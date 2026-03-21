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Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

El tenista murciano logra la victoria en su primer partido tras llevarse dos sets por 6-4 y 6-4

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Carlos Alcaraz vence a Fonseca
Carlos Alcaraz vence a Fonseca para seguir avanzando en Miami (Europa Press)

Carlos Alcaraz ha iniciado con solidez su andadura en el Miami Open 2026, al vencer a Joao Fonseca en dos sets (6-4, 6-4), tras un encuentro en el que ha demostrado su superioridad táctica ante el joven tenista brasileño. Durante el partido, Alcaraz ha sabido imponer su ritmo y ha gestionado con acierto los momentos decisivos, asegurándose la clasificación para la siguiente ronda.

El triunfo de Alcaraz en la segunda ronda frente al brasileño, de solo 19 años, ha confirmado su posición dominante en el circuito. En un encuentro de una hora y 35 minutos, el murciano ha impuesto su ritmo y ha aprovechado los errores con el primer servicio de su rival. El resultado refleja la solvencia con la que el número uno ha cerrado ambos sets y le permitirá buscar el pase a octavos de final ante Korda en la próxima jornada.

La estrategia del murciano se ha percibido desde el primer punto en la pista central del Hard Rock Stadium. Alternando alturas y velocidades en los peloteos, Carlos Alcaraz ha mantenido la iniciativa y ha descolocado a Fonseca, obligado a forzar su tenis sin encontrar fisuras en el juego rival. Un primer ‘break’ le ha dado ventaja en el marcador y ha permitido al español imponer su plan de partido.

Superioridad táctica

La lectura de juego y la adaptabilidad del español han bloqueado cualquier atisbo de remontada por parte del brasileño, cuyo bajo porcentaje de primeros servicios le ha impedido sostener el pulso desde el fondo de pista. El joven carioca, que ocupa actualmente el puesto 39 del ranking ATP y aspira a ingresar entre los mejores, ha dispuso de algunas opciones de recuperar la rotura, como en el sexto juego, pero la gestión emocional y la experiencia de Alcaraz se han impuesto en situaciones de presión.

El número uno, que llegó a Miami tras alcanzar las semifinales en Indian Wells y fue campeón en Florida en 2022, no ha cedido su saque en ninguna ocasión a lo largo del partido. Ese dato ha sido determinante para frenar las tentativas ofensivas de Fonseca, quien ha contado con el respaldo de la grada brasileña pero aún se encuentra lejos de igualar la madurez competitiva de su contrincante. En total, el español ha dominado el marcador de puntos totales por 72-58, un margen que ha avalado su superioridad durante la hora y media de juego.

El debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 del circuito, tras quedar exento en primera ronda, ha concluido con un dominio efectivo de todas las fases del juego. La mayor diferencia se ha producido en la gestión de los intercambios largos y en la adaptación táctica a las fortalezas y debilidades de Fonseca, que se había enfrentado por primera vez al español en un partido del circuito profesional, aunque ya se conocían de una exhibición en diciembre en Miami y de su coincidencia en la academia de Juan Carlos Ferrero.

En este partido, la capacidad del murciano para alternar recursos y apostar por una variedad de golpes ha sido clave para desgastar al brasileño. Con momentos de concentración especialmente intensos en los turnos al resto y con un juego de derechas ganador, Alcaraz ha sabido responder a cada intento de Fonseca por cambiar el ritmo del partido. Incluso durante los puntos de presión máxima, como las bolas de ‘break’ a las que debió hacer frente, el español ha salido airoso recurriendo a experiencias propias de un jugador que, pese a su juventud, ya ha mostrado una notable madurez en la pista.

Próximo rival

La victoria ante Fonseca sitúa a Carlos Alcaraz ante el estadounidense Sebastian Korda en la siguiente ronda. Korda, número 36 del ranking mundial —llegando a ser 15 en agosto de 2024—, ha superado al argentino Camilo Ugo Carabelli y se enfrentará por sexta vez al español en el circuito profesional. El balance histórico entre ambos es favorable a Alcaraz, con cuatro victorias y una única derrota, siendo el triunfo más reciente en Roland Garros 2024.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Por su parte, Joao Fonseca encara la salida del torneo con la constatación de que los grandes escenarios y los rivales de envergadura suponen un exigente aprendizaje. Los amagos de reacción, como en el sexto juego del segundo set, no han sido suficientes frente a un Alcaraz que ha cerrado todos los juegos importantes con autoridad y sin ceder un solo break.

Con esta actuación, Carlos Alcaraz refuerza sus opciones de conquistar el título y avanza en una gira norteamericana en la que ya ha dejado señales de madurez, recursos tácticos y capacidad para controlar los partidos en escenarios de alto nivel competitivo.

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