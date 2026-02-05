España Deportes

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Los goles Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann y Almada certificaron la victoria rojiblanca por 0-5

Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el Betis en Copa del Rey (EFE/Jose Manuel Vidal)

El Atlético de Madrid brilló gracias a once estrellas. Esas que mostraron su mejor versión sobre el verde y les permitieron volar en el partido de cuartos de final ante el Betis. Fue el gol de Hancko en el minuto 12 lo que desató esa perfección. Triangulación para sacar el balón jugado, jugadas sopesadas para crear una estructurada ocasión, así llegó el gol de Giuliano, o ataques rápidos con balones a la espalda, como el tanto de Lookman, que estrenaba la titularidad con un gol. Fue Griezmann quien se sumó a la fiesta para hacer el cuarto ya en la segunda mitad. Almada se encargó de poner la guinda con un quinto gol.

El Betis salió a morder durante los primeros compases del partido. Antes casi de que el balón comenzara a rodar por el césped de La Cartuja, los verdiblancos ya estaban acechando en el campo rojiblanco. Ese ímpetu inicial quedó poco a poco aplacado por el juego de los del Cholo Simeone, quienes, a medida que pasaban los minutos, se fueron haciendo con el dominio del balón. Primero de forma tímida, con algunas pérdidas de posesión, con jugadas cerca de la portería de Adrián y algún que otro disparo para poner a prueba al guardameta verdiblanco. Ese encogimiento se transformó cuando Hancko abrió el marcador con un remate impecable de cabeza, gracias a un gran centro desde el córner de Koke.

A partir de ese momento, el Atlético de Madrid desplegó sus alas y voló sobre el césped de La Cartuja. Mostró su mejor cara. Una excelente, para dominar un encuentro decisivo que le daría el billete a la semifinal de la Copa del Rey. Brillaron como no lo habían hecho en toda la temporada. Desplegaron sus mejores jugadas, sus mejores controles y su mejor posesión. No había un solo pero que ponerle a los jugadores rojiblancos. Con esa inventiva llegó el segundo. Tras una jugada maestra del Atlético de Madrid, en la que participaron prácticamente todos los jugadores y fue Giuliano quien culminó la ocasión con un remate para batir a Adrián.

Poco más de cinco minutos después llegaba el tercero de los del Cholo Simeone para dejar el partido visto para sentencia antes del descanso. Fue con un balón largo, que cogió Barrios para enfilar la portería verdiblanca y cuando estaba en el área ceder para Lookman que mandó el balón al fondo de la red. El nigeriano se estrenaba así con la camiseta rojiblanca. Aunque todavía tenía mucho que decir en el partido. El final de la primera mitad llegó sin que volviera a moverse el marcador. Con un 0-3, el Atlético de Madrid se marchaba al vestuario con los deberes hechos, mientras los de Pellegrini habían estaba persiguiendo sombras.

