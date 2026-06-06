Espana agencias

Antonelli, el más rápido en el tercer y último libre de Mónaco

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 12 segundos y 720 milésimas, 327 menos que monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 331 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que marcó el tercer crono de una sesión en la que no estuvo presente el jefe de equipo del equipo de Maranello, el francés Fred Vasseur, que permanecerá toda la jornada "bajo observación en un centro médico local", según informó la 'Scuderia' en un comunicado en el que añadió que "no se proporcionará más información médica” al respecto.

PUBLICIDAD

A falta de un cuarto de hora para su conclusión, la sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, a causa de accidente -sin lamentar daños mayores-, al final de la subida hacia el Casino, del inglés Oli Berman, cuyo Haas hubo de ser retirado de pista mediante una grúa.

La decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo arrancará a las cuatro de la tarde (14:00 horas GMT). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Díez Antxustegi (PNV): No hicimos presidente a Feijóo en 2023 y no lo vamos a hacer ahora

Infobae

Desmantelado el centro logístico de hachís más grande hallado en Cataluña con 10 detenidos

Infobae

Juan Mari Aburto anuncia que no optará a la reelección como alcalde de Bilbao en los próximos comicios municipales

Juan Mari Aburto anuncia que no optará a la reelección como alcalde de Bilbao en los próximos comicios municipales

Libertad sin medidas para los tres miembros de 'Los Saúles' detenidos en Huelma (Jaén)

Infobae

Florentino Pérez: "Está en juego nuestro futuro, a la otra candidatura le vale todo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

ECONOMÍA

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

DEPORTES

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones