El pulso entre Alexia Putellas y el Barcelona por la convocatoria de Montse Tomé para la selección española

Alexia Putellas, jugadora del equipo nacional femenino de fútbol de España, asiste a una conferencia de prensa en Gotemburgo, Suecia. EFE/EPA/Bjorn Larsson Rosvall SUECIA FUERA

La relación entre el Barcelona y Alexia Putellas es cada vez más tensa. A comienzos de temporada, tanto el club como la jugadora tenían marcado en la agenda la renovación de la número once de las azulgranas. El problema es que los contactos y reuniones se fueron sucediendo sin que ninguno de los dos estuviera de acuerdo con el pacto que se ponía sobre la mesa. En ese stand-by, donde el club no cedía y Putellas ponía sus exigencias encima de la mesa, llegó la lesión de la delantera en su rodilla izquierda, paralizando por completo las negociaciones. Desde entonces la relación entre la jugadora y el club parece haberse enfriado y su convocatoria con la selección española no ha hecho más que añadir más leña al fuego.

Este jueves 15 de febrero, Montse Tomé ha anunciado la lista de convocadas para afrontar el primer partido de semifinal de la Nations League contra Países Bajos que tendrá lugar el próximo día 23 de febrero. La lista ha suscitado mucha expectación dado que algunas de las que llevaron a España a conseguir la mayor hazaña de la historia, las que llevaron a La Roja a conseguir la Copa del Mundo, están lesionadas. Tere Abelleira sufre una lesión en el psoas que le ha mantenido apartada del terreno de juego desde entonces.

Sin embargo, todos los focos estaban puestos en Alexia Putellas y si la seleccionadora decidiría incluir en la lista de convocadas, dado que la azulgrana lleva desde el mes de noviembre sin pisar el verde. En concreto, fue el pasado 14 de noviembre durante el partido de Champions ante el Benfica. La jugadora empezó a sentir molestias en su rodilla izquierda, lo que hizo saltar todas las alarmas. A pesar de que descartaron cualquier tipo de lesión inicialmente, tras un mes en el que Alexia no llegaba a recuperarse, decidieron que era mejor operar.

Ya ha transcurrido un mes después de esta operación y tres desde que pisó el césped por última vez, pero lo cierto es que la delantera no llega a estar totalmente recuperada, no se sentía al 100% como para disputar un partido, aunque poco a poco parece que está recuperando sensaciones, dado que hace un par de días empezó a entrenarse con el equipo. De esta forma, la convocatoria de Alexia Putellas con España se hacía complicada.

Durante la concentración del pasado mes de noviembre para disputar los últimos partido de la competición, Putellas ya se vio obligada a abandonar la concentración por molestias en la rodillas. Sin embargo, Tomé no estaba dispuesta a renunciar a la azulgrana y ha decidido incluirla en la lista al igual que a Tere Abelleira. El problema es que esta decisión no ha sentado nada bien al Barcelona, dado que todavía no cuenta con el alta médica del club azulgrana. En concreto, ha sido Elena Font, la vicepresidenta del Barça, quien en una entrevista con RAC1 ha transmitido el sentir del club tras conocerse la lista de convocadas.

“Lo que el club entiende es que es un tema complejo porque en estos momentos la jugadora está en proceso de recuperación. Es un tema muy sensible y nos preocupa porque los servicios médicos tienen una opinión contraria al hecho que se ha producido. A partir de aquí deberemos gestionar esta situación que no nos gusta y esperar a que no pase nada y todo vaya bien”, ha detallado. Aunque, por su parte, la seleccionadora española también ha dejado claros cuáles eran sus motivos para llamar a Alexia Putellas.

La justificación de Montse Tomé para convocar a Alexia Putellas con la selección

En medio de esta situación, Tomé ha llamado a la calma y ha dejado claro que no van a hacer “ninguna locura”, en relación a forzar a una jugadora y que esto pueda empeorar su situación. Aunque sí ha dejado claro: “Alexia es nuestra capitana, desde el punto de vista de lo deportivo sabemos lo importante que es. Nuestra intención es que se siga con mucho cuidado desde los servicios médicos. Sus sensaciones son buenas. A partir del lunes vamos a seguir con los profesionales que pueden atenderla. Es una jugadora importante y puede estar aquí”, ha asegurado.

Sin embargo, es consciente de que la azulgrana se encuentra en un proceso de readaptación. En ese sentido, ha detallado que la intención es que la jugadora continúe el proceso de recuperación con la selección.