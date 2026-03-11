España Deportes

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

El jugador uruguayo fue el autor de los tres goles que dieron la victoria al equipo blanco en el Bernabéu

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Fede Valverde (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Real Madrid luce como en sus mejores galas. Recuperó la imagen de sus grandes noches de Champions para anular a un Manchester City que aterrizaba en el Santiago Bernabéu con ansias de goleada. Los blancos mostraron solidez en defensa para frenar las embestidas de los citizens y contundencia en ataque. Brillaron para brindar a la grada madridista una goleada al City, donde Valverde acaparó el protagonismo, firmando los tres goles blancos. Los tantos del uruguayo llegaron antes del descanso, pero el marcador no volvió a moverse a pesar del penalti que tuvieron los blancos, pero falló Vinicius. Con el pitido final, el Real Madrid certificaba su goleada por 3-0 para dejar encarrilados los octavos de Champions.

El club blanco llegaba a la cita europea con los citizens en cuadros debido a las lesiones. Ni Mbappé, ni Rodrygo, Bellingham, Carreras, Ceballos, Alaba ni Militao entraban en la convocatoria de Arbeloa, quien tuvo que tirar de canteranos para rellenar los huecos. Cestero, Cesar Palacios, Morán, Diego Aguado y Thiago Pitarch fueron los elegidos para afrontar el partido ante el Manchester City. Thiago incluso entró en el once inicial para acompañar a Güler, Tchouaméni y Valverde en el centro del campo. Las bajas y los últimos partidos de los de Álvaro Arbeloa hicieron que todas las apuestas estuvieran en contra y los pronósticos apuntaran a goleada de los de Pep Guardiola.

Con los primeros compases del partido quedaron confirmadas las previsiones. Los citizens se asentaron en el campo blanco y movieron el balón al son del ritmo marcado por Rodri y Bernardo Silva.

