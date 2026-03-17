Nuevo tatuaje, golf y una paella: los días de descanso de Alcaraz antes de comenzar el Masters 1000 de Miami

El tenista español Carlos Alcaraz, junto a Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Gómez y Álvaro Alcaraz (imagen de Instagram)

Carlos Alcaraz ha llegado a Miami para disputar el segundo Masters 1000 de la temporada para afrontar el torneo. Tras caer en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev, el tenista español ha decidido tomarse un respiro antes de afrontar la siguiente competición para la que ya sabe su hoja de ruta. El de Murcia ha aprovechado para dejar plasmada en su piel la gesta australiana y disfrutar del golf y una paella rodeado de su equipo y de otros tenistas del circuito antes de que tenga que volver a saltar a la pista.

El tenista español ha llegado a Miami para disputar el segundo Masters 1000 de la temporada con una novedad tanto en su cuerpo como en su historia personal. El número uno del mundo, reciente campeón del Open de Australia, estrena un nuevo tatuaje que rinde homenaje a ese logro, sumándose así a una colección de grabados que reflejan los momentos más importantes de su carrera profesional. En concreto, Carlitos ha elegido un canguro para plasmar en su piel la gesta lograda en el Open de Australia, el único que faltaba en su palmarés. A pesar de que se encuentra en una zona que puede pasar desapercibida para durante los partidos, el murciano ha compartido a través de sus redes sociales una imagen del proceso, donde se le puede ver en tumbado en una camilla mientras Joaquín Ganga, su tatuador y amigo personal, trabaja.

La imagen del tatuaje representa el triunfo de Alcaraz el pasado 1 de febrero en Melbourne, donde superó en la final a Novak Djokovic por 3-1 (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5). Un hecho histórico para Carlitos, que conquistaba por primera vez el Open de Australia y con él todos los Grand Slams del circuito. El murciano ya había conseguido el US Open en los años 2022 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y Roland Garros en 2024 y 2025. Todos estos éxitos han quedado reflejados en su piel mediante distintos tatuajes.

Carlos Alcaraz haciéndose un tatuaje (Instagram)

Alcaraz, el golf y una paella

El tatuaje no es lo único que ha compartido el murciano en sus redes sociales. Hasta ahora, el tiempo en Miami ha dado para mucho más. El golf ha sido una de sus principales actividades, como viene siendo habitual antes de cada torneo y que le sirve para desconectar y pasar sus ratos libres, aunque no ha ido a lanzar unas bolas el solo. A Carlitos le han acompañado Novak Djokovic y Alexander Zverev, así como su hermano Álvaro Alcaraz y Carlos Gómez.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Además del deporte, Alcaraz y su equipo han disfrutado de la gastronomía local y de la española. No han faltado las paellas entre sus comidas, como puede apreciarse en la imagen donde sale su entrenador Samu López sosteniendo una paella. También han disfrutado de una barbacoa con carne y muchas verduras, aunque tampoco han faltado las hamburguesas. En otra imagen, aparece este plato típico americano de la cadena de comida rápida in-n-out burger. Lo que está claro es que Carlitos está aprovechando su tiempo libre antes de saltar a las pistar de Miami para afrontar el Masters 1000.