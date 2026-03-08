España Deportes

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

El luchador hispanogeorgiano volverá al cuadrilátero el próximo 14 de junio con la Casa Blanca como escenario

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

La UFC confirmó de manera oficial uno de los combates más relevantes de la temporada: Ilia Topuria se enfrentará a Justin Gaethje el próximo 14 de junio en UFC Casa Blanca. El luchador hispanogeorgiano retornará a la jaula de la liga más prestigiosa de artes marciales mixtas tras casi un año de ausencia, con la misión de defender su título del peso ligero y unificarlo frente al campeón interino. Este duelo será el gran atractivo de una velada que promete ser recordada tanto por el nivel deportivo como por su contexto histórico.

La cartelera contará además con otro combate de alto perfil: Alex Pereira se medirá a Ciryl Gane (13-2) en busca de la corona interina del peso pesado. Si Pereira consigue la victoria y se valida el cinturón interino, logrará un hecho sin precedentes, ya que se convertiría en el primer luchador que ostenta títulos en tres categorías diferentes dentro de la UFC.

En cuanto a Topuria, el doble campeón hispanogeorgiano regresa tras una temporada de máxima exigencia, en la que su nombre fue protagonista de múltiples especulaciones y negociaciones. Si bien la opción inicial para su siguiente combate no era Gaethje, las circunstancias y el desarrollo de una semana intensa de conversaciones terminaron por consolidar este enfrentamiento. Aunque la ambición de Ilia de subir al peso welter, enfrentarse a Makhachev y aspirar a ser triple campeón deberá esperar, su retorno al octágono ya tiene fecha y rival confirmados.

El luchador Ilia Topuria (Europa
El luchador Ilia Topuria (Europa Press)

El evento de UFC Casa Blanca será singular por diversos motivos. La organización ha invertido más de 60 millones de dólares para montar un octágono en los jardines de la Casa Blanca, un escenario inédito en la historia de la disciplina. Se espera la presencia de unos 5.000 espectadores y solo seis combates compondrán la cartelera, en una jornada que coincidirá con el 80 cumpleaños de Donald Trump y que servirá también como parte de la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos. El evento ha sido bautizado oficialmente como Freedom Fights 250 - The White House.

El rival de Topuria

Justin Gaethje será el adversario de Topuria. El estadounidense llega como campeón interino del peso ligero, título que ha conquistado en dos ocasiones, y ha sido también campeón BMF. Actualmente, es el único campeón masculino que ostenta un cinturón en la UFC. Gaethje asume el reto de intentar arrebatarle el invicto al Matador, una misión en la que han fracasado anteriormente nombres de la talla de Volkanovski, Holloway y Charles Oliveira, todos ellos derrotados por nocaut ante el poder de Topuria.

Entrevista a Ilia Topuria.

La oportunidad para Gaethje surgió tras coronarse campeón interino en UFC 324, evento celebrado en enero, donde superó a Paddy Pimblett. Durante semanas, se especuló que el británico sería el siguiente en la lista para medirse con Topuria, con el objetivo de resolver una rivalidad latente y cada vez más notoria. Sin embargo, fue The Highlight quien finalmente se posicionó como el nuevo aspirante. El récord de Topuria, que ahora está en 18-0, tendrá que pasar por el desafío que representa Gaethje.

El combate entre Topuria y Gaethje será el centro de una noche histórica para las artes marciales mixtas. La expectativa por ver al ‘Matador’ de nuevo en acción es enorme, especialmente considerando el escenario, la inversión y el simbolismo de la cita. Será una pelea con implicancias deportivas y mediáticas, en la que ambos luchadores buscarán escribir su nombre en la historia de la UFC.

