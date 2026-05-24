España

El círculo más íntimo de Álvaro Arbeloa en su momento más duro tras su salida del Real Madrid: su mujer, Carlota Ruiz, y sus cuatro hijos

El entrenador de los merengue dice adiós a su etapa como entrenador del primer equipo

Guardar
Google icon
Álvaro Arbeloa y su mujer Carlota Ortiz (INSTAGRAM).
Álvaro Arbeloa y su mujer Carlota Ortiz (INSTAGRAM).

Álvaro Arbeloa ha puesto fin a una etapa de dos décadas ligada al Real Madrid. El técnico se despidió el pasado viernes del club blanco con un mensaje cargado de agradecimiento hacia la entidad y, especialmente, hacia los jugadores con los que ha trabajado en los últimos años. “Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores”, aseguró en rueda de prensa, donde reconoció que esta experiencia le ha permitido crecer “como entrenador y como persona”.

Detrás de esta nueva etapa profesional se encuentra el apoyo constante de su entorno familiar. Arbeloa mantiene una sólida relación con Carlota Ruiz, su compañera desde la adolescencia. Ambos se conocieron cuando estudiaban en Zaragoza y contrajeron matrimonio en 2009. Desde entonces han formado una familia numerosa junto a sus cuatro hijos: Alba, Raúl, Vega e Inés.

PUBLICIDAD

Carlota, licenciada en Logopedia y Magisterio de Primaria, siempre ha optado por mantenerse alejada del foco mediático. Aun así, el exfutbolista no ha dudado en reconocer públicamente en distintas ocasiones la importancia de su esposa en su vida personal y profesional. “Gracias por ser mi compañera de vida y de sueños”, escribió en una ocasión en redes sociales.

La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).
La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).

La familia reside actualmente en la exclusiva urbanización de La Finca, a las afueras de Madrid, donde Arbeloa ha encontrado estabilidad lejos de la presión mediática que rodea al club blanco. Ese refugio familiar ha sido fundamental durante los últimos años, especialmente ahora que afronta un momento de cambios en su carrera. “Mi familia es lo que realmente importa cuando el pitido final suena y bajas del campo", confesaba en una entrevista para el Real Madrid

PUBLICIDAD

Pero el círculo más cercano del entrenador no termina ahí. Sus hermanos, Yago y Raúl Arbeloa, también ocupan un lugar importante tanto en el plano personal como empresarial. Los tres participan en MioGroup, una consultora especializada en comunicación estratégica y marketing digital. Yago ejerce como presidente de la compañía, mientras que Raúl desarrolla funciones ligadas al área creativa.

La relación entre los hermanos siempre ha sido estrecha. Aunque Álvaro ha mantenido un perfil discreto dentro del mundo empresarial, continúa vinculado al proyecto familiar como socio activo. Esa faceta menos conocida del exinternacional español muestra un perfil alejado únicamente del fútbol y más conectado con el ámbito corporativo y digital.

La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).
La familia de Álvaro Arbeloa (INSTAGRAM).

Su paso por el Real Madrid

La historia de Arbeloa comenzó lejos de Madrid. Nacido en Salamanca, se trasladó siendo niño a Zaragoza por motivos laborales de su padre. Fue en la capital aragonesa donde empezó a desarrollar su pasión por el fútbol y donde conoció a Carlota Ruiz. Allí también cursó sus estudios y dio sus primeros pasos deportivos antes de ingresar en la cantera del Real Zaragoza.

En 2001 llegó al Real Madrid, club en el que terminaría construyendo una carrera repleta de éxitos. Debutó con el primer equipo en 2004 y, tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña y el Liverpool, regresó al conjunto blanco en 2009. Con la camiseta madridista conquistó títulos nacionales e internacionales, además de levantar dos Eurocopas y un Mundial con la selección española.

Tras anunciar su retirada en 2017, Arbeloa encontró en los banquillos una nueva manera de seguir vinculado al deporte. Su trabajo en la cantera madridista le permitió consolidar una imagen de técnico cercano, exigente y profundamente identificado con los valores del club.

Temas Relacionados

Álvaro ArbeloaReal MadridFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

El experto alerta de la falta de mano de obra en el sector y reclama más formación para cubrir oficios cualificados en plena crisis de vivienda

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

El Gobierno israelí acusa a España de “hipocresía” por criticar las operaciones de Israel en Gaza mientras guarda silencio sobre las cargas policiales registradas durante la llegada de los activistas

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

Por qué es importante limpiar la mampara del baño y cómo hacerlo según los expertos

Conoce algunos de los trucos más eficaces para mantenerla en buen estado

Por qué es importante limpiar la mampara del baño y cómo hacerlo según los expertos

Estas son las novedades en la prueba de acceso a la universidad de 2026: así son los nuevos modelos de examen y criterios de corrección comunes

Los estudiantes ya no se encontrarán con la doble opción de modelo A y modelo B, solo habrá uno

Estas son las novedades en la prueba de acceso a la universidad de 2026: así son los nuevos modelos de examen y criterios de corrección comunes

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder

Si Jonathan Andic fuera condenado por la muerte de su padre, el fundador de Mango, perdería automáticamente su parte de una herencia, valorada en torno a los 4.010 millones de euros

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

Cronología del ‘caso Zapatero’: de los primeros contactos para “tocar puertas” al rescate de 53 millones a Plus Ultra

“Zapatero rumbo a Caracas. Va a vigilar la limpieza de las elecciones, jajajaja”: los mensajes que muestran la cercanía entre Plus Ultra y el entorno del expresidente

Zapatero replica que canceló una hipoteca de 500.000 euros con el dinero de la venta de su casa en Aravaca

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder

La Agencia Tributaria abre este viernes el plazo de solicitud de cita previa para la atención presencial de la Renta 2025

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos