Uno de los amigos de Schumacher habla sobre su estado de salud: “No creo que volvamos a ver a Michael”

El 29 de diciembre de 2013, el piloto alemán sufrió un accidente de esquiando y desde entonces su familia ha guardado silencio sobre su estado de salud

El expiloto alemán Michael Schumacher
El expiloto alemán Michael Schumacher (AP Foto/Itsuo Inouye)

Hace casi doce años, la vida del piloto alemán Michael Schumacher se detuvo abruptamente a causa de un accidente de esquí en los Alpes franceses que le dejó secuelas irreversibles. Desde entonces, el mundo del automovilismo se enfrenta a un prolongado y doloroso silencio sobre el estado de salud del multicampeón de Fórmula 1. La reciente declaración de Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y mecánico con más de una década de experiencia al lado de Schumacher, ha provocado nuevas reflexiones sobre la salud del alemán y la forma en que se protege su privacidad.

Hopkins compartió su visión durante una entrevista con el medio británico SPORTbible. Su testimonio ha llamado la atención, no solo por la claridad de sus palabras, sino también porque recoge el sentir de quienes trabajaron estrechamente con Schumacher y hoy solo pueden acompañar el drama desde una distancia obligada. “No creo que volvamos a ver a Michael”, afirmó, identificando la desesperanza que domina a los allegados ante lo que perciben como una recuperación inalcanzable.

La familia de Schumacher ha optado desde el inicio por una política de extremo hermetismo. El accidente ocurrido el 29 de diciembre de 2013 marcó el comienzo de una etapa distinta para el expiloto. Mientras esquiaba fuera de pista en la estación de Méribel, sufrió un golpe en la cabeza tras impactar contra una roca. El trauma que resultó de ese accidente fue tan severo que se le indució un coma y fue sometido a intervenciones quirúrgicas de emergencia. Desde entonces, la información acerca de su evolución se ha manejado con absoluta rigidez.

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)

Hopkins reconoció la incomodidad que siente al referirse al estado del piloto. “Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto”, admitió. Con este comentario, expresa el respeto y el reconocimiento hacia la decisión que tomaron Corinna Schumacher y el resto de los allegados más directos. Esa reserva ha generado una singular unanimidad en el entorno del expiloto: amigos, excompañeros de equipo y figuras históricas de la Fórmula 1 han respetado la decisión de no divulgar detalles.

Pocos saben, en realidad, cómo se encuentra Schumacher en la actualidad. Hopkins reconoció: “No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal”. Así, deja entrever que, incluso entre quienes permanecieron cerca durante la trayectoria deportiva del alemán, hay una gran desinformación sobre su estado actual.

El entorno de Michael Schumacher

Según ha detallado Hpkins, son pocas las personas que visitan al alemán desde el accidente. Entre ellas se encuentra Jean Todt, el expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari; Ross Brawn, ingeniero británico; y Gerhard Berger, expiloto austríaco y amigos del piloto alemán. Desde el accidente, Corinna Schumacher ha desempeñado un papel crucial en la protección y cuidado de Michael, controlando meticulosamente el acceso a su esposo y la información sobre su condición. La participación de familiares como Ralf Schumacher en la boda refleja la posible reconstrucción de los lazos familiares, fortalecidos por este evento conjunto.

La familia del piloto incluso vivió un intento de extorsión que involucró a tres individuos, uno de ellos vinculado estrechamente al círculo de confianza de Schumacher. Una situación por la que incluso llegaron a exigirles 15 millones de euros para no difundir el contenido de los archivos sustraídos, entre los que se encontraban informes médicos del piloto.

