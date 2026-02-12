El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

El gol de Cubarsí que anula el árbitro (REUTERS/Albert Gea)

El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona estuvo marcado tanto por el dominio del conjunto rojiblanco como por un episodio que generó debate: la anulación de un gol a Pau Cubarsí tras una extensa revisión del VAR. El encuentro, celebrado en el Metropolitano, arrancó con un ritmo muy alto por parte del Atlético, que no tardó en poner contra las cuerdas al cuadro azulgrana.

El equipo dirigido por Diego Simeone mostró una versión muy sólida, similar a la que lució en su enfrentamiento previo ante el Betis. Salió al campo con un planteamiento ofensivo en el que destacaron tres delanteros que pronto se hicieron notar. El primer tanto llegó tras un fallo de Joan García, portero del Barcelona, que no pudo controlar un balón tras una cesión, con el mal estado del césped jugando un papel importante en la acción. Apenas unos minutos después, Antoine Griezmann aumentó la diferencia y Lookman, uno de los fichajes recientes del Atlético, marcó el tercero, dejando el partido muy encarrilado antes de la media hora de juego. Julián Álvarez, que llevaba tiempo sin ver puerta, fue el encargado de completar el marcador antes del descanso, poniendo el 4-0.

Con ese resultado, el Atlético de Madrid parecía tener prácticamente sentenciada la eliminatoria y ya se intuía una noche complicada para el Barcelona. Sin embargo, durante la segunda parte, el conjunto azulgrana intentó buscar un cambio en la dinámica del partido, tratando de recortar distancias lo antes posible para no dar la eliminatoria por perdida.

La acción más comentada llegó poco después del inicio de la segunda parte. Pau Cubarsí, central del Barcelona, logró marcar en el minuto 51 y, en un primer momento, el árbitro Martínez Munuera dio el gol por válido. La jugada se desarrolló con rapidez y, para muchos, no presentaba irregularidades evidentes. Cubarsí se encontraba por detrás de Lewandowski en el momento del pase, lo que en directo no hacía pensar en una posición antirreglamentaria.

La revisión del VAR

No obstante, la intervención del VAR alteró el desarrollo del encuentro. El proceso de revisión duró seis minutos completos, una eternidad en términos futbolísticos. Los jugadores de ambos equipos permanecieron sobre el césped, algunos calentando, otros conversando con los técnicos o entre ellos, a la espera de la decisión final. La tensión crecía tanto en la grada como en el campo, ya que la acción podía cambiar el ánimo del Barcelona y dar opciones de remontada.

Finalmente, González Fuertes, encargado del VAR, decidió anular el gol. Según la explicación, la tecnología detectó que Cubarsí tenía parte de su cuerpo, concretamente un dedo, más adelantado que Lewandowski y el defensor del Atlético, lo que bastó para señalar fuera de juego. Esta interpretación sorprendió a muchos, especialmente porque en la emisión televisiva no resultaba sencillo identificar el momento exacto en el que el balón salía del pie del atacante azulgrana. La toma ofrecida no permitía despejar todas las dudas y la polémica se instaló inmediatamente. Finalmente, y tras ser revisado por el árbitro del encuentro, fue anulado.

El resto del partido transcurrió sin que se moviera más el marcador. El club azulgrana siguió buscando recortar la distancia en el marcador, sin éxito. El Atlético de Madrid tampoco dejó de intentarlo. Querían ampliar la ventaja para complicar la remontada azulgrana en el Camp Nou. Tampoco consiguieron mover el marcador y, tras un extenso tiempo extra (de diez minutos), el colegiado señaló el final del partido. Los rojiblancos hicieron los deberes y ponen medio pie en la final de la Copa del Rey.