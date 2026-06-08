Alerta en Madrid porque el agua sabe y huele “rara”: el Canal de Isabel II explica la causa

Un hombre bebe agua de una fuente durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)

¿Te sabe a “cloro”, “lejía” o incluso a “pintura” el agua de Madrid? Desde este domingo 7 de junio, varios vecinos de la ciudad han reportado en redes sociales que el agua de sus casas tiene un sabor y un olor inusuales. “Varias personas de varias zonas de Madrid capital estamos notando desde esta mañana un sabor distinto en el agua del grifo. ¿Ha habido alguna avería o cambio en el tratamiento? Gracias", escribió ayer por la tarde en X Guillermo G. Gálvez, periodista. “Alguien sabe por qué el agua del centro de m,adrid (al menos) sabe a cloro desde hace dos días?”, preguntaba el escenógrafo y Director de Arte David Pizarro en la misma plataforma este lunes.

Tras varias horas de incertidumbre y llamadas por parte de los vecinos, finalmente Canal de Isabel II ha respondido ante la consulta ciudadana. Eso sí, pese a la extrañeza de su aparente estado el agua sigue siendo potable y apta para el consumo.

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Según ha informado la empresa pública responsable del abastecimiento, el origen de estas alteraciones está en una maniobra realizada en una de sus estaciones de tratamiento de agua potable. “Tras una maniobra realizada en una de nuestras potabilizadoras, los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos”, ha comunicado la entidad.

El agua sigue siendo potable y apta para el consumo

Como consecuencia de esta actuación, algunos usuarios de determinados municipios “pueden haber percibido cambios temporales” en las características del agua. Sin embargo, Canal de Isabel II asegura que ya está trabajando para resolver la incidencia. “En todo caso se están efectuando actuaciones en la red de distribución para eliminar el sabor y olor atípicos, que irán desapareciendo paulatinamente”, ha señalado.

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Un niño en una fuente en el parque de Madrid Río, a 11 de agosto de 2021, en Madrid (España). (Ricardo Rubio/Europa Press)

La empresa también ha recordado que realiza de forma periódica trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora en sus estaciones de tratamiento de agua potable. Estas actuaciones suelen pasar desapercibidas para los consumidores, aunque en ocasiones puntuales pueden provocar alteraciones temporales en las propiedades sensoriales del agua suministrada.

SAMUR-Protección Civil también se ha pronunciado sobre la incidencia a través de sus redes sociales. El servicio de emergencias ha informado en la tarde de este lunes de que se están realizando “purgas en distintos puntos de la red” para acelerar la eliminación de las alteraciones detectadas. Estas actuaciones consisten en la renovación controlada del agua que circula por determinadas conducciones con el objetivo de recuperar cuanto antes las condiciones habituales de sabor y olor en el suministro.

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