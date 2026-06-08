Tita Cervera pide la ciudadanía de Andorra para ahorrarles impuestos a sus hijas: la baronesa Thyssen consolida su herencia en medio de los rumores por su salud

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen. (Europa Press)

Las recientes informaciones de que Carmen Cervera ha solicitado la ciudadanía andorrana suponen un cambio determinante en lo que sabíamos sobre el futuro de la familia de la baronesa Thyssen. La medida apunta a que sus hijas mellizas, que han crecido junto a ella en el principado, no tengan que afrontar el pago de impuestos de sucesión, un tributo inexistente en Andorra y que, en palabras de la periodista María Eugenia Yagüe para el suplemento La Otra Crónica, representa “quizás lo más importante” de este movimiento.

La decisión de solicitar la ciudadanía andorrana no solo implica ventajas fiscales para la baronesa, sino que también consolida la residencia de sus hijas en un país donde han cursado sus estudios y pasado la mayor parte de sus vidas. Con ello, Tita Cervera pretende asegurar un futuro estable y, a poder ser, libre de impuestos para ellas, especialmente en caso de su fallecimiento.

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Actualmente, tanto la baronesa como su hijo Borja contaban con la condición de residentes en Andorra, lo que ya les permitía tributar a una tasa considerablemente menor que en otros países europeos. Sin embargo, la ciudadanía añade nuevas prerrogativas. Entre ellas, la posibilidad de contabilizar los 180 días de permanencia anual en períodos alternos y no necesariamente consecutivos, un matiz que facilita la movilidad de la familia.

La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen. (David Zorrakino / Europa Press)

Los rumores sobre su salud

En los últimos meses, el estado de salud de la baronesa ha sido motivo de especial atención. Tras sufrir una neumonía que requirió hospitalización en España, su entorno más cercano —incluyendo a su hijo Borja y su sobrino Guillermo— se encargó de responder en su nombre y gestionar las comunicaciones, lo que incrementó el misterio sobre su recuperación.

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Según relata Paloma Barrientos en Vanitatis, el hermetismo en torno a la salud de la baronesa ha sorprendido a quienes la conocen. “No cogía el teléfono y eran su hijo y el sobrino quienes se hicieron cargo y respondían a los mensajes en su nombre para que estuviera tranquila”, asegura la periodista, quien además subraya que el tono de las respuestas “no casaba con su forma de escribir”.

El silencio y la escasa exposición pública de Carmen Cervera contrastan con su actitud habitual, según quienes han compartido trato con ella durante años. Barrientos detalla: “Quienes la hemos tratado desde hace años y mantenido con ella conversaciones a través de WhatsApp o de llamadas telefónicas, el estilo de esas contestaciones no casaba con su forma de escribir. Entre otras cosas, porque siempre firmaba Tita y no Carmen”.

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Tita Cervera en el debate de Grandes Coleccionistas celebrado en 2022 en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Un paso más de cara al futuro

Las hijas mellizas de Carmen Cervera, nacidas en Estados Unidos mediante gestación subrogada y posteriormente adoptadas por la baronesa, han seguido un proceso distinto. En el caso de Carmen, la mayor, ya es reconocida como ciudadana andorrana tras superar un litigio judicial, mientras que su hermana Sabina avanza en el mismo camino.

“Tita Cervera ha dado un paso más en la reorganización del porvenir económico de sus hijas y ha solicitado ella misma ser ciudadana del Principado”, concluye Yagüe. La ciudadanía andorrana se ha convertido, para ella, en un recurso estratégico que no solo aportará ventajas fiscales inmediatas a la familia; también otorgará la posibilidad de blindar el legado familiar a largo plazo.

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