Deportes

El mensaje desafiante de Ilia Topuria tras la victoria de Justin Gaethje: “Estás perdido”

La provocadora reacción del hispano-georgiano en redes anticipa un escenario imprevisible en la cima de los pesos ligeros de la UFC

Guardar
La advertencia de Ilia Topuria
La advertencia de Ilia Topuria tras la victoria de Justin Gaethje en la UFC reaviva la tensión en la cima del peso ligero

La cima de los pesos ligeros de la UFC vive un momento de máxima tensión tras la reciente victoria de Justin Gaethje sobre Paddy Pimblett, que reconfiguró las aspiraciones de la categoría y desató una respuesta desafiante por parte de Ilia Topuria. El mensaje del hispano-georgiano, cargado de confianza y provocación, ha alimentado la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la división.

El combate que cambió el panorama

El enfrentamiento entre Gaethje y Pimblett se celebró como uno de los grandes atractivos en la apertura de la temporada 2026 de la UFC. Con dos tarjetas de 49-46 y una de 48-47, los jueces dieron la victoria al estadounidense, quien se proclamó campeón interino del peso ligero.

Esta consagración, además de consolidar a Gaethje como el principal aspirante al título absoluto de las 155 libras, modificó radicalmente el escenario planteado en los meses previos.

La consagración de Gaethje como
La consagración de Gaethje como campeón interino del peso ligero redefine el futuro de la división en la UFC (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La expectación de los seguidores giraba en torno a la posibilidad de una final entre Pimblett y Topuria, cuya rivalidad ha generado una narrativa constante en las artes marciales mixtas. Sin embargo, la derrota del británico desvaneció esa opción, abriendo paso a un nuevo capítulo en la historia de la categoría.

La ausencia de Topuria y su impacto

Durante los meses anteriores, Ilia Topuria, conocido como “El Matador”, permaneció alejado de la competición. Este período fuera del octágono se debió a la resolución de asuntos personales, una situación que obligó a la organización a ajustar su calendario y a buscar alternativas para mantener el interés en la división.

La ausencia del hispano-georgiano permitió que Gaethje y Pimblett asumieran el protagonismo en un combate que terminó siendo decisivo para el futuro inmediato del peso ligero.

La ausencia de Topuria por
La ausencia de Topuria por asuntos personales obliga a la UFC a reorganizar el calendario de los pesos ligeros

La incertidumbre sobre el regreso de Topuria se mantuvo latente entre los aficionados y especialistas, quienes aguardaban señales sobre los siguientes pasos del luchador. Su retorno se percibe como un factor clave para definir la jerarquía en la categoría y determinar el próximo enfrentamiento por el título absoluto.

Un mensaje que sacude la división

Finalizado el combate, la reacción de Topuria no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el luchador envió un mensaje directo tanto a Pimblett como a Gaethje, cargado de dureza y convicción: “Pequeño cabrón, lo único que tenías que hacer era ganarle a un tipo de 38 años. Acabas de perder el sueldo más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas. Justin, solo puedo decirte felicidades… Y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase”, escribió el hispano-georgiano.

El mensaje provocador de Topuria
El mensaje provocador de Topuria en redes sociales incrementa las expectativas sobre un posible enfrentamiento contra Gaethje (Crédito: Topuriailia vía X)

La declaración fue rápidamente recogida por los seguidores y medios especializados, quienes interpretaron el mensaje como una advertencia inequívoca para el nuevo campeón interino.

La confianza de Topuria quedó reflejada en cada palabra, generando nuevas especulaciones sobre un posible duelo que podría redefinir la cima del peso ligero.

Expectativas y especulaciones sobre el futuro

La división de peso ligero
La división de peso ligero se consolida como uno de los escenarios más disputados y mediáticos de las artes marciales mixtas (Mandatory Credit: Jeff Swinger-USA TODAY Sports)

El escenario ahora presenta una serie de interrogantes que mantienen en vilo a los fanáticos de la UFC ¿Será Gaethje capaz de sostener su posición de privilegio ante un retador tan seguro de sí mismo? ¿Podrá Topuria demostrar que su pausa en la competencia no afectó su rendimiento y que está listo para asumir el liderazgo en la división?

La rivalidad entre Topuria y Pimblett sigue siendo un elemento atractivo para el público, aunque la derrota del británico ha postergado, al menos por ahora, la posibilidad de un enfrentamiento directo.

Sin embargo, la contundencia del mensaje de Topuria indica que su retorno podría marcar el inicio de una nueva etapa de intensa competencia en la UFC.

Los aficionados de la UFC
Los aficionados de la UFC aguardan por combates decisivos que podrían marcar una nueva etapa en la categoría de las 155 libras (REUTERS).

En este contexto, la división de peso ligero se perfila como uno de los escenarios más disputados y cargados de tensión en el calendario de artes marciales mixtas. Los próximos meses serán decisivos para conocer si la advertencia de Topuria se transforma en una realidad dentro del octágono o si Gaethje logra consolidar su condición de campeón.

Con el regreso de “El Matador” en el horizonte y la ambición de Gaethje por alcanzar el título absoluto, la afición se prepara para una serie de combates que prometen redefinir la historia reciente de la UFC.

Temas Relacionados

Justin GaethjePaddy PimblettIlia TopuriaPeso ligero UFCUFCNewsroom BUE

Últimas Noticias

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: formaciones confirmadas

El conjunto que dirige Claudio Úbeda recibe en La Bombonera al Malevo. Desde las 18.30, por TNT Sports

Boca Juniors debutará en el

La impresionante acrobacia de Lamine Yamal para convertir un golazo en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo

El cuadro catalán se impuso 3-0 en el Camp Nou para mantener la cima de La Liga de España y el joven de 18 años se destacó al anotar con una pirueta fantástica

La impresionante acrobacia de Lamine

Se terminó el sueño de Faustino Oro en Países Bajos: cayó ante Andy Woodward, prodigio norteamericano de 15 años

El argentino perdió en la 8ª rueda del torneo Challengers y quedó sin chances de poder ganar el certamen

Se terminó el sueño de

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

El evento internacional reunió a 120 atletas de 12 países, quienes compitieron durante 79 kilómetros en la capital salvadoreña dentro del Tour El Salvador, certamen que otorga la mayor cantidad de puntos UCI en el continente

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova

Pese al gol en contra de Licha Martínez, Manchester United logró un triunfazo ante el Arsenal en Londres

Tras su pelea con una leyenda de los Red Devils, el argentino sufrió por una desafortunada acción. Igualmente, su equipo venció 3-2 en la casa de los Gunners y dieron un golpe en la Premier League

Pese al gol en contra
DEPORTES
Boca Juniors debutará en el

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: formaciones confirmadas

La impresionante acrobacia de Lamine Yamal para convertir un golazo en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo

Se terminó el sueño de Faustino Oro en Países Bajos: cayó ante Andy Woodward, prodigio norteamericano de 15 años

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

Pese al gol en contra de Licha Martínez, Manchester United logró un triunfazo ante el Arsenal en Londres

TELESHOW
Flor Vigna apostó por un

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia afirmó que el ex

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

El acuerdo original de Apple, firmado por Jobs, Wozniak y Wayne, alcanzó un precio millonario en Christie’s

Llega la bienal internacional de arte contemporáneo de Ushuaia

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela debe convertirse en una “potencia” petrolera con una “agenda energética” con EEUU

El Rijksmuseum se renueva con un millonario jardín de esculturas