde empezó a desarrollar su pasión por el fútbol y donde conoció a Carlota Ruiz. Allí también cursó sus estudios y dio sus primeros pasos deportivos antes de ingresar en la cantera del Real Zaragoza.

En 2001 llegó al Real Madrid, club en el que terminaría construyendo una carrera repleta de éxitos. Debutó con el primer equipo en 2004 y, tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña y el Liverpool, regresó al conjunto blanco en 2009. Con la camiseta madridista conquistó títulos nacionales e internacionales, además de levantar dos Eurocopas y un Mundial con la selección española.

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Tras anunciar su retirada en 2017, Arbeloa encontró en los banquillos una nueva manera de seguir vinculado al deporte. Su trabajo en la cantera madridista le permitió consolidar una imagen de técnico cercano, exigente y profundamente identificado con los valores del club.