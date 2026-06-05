Fernando Alonso: "El coche es muy difícil de conducir"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó que "el coche" en el inicio el Gran Premio de Mónaco fue "muy difícil de conducir", con lo que tendrán "mucho trabajo esta noche" para tratar de pelear por algo el fin de semana.

"Ha sido un día difícil. Probablemente esperábamos un poco más, que fuera un poco más fácil aquí en Mónaco, un circuito único, y quizá una mejor oportunidad de estar peleando por algo, pero por desgracia nos encontramos con un coche muy difícil de conducir", dijo en declaraciones a los medios de F1.com.

PUBLICIDAD

"Los cambios de marcha son complicados y en Mónaco necesitas que vaya perfecto. Hay trabajo por hacer esta noche, con suerte podemos encontrar la manera en la FP3 y calificar mañana. Haremos muchos cambios en el coche esta noche", añadió.

Por otro lado, el doble campeón del mundo explicó los puntos claros a mejorar. "Necesitamos mejorar la respuesta y el comportamiento del motor con los cambios de marcha y esta recuperación de energía. Tenemos un sistema complejo que recargamos al frenar y esto debe interactuar con las bajadas de marcha, y la manera de entrar en las curvas", dijo.

PUBLICIDAD

"Nos faltó mucho en la parte delantera en cuanto al chasis, así que haremos cambios para mejorarlo y también el agarre. Como dije, mucho trabajo pero intentaremos dar lo mejor", añadió, valorando al menos que el asiento ya es cómodo, su motivo de la retirada en la última cita en Canadá, por volver al de 2025, pero insistiendo que es momento de "centrarse en el rendimiento".