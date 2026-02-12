El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/Mariscal)

El Atlético de Madrid brilló para aplastar a un FC Barcelona que no supo detener las embestidas rojiblancas. Los del Cholo lucieron la misma cara que el día del Betis o mejor. Con tres delanteros con ansias de gol, que no tardaron en abrir el marcador, aunque fue gracias a un error de Joan García, propiciado por el estado del césped. Griezmann hizo el segundo para ampliar la ventaja y Lookman dejó el encuentro medio sentenciado. Fue Julián Álvarez quien puso la guinda, rompiendo su sequía goleadora. El marcador no volvió a moverse y el Atlético de Madrid certifica una amplia victoria para poner medio pie en la final de la Copa del Rey.

Los rojiblancos y los azulgranas volvían a revivir las mismas semifinales que la temporada pasada. Una vez más la competición copera volvía a enfrentarles. Durante los primeros compases de partido, el Atlético de Madrid puso las cartas sobre la mesa. Quizás antes. Con una alineación copada de delanteros: Griezmann, Lookman y Julián Álvarez. A los que se sumaba Giuliano en banda. El Cholo Simeone tenía claro que debía aprovechar el partido en casa y viajar al Camp Nou con cierta ventaja en el marcador. Fue Giuliano quien tuvo la primera ocasión en sus botas, pero el disparo le salió demasiado centrado.

El gol no tardó en llegar. En el minuto 6 de partido, un error de Joan García, propiciado por el estado del césped del Metropolitano, hizo que los rojiblancos se adelantaran en el marcador. A partir de ese momento, el Atlético de Madrid brilló bajo el cielo madrileño. Una embestida tras otra, adelantando al Barcelona la que se les venía encima. Los rojiblancos buscaron una y otra vez a Julián Álvarez, pero fue Griezmann quien se encargó de hacer el segundo. Giuliano subió por banda y cedió para el francés, que controló en el área y disparó para batir al portero azulgrana.

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (Europa Press)

La contestación azulgrana no se hizo esperar, dado que estrellaron el balón en el larguero, pero no fueron capaces de batir a Musso. Un error o falta de puntería que les salió caro. El equipo madrileño voló durante toda la primera parte sobre el césped del Metropolitano con un infatigable Giuliano y Llorente tirando del equipo, protagonizando los contragolpes donde buscaban a sus referentes Griezmann y Julián Álvarez. Joan García se vio obligado a mostrar su mejor versión para evitar que la ventaja rojiblanca siguiera creciendo, pero el acoso y derribo del Atlético de Madrid fue demasiado para él.

En el minuto 32, llegó el tercero tras una impecable jugada. Giuliano dobla por banda a Griezmann, que lo ve y le cede el balón. Este manda un balón para Julián, que se encontraba en la frontal, y el argentino decidió dar el pase a Lookman, para que fuera él quien disparara para batir a Joan García. Minutos más tarde, y ante la sangría que estaba siendo el partido, Hansi Flick decidió mover el banquillo para intentar frenar a los locales. Quitó a Casadó, que tenía tarjeta amarilla, para meter un refuerzo en la delantera: Lewandowski.

Julián Álvarez pone fin a su sequía goleadora

El efecto al cambio azulgrana no se hizo esperar. Gol de Julián Álvarez para poner fin a su sequía goleadora. Después de 65 días sin ver portería, el argentino conseguía sumar un gol a su haber. Era la guinda que le falta al encuentro, que quedaba visto para sentencia antes del descanso. Con 4-0 enfilaron los 22 el túnel de vestuario, aunque la charla no sirvió de mucho a un Barça, que vio como los rojiblancos salieron en busca del quinto en la segunda parte.

No lo consiguieron; quien más cerca estuvo del tanto fue el FC Barcelona, que mandó el balón al fondo de la portería de Musso, pero, tras seis minutos de revisión en el VAR, el árbitro lo anuló por fuera de juego. No bajaron los brazos, pero las ocasiones no volvieron a tener tanta contundencia. El Atlético de Madrid tampoco dejó de intentarlo. Querían ampliar la ventaja para complicar la remontada azulgrana en el Camp Nou. Tampoco consiguieron mover el marcador y, tras un extenso tiempo extra (de diez minutos), el colegiado señaló el final del partido. Los rojiblancos hicieron los deberes y ponen medio pie en la final de la Copa del Rey.