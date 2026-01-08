España Deportes

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

Hace más de 12 años que el piloto alemán tuvo el accidente de esquí y desde entonces no ha habido noticias sobre su estado de salud

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)

Han pasado más de doce años desde el trágico accidente de esquí que transformó la vida de Michael Schumacher para siempre. El siete veces campeón alemán de Fórmula 1 sufrió el incidente el 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba fuera de pista en los Alpes franceses, apenas un año después de abandonar definitivamente la competición. Durante aquella jornada, la cabeza de Schumacher golpeó una roca, un momento que cambió radicalmente el futuro de una de las figuras más destacadas del automovilismo mundial.

Desde entonces, la información sobre su salud se ha mantenido en un hermetismo casi absoluto. Corinna, su esposa, ha puesto todos sus esfuerzos en proteger la privacidad de Schumacher y de su familia, evitando cualquier exposición pública no consentida. El accidente no solo alejó a uno de los grandes ídolos de la Fórmula 1 de los circuitos, sino que también supuso una pérdida profunda para su círculo íntimo, que ha debido adaptarse a una situación completamente nueva.

Se sabe que Schumacher requiere atención médica constante, 24 horas al día, y que permanece la mayor parte del tiempo en la residencia familiar situada junto al lago Ginebra. La mayor parte de la información que ha trascendido apunta a que no puede comunicarse verbalmente ni mantener conversaciones. Incluso el hecho de que Corinna lo ayudara a firmar un casco para una causa benéfica ha sido interpretado como una muestra de una pérdida considerable de habilidades motoras.

El expiloto alemán Michael Schumacher
El expiloto alemán Michael Schumacher (AP Foto/Itsuo Inouye)

El entorno inmediato de Schumacher ha optado por restringir al máximo el acceso a su situación. Solo un reducido grupo de amigos y familiares puede visitarlo, y el resto del mundo permanece ajeno a detalles sobre su evolución. Para muchos de quienes compartieron años con él en el paddock, resulta impactante que haya transcurrido más de una década sin que el expiloto haya aparecido en público.

Richard Hopkins, amigo de Schumacher

Uno de esos conocidos es Richard Hopkins, quien fue mecánico y jefe de logística en la Fórmula 1 y pasó numerosos años junto a Schumacher en el ambiente de las carreras. Hopkins compartía tiempo con el campeón y solía encontrarse con él para tomar café en el paddock. Ahora, como la mayoría de quienes alguna vez estuvieron cerca del expiloto, no forma parte del pequeño grupo que tiene acceso a información sobre su estado.

Hopkins ha hablado sobre lo que significa estar al margen de la vida de Schumacher tras el accidente. Reconoce que la situación es “difícil” y “frustrante”. A pesar de haber tenido una relación cercana, hace tiempo que aceptó que probablemente nunca sabrá mucho más sobre la realidad que vive su antiguo amigo. “Creo que todos nosotros queremos saber. Nos encantaría saber. Pero supongo que para algunas personas, y yo incluido, no saber está bien también. Desafortunadamente, creamos nuestras propias ideas”, declaró Hopkins en Express Sport.

La millonaria fortuna de Michael Schumacher: estos son todos sus negocios.

El exmecánico considera que la familia actúa así para proteger la imagen de Schumacher. “No lo estamos viendo porque quizás la familia no quiere que sea visto en la condición en la que se encuentra. Eso obviamente genera tus propias ideas e imágenes, y creo que todos tenemos una idea similar del estado en el que se encuentra. Probablemente no estemos muy lejos de la realidad en nuestras suposiciones sobre cómo se encuentra”.

El hermetismo y la situación de Schumacher han dado pie a que algunas personas intenten aprovecharse de la familia. De hecho, tres individuos fueron condenados recientemente por tratar de extorsionar a los Schumacher. Los responsables se hicieron con cerca de 900 fotos y 600 vídeos del entorno familiar y exigieron 12 millones de libras para no difundir ese material. Aunque la familia logró frenar la extorsión en ese caso, la preocupación de Corinna no ha desaparecido, ya que teme que esas imágenes robadas continúen circulando.

A pesar de las dificultades y de la ausencia de información concreta, Richard Hopkins considera que el interés que sigue despertando Michael Schumacher es positivo, ya que mantiene viva la memoria de sus hazañas y logros dentro de la Fórmula 1. Es ese recuerdo el que permanece en la mente de los aficionados y de quienes compartieron el paddock con él, aunque la verdadera situación del campeón siga siendo una incógnita reservada al círculo más cercano.

