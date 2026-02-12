España Deportes

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

El gol del jugador azulgrana fue anulado por fuera de juego

Guardar
El gol de Cubarsí que
El gol de Cubarsí que anula el árbitro (REUTERS/Albert Gea)

El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona estuvo marcado tanto por el dominio del conjunto rojiblanco como por un episodio que generó debate: la anulación de un gol a Pau Cubarsí tras una extensa revisión del VAR. El encuentro, celebrado en el Metropolitano, arrancó con un ritmo muy alto por parte del Atlético, que no tardó en poner contra las cuerdas al cuadro azulgrana.

El equipo dirigido por Diego Simeone mostró una versión muy sólida, similar a la que lució en su enfrentamiento previo ante el Betis. Salió al campo con un planteamiento ofensivo en el que destacaron tres delanteros que pronto se hicieron notar. El primer tanto llegó tras un fallo de Joan García, portero del Barcelona, que no pudo controlar un balón tras una cesión, con el mal estado del césped jugando un papel importante en la acción. Apenas unos minutos después, Antoine Griezmann aumentó la diferencia y Lookman, uno de los fichajes recientes del Atlético, marcó el tercero, dejando el partido muy encarrilado antes de la media hora de juego. Julián Álvarez, que llevaba tiempo sin ver puerta, fue el encargado de completar el marcador antes del descanso, poniendo el 4-0.

Con ese resultado, el Atlético de Madrid parecía tener prácticamente sentenciada la eliminatoria y ya se intuía una noche complicada para el Barcelona. Sin embargo, durante la segunda parte, el conjunto azulgrana intentó buscar un cambio en la dinámica del partido, tratando de recortar distancias lo antes posible para no dar la eliminatoria por perdida.

El árbitro Martínez Munuera anula
El árbitro Martínez Munuera anula el gol de Cubarsí (EFE/Mariscal)

La acción más comentada llegó poco después del inicio de la segunda parte. Pau Cubarsí, central del Barcelona, logró marcar en el minuto 51 y, en un primer momento, el árbitro Martínez Munuera dio el gol por válido. La jugada se desarrolló con rapidez y, para muchos, no presentaba irregularidades evidentes. Cubarsí se encontraba por detrás de Lewandowski en el momento del pase, lo que en directo no hacía pensar en una posición antirreglamentaria.

La revisión del VAR

No obstante, la intervención del VAR alteró el desarrollo del encuentro. El proceso de revisión duró seis minutos completos, una eternidad en términos futbolísticos. Los jugadores de ambos equipos permanecieron sobre el césped, algunos calentando, otros conversando con los técnicos o entre ellos, a la espera de la decisión final. La tensión crecía tanto en la grada como en el campo, ya que la acción podía cambiar el ánimo del Barcelona y dar opciones de remontada.

La Araña dio su granito de arena y cortó una sequía de 65 días sin convertir

Finalmente, González Fuertes, encargado del VAR, decidió anular el gol. Según la explicación, la tecnología detectó que Cubarsí tenía parte de su cuerpo, concretamente un dedo, más adelantado que Lewandowski y el defensor del Atlético, lo que bastó para señalar fuera de juego. Esta interpretación sorprendió a muchos, especialmente porque en la emisión televisiva no resultaba sencillo identificar el momento exacto en el que el balón salía del pie del atacante azulgrana. La toma ofrecida no permitía despejar todas las dudas y la polémica se instaló inmediatamente. Finalmente, y tras ser revisado por el árbitro del encuentro, fue anulado.

El resto del partido transcurrió sin que se moviera más el marcador. El club azulgrana siguió buscando recortar la distancia en el marcador, sin éxito. El Atlético de Madrid tampoco dejó de intentarlo. Querían ampliar la ventaja para complicar la remontada azulgrana en el Camp Nou. Tampoco consiguieron mover el marcador y, tras un extenso tiempo extra (de diez minutos), el colegiado señaló el final del partido. Los rojiblancos hicieron los deberes y ponen medio pie en la final de la Copa del Rey.

Temas Relacionados

CubarsíFC BarcelonaAtlético de MadridCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo azulgrana

Así te hemos contado la

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

Un gol en propia de Joan García, otro de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez certificaron la victoria del club rojiblanco por 4-0

El Atlético de Madrid brilla

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

El técnico azulgrana hizo cambios antes de terminar la primera parte, cuando el partido indicaba 3-0 en contra para los de Hansi Flick

El precoz cambio de Hansi

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

La Roja ya conoce a sus primeros rivales en la competición

La selección española ya conoce

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

El AMR26 no ha cumplido con las expectativas que el equipo había depositado en él tras la temporada anterior

Los problemas de un Aston
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social endurece el

La Seguridad Social endurece el control sobre empleados con dos o más bajas médicas: estos son los cambios

Un fallecido tras el choque entre un Alvia y un coche en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

ECONOMÍA

¿Se pueden heredar las criptomonedas?

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo