Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El luchador Paddy Pimblett (Reuters/Matthew Childs)

Paddy Pimblett ha surgido como uno de los principales nombres que se barajan para enfrentarse en un futuro a Ilia Topuria, actual campeón de la UFC y figura central en la escena internacional de las artes marciales mixtas. La presencia del británico en el combate donde Topuria evidenció la rivalidad entre ambos. El ambiente se tensó aún más cuando, tras la victoria del hispanogeorgiano, ambos se encontraron en el octágono, protagonizando un intenso careo que rozó el enfrentamiento físico y dejó en el aire la promesa de un combate cada vez más demandado por el público y la organización.

El nombre de Paddy Pimblett, conocido universalmente como The Baddy, ha estado estrechamente ligado tanto al espectáculo como a la controversia desde su llegada a la UFC. Originario de Liverpool, ha construido su reputación tanto dentro como fuera del octágono gracias a su carácter extrovertido, su confianza desbordante y su capacidad para encender discusiones y debates con declaraciones contundentes y un particular estilo desafiante. Actualmente, Pimblett ostenta una marca de 23 victorias y 3 derrotas, situándose en la octava posición del ranking de los pesos ligeros, consolidando su posición como uno de los principales animadores de la división.

Los méritos deportivos de Pimblett no pasan desapercibidos ni para sus fans ni para sus críticos. Su habilidad en el grappling es un punto fuerte de su repertorio: a lo largo de su carrera ha logrado diez victorias por sumisión, demostrando un dominio técnico importante en el suelo. Además, ha conseguido siete victorias por nocaut, lo que pone en relieve su capacidad para finalizar combates tanto en distancia como en la lucha cuerpo a cuerpo.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Desde su incorporación a la UFC en el año 2021, ‘The Baddy’ mantiene una racha inmaculada en la promotora, con nueve triunfos consecutivos que subrayan su eficacia y su adaptabilidad ante rivales de distintos perfiles. Este récord lo refuerza como uno de los aspirantes más serios al título y como un contendiente que podría poner en apuros a Topuria si finalmente se cruzan en el camino.

La enemistad entre Pimblett y Topuria

La relación entre ambos se ha caracterizado por desencuentros públicos, altercados verbales y gestos despectivos. Todo comenzó en 2022, cuando un encontronazo en un hotel de Londres degeneró en un incidente en el que Pimblett lanzó un bote de jabón hacia Topuria y lo apodó de manera despreciativa como “el chico del jabón de manos”. La hostilidad entre ambos creció con el tiempo, y pocos meses más tarde volvieron a enfrentarse cara a cara en la rueda de prensa previa a UFC 282, donde el clima fue especialmente tenso.

La enemistad se profundizó con comentarios que trascendieron la mera provocación deportiva. En una entrevista con Jordi Wild en el pódcast The Wild Project, Topuria revivió uno de los episodios más incómodos de su relación con el británico al recordar: “Él dijo: ‘Ahora entiendo por qué los rusos bombardearon Georgia. Porque sois tontos’”. Esta frase, en referencia al conflicto armado ocurrido en 2008, despertó la indignación de Topuria y fue el punto de quiebre definitivo entre ambos. A lo largo de los meses siguientes, los dardos mediáticos se sumaron a la antipatía manifiesta, con declaraciones cruzadas y promesas de resolver sus diferencias dentro del octágono.

Entrevista a Ilia Topuria.

En cuanto a la perspectiva deportiva, el enfrentamiento entre Topuria y Pimblett se perfila como uno de los eventos con mayor potencial mediático y comercial en la actualidad de la UFC. Dana White, presidente de la organización, ha sugerido en más de una ocasión su interés de que este combate se materialice, consciente del atractivo que supone para los fanáticos y de la expectación que genera fuera de los circuitos habituales de la MMA.