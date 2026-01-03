Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Calendario deportivo 2026. (Montaje de Infobae)

2026 viene cargado de deporte. El Mundial será el plato fuerte de un año que promete mucho fútbol, pero también otras disciplinas. El próximo curso arrancará con la Supercopa de España, el Open de Australia, los Mundiales de cross o el Europeo femenino. Se espera que sean 12 meses llenos de intensidad y de emoción, y en Infobae hemos querido recoger todos los eventos en un calendario deportivo.

El 2026 será decisivo para el fútbol internacional. Por primera vez, el Mundial se celebrará simultáneamente en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que sumará la cifra histórica de 48 selecciones participantes, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con la gran final prevista en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, regresando así a territorio estadounidense tras 32 años. Las expectativas son enormes, y tanto Argentina como España figuran entre las principales favoritas en las apuestas y análisis previos.

La cita mundialista tendrá también un valor simbólico especial: marcará la despedida de dos leyendas indiscutibles. Lionel Messi, quien afrontará su sexta participación con 38 años, y Cristiano Ronaldo, que con 40 años también podría decir adiós al escenario más grande del fútbol. Ambos romperán registros de longevidad y presencias en el máximo campeonato. España, por su parte, apostará por una combinación de experiencia y juventud, con el esperado debut mundialista de Lamine Yamal. Su potencial podrá medirse de antemano en la Finalíssima ante Argentina, programada para el 27 de marzo en Doha, un duelo que servirá de termómetro para ambos equipos.

El trofeo de la Copa del Mundo. (Denis Balibouse/Reuters)

El deporte invernal tendrá una cita histórica con los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde Kirsty Coventry, de Zimbabue, estrenará su mandato al frente del Comité Olímpico Internacional. Estos Juegos, que se celebrarán entre el 6 y el 22 de febrero, incorporarán una disciplina inédita en el calendario: el esquí de montaña (“skimo”). Además, el evento será el más cercano a la paridad de género celebrado hasta la fecha, con mujeres compitiendo en el 47% de las pruebas y cifras que rozan la igualdad en cuanto a la cantidad de participantes.

Las restricciones a los atletas rusos y bielorrusos, que no podrán competir bajo sus banderas nacionales debido al conflicto en Ucrania, seguirán vigentes. Tras la cita olímpica, será el turno de los Juegos Paralímpicos, que se llevarán a cabo entre el 6 y el 15 de marzo, bajo el mismo escenario, Milán - Cortina.

El tenis mundial estará centrado en la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes ocupan el primer y segundo puesto del ranking mundial de la ATP. La temporada arrancará con el Abierto de Australia, donde Sinner buscará su tercer título consecutivo, mientras Alcaraz tratará de conquistar el trofeo. Además, el tenista español estrenará la temporada con un nuevo entrenador, Samuel López, tras su separación de Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz junto a Samu López. (Toby Melville/Reuters)

Una transición que muchos consideran que tendrá su repercusión sobre el devenir del tenista murciano. Tom Woodbridge, leyenda australiana, ha sido uno de los que ya han advertido a Carlitos sobre el desafío que supone este cambio: “Creo que va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”, señaló, subrayando que “ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante”.

Del motor al ciclismno

La Fórmula 1 vivirá una revolución técnica en 2026. Los nuevos monoplazas serán más ligeros, cortos y estrechos, y contarán con mayor potencia eléctrica y neumáticos de menor tamaño. El calendario presenta 24 grandes premios y España será doble anfitriona por primera vez en décadas, con carreras en Barcelona y el estreno de Madrid en un trazado semiurbano. La capital española celebrará el Gran Premio el 13 de septiembre de 2026, para el cual ya se pusieron las entradas a la venta.

Además, la retirada de Fernando Alonso está cada vez más cerca. Él mismo ha asegurado, sin embargo, que quiere sumar un triunfo más a su palmarés, a la vez que sueña con el título mundial. Por su parte, Carlos Sainz tratará de dar la vuelta a los resultados, tras cerrar una temporada complicada con su nueva escudería.

El Gran Premio de España de F1 de 2026 en Madrid. (Oscar J. Barroso/AFP7/Europa Press)

Marc Márquez inicia el año con el objetivo de sumar su décimo título y alcanzar la mítica cifra de cien victorias mundiales, enfrentándose a rivales como su hermano Álex, Jorge Martín y Toprak Razgatlioglu, que da el salto desde Superbike para probarse en la máxima categoría.

Tadej Pogacar aspira a igualar a Eddy Merckx, apuntando a su quinto Tour de Francia y nuevos éxitos en las grandes vueltas. Las rondas de 2026 tendrán salidas inéditas: la Vuelta desde Mónaco, el Giro desde Bulgaria, ampliando el carácter internacional de cada evento, y el Tour desde Barcelona. Es esta última la que más expectación está generando tras lo ocurrido durante la última edición de La Vuelta a España 2024.

Desde que comenzara la Vuelta, las manifestaciones propalestinas no dejaron de intensificarse, con el objetivo central de excluir de la competición al equipo Israel Premier- Tech, dado que sus propietarios mantenían vínculos con la élite empresarial y política israelí. Rápidamente, el entorno de la carrera se acostumbró a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad e iban modificando los recorridos para garantizar la protección de los corredores. Una situación que esperan que no se repita durante la edición de 2026, así como tampoco durante el inicio del Tour de Francia. De hecho, el Israel-Premier Tech ya no existe como tal, al perder a sus patrocinadores por la controversia, y la licencia forma parte ahora de una empresa de Andrés Iniesta.

Del atletismo a la gimnasia

En atletismo, la agenda incluye el Campeonato de Europa al aire libre en Birmingham, del 10 al 16 de agosto, y el Mundial en pista cubierta, que se celebrará en Torun, Polonia, entre el 20 y el 22 de marzo. Además, Budapest acogerá la primera edición del Mundial Ultimate del 11 al 13 de septiembre. Esta nueva competición, impulsada por World Athletics, reunirá a campeones olímpicos, mundiales y los atletas mejor clasificados del ranking, con el objetivo de determinar quién es el mejor del mundo en cada disciplina.

El atleta Armand Duplantis. (Aleksandra Szmigiel/Reuters)

Simone Biles es la gran incógnita en la gimnasia artística: su presencia en los Mundiales de Róterdam marcará el rumbo de su carrera hacia Los Ángeles 2028. Habrá además Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort, de bádminton en agosto y de natación en piscina corta en Pekín en diciembre. El baloncesto femenino tendrá su Mundial en septiembre en Berlín.

Todo el calendario deportivo de 2026

En enero se llevarán a cabo los siguientes eventos:

02-11. Tenis. United Cup, en Perth y Sídney (AUS).

03-17. Auto-Moto. Rally Dakar, en Arabia Saudí.

07. Fútbol . Supercopa. Semifinales, en Yeda: Barcelona-Athletic.

08. Fútbol . Supercopa. Semifinales, en Yeda: Atlético de Madrid-Real Madrid.

10. Atletismo. Mundiales de cross, en Tallahasee

10-25. Waterpolo. Europeo masculino, en Belgrado.

11. Fútbol . Supercopa España. Final, en Yeda

13-15. Fútbol . Copa del Rey. Octavos de final.

14-18. Patinaje artístico. Europeos, en Sheffield (GBR).

15-01 feb. Balonmano . Europeo masculino.

18-01 feb. Tenis . Abierto de Australia.

18-08 feb. Fútbol sala. Europeo masculino.

20-25. Ciclismo . World Tour. Tour Down Under, en Australia.

22-25. Automovilismo . WRC. Rally Montecarlo.

26-05 feb. Waterpolo. Europeo femenino.

28. Fútbol. Copa Campeones femenina, en Brentford. Semifinales

En febrero, se llevarán a cabo las siguiente competiciones:

01 . Fútbol. Copa Campeones femenina, en Londres. Tercer puesto y final.

01 . Ciclismo. World Tour. Cadel Evans Great Ocean Road Race.

01. Atletismo. Millrose Games Nueva York. Circuito oro WA pista cubierta.

01-05. Ciclismo. Europeos en pista, en Konya .

03. Atletismo. Gala checa. Circuito oro WA pista cubierta.

04. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final.

05-08. Tenis. Copa Davis. Clasificatorias

05-14 mar . Rugby. Torneo Seis Naciones.

06-22. Juegos Olímpicos Invierno Milán-Cortina.

06. Atletismo. Gran Premio Madrid. Circuito oro WA pista cubierta.

08-14. Tenis. WTA 1.000 Doha.

11. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales.

11-12. Fútbol. Liga Campeones femenina. Playoff.

11-15. Bádminton. Europeos por equipos.

12-15. Automovilismo. WRC. Rally Suecia.

15-21. Tenis. WTA 1.000 Dubai

16-21. Tiro con arco. Europeos indoor.

16-22. Ciclismo. World Tour. UAE Tour.

17-18. Fútbol. Liga Campeones.

18-21 . Baloncesto. Copa del Rey.

18-19. Fútbol. Liga Campeones femenina.

19. Fútbol. Liga Europa.

19. Fútbol. Liga Conferencia.

19. Fútbol. Recopa Sudamericana.

21-22. Motociclismo. Superbike.

22. Atletismo. Copa Copernico, en Torun. Circuito oro WA pista cubierta.

24-25. Fútbol. Liga de Campeones.

26. Fútbol. Liga Europa.

26. Fútbol. Liga Conferencia.

26. Fútbol. Recopa Sudamericana. Final

27-1. Atletismo. Campeonato de España de pista cubierta.

28. Ciclismo. World Tour. Omloop Nieuwsblad.

Durante el mes de marzo, se disputarán las siguientes competiciones:

01. MotoGP. G.P. Tailandia.

04. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales.

04-15. Tenis. Masters 1.000 Indian Wells.

04-15. Tenis WTA 1.000 Indian Wells.

06-15. Paralímpicos. Juegos Paralímpicos de invierno en Milán Cortina

07. Ciclismo. World Tour

08. Automovilismo. F1. G.P. Australia.

08-15. Ciclismo. World Tour.

09-15. Ciclismo. World Tour.

10-11. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final.

12. Fútbol. Liga Europa. Octavos final.

12 . Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final.

12-15. Automovilismo. WRC. Rally Safari Kenia.

14-15. Atletismo. Copa de Europa de lanzamientos.

15. Automovilismo. F1. G.P. China.

17-18. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final

17-29. Tenis. WTA 1.000. Miami

18-29. Tenis. Masters 1.000 Miami

19. Fútbol. Liga Europa. Octavos final.

19. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final.

20-22 . Atletismo. Mundiales en pista.

21. Ciclismo. World Tour. Milán-San Remo.

21-25. Esquí alpino. Finales Copa Mundo.

22. MotoGP. G.P. Brasil.

23-29. Ciclismo. World Tour. Volta a Cataluña.

24. Automovilismo. 500 Millas Indianápolis.

24-25. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos.

25. Ciclismo. World Tour. Tour de Brujas.

25-29. Patinaje artístico. Mundiales.

26 . Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa.

26. Fútbol. Mundial 2026. Playoff resto continentes.

27. Fútbol. Finalissima. Argentina-España.

28-29. Motociclismo. Superbike.

29. Automovilismo. F1. G.P. Japón.

29. MotoGP. G.P. EEUU, en Austin.

31 . Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa. Cuartos.

31. Fútbol. Mundial 2026. Finales playoff resto continentes

En abril, se disputarán las siguientes competiciones:

01 . Ciclismo. World Tour. A Través de Flandes.

01-02. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos.

05. Ciclismo. World Tour. Tour de Flandes.

05-12. Tenis. Masters 1.000 Montecarlo.

06-11 . Ciclismo. World Tour. Itzulia Basque Country.

07-08. Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final.

07-12. Bádminton. Europeos.

09. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final.

09. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final.

09-12. Automovilismo. WRC. Rally Croacia.

09-12. Golf. Masters (major masculino).

12. Automovilismo. F1. G.P. Baréin.

12. Ciclismo. World Tour. París-Roubaix.

12. MotoGP. G.P. Catar.

12. Atletismo. Campeonatos del mundo de marcha, en Brasilia.

14-15 . Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final.

16. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final.

16. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final.

16-19. Judo. Europeos, en Tiflis.

18-19. Motociclismo. Superbike.

19. Automovilismo. F1. G.P. Arabia Saudí.

19. Ciclismo. World Tour.

19-26. Halterofilia. Europeos.

20-26. Lucha. Europeos, en Tirana.

21-03. Tenis WTA 1.000 Madrid.

22 . Ciclismo. World Tour. Flecha Valona.

22-03 may. Tenis. Masters 1.000 Madrid.

23-26. Automovilismo. WRC. Rally España-Islas Canarias.

23-26 . Golf. The Chevron Championship (major femenino).

25 . Fútbol. Final Copa del Rey..

25-26 . Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales

26 . Ciclismo. World Tour..

26. MotoGP. G.P. España, en Jerez.

28-03 may. Ciclismo. World Tour. Tour de Romandía

28-29. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales.

28-10 mayo . Tenis mesa. Mundiales.

30. Fútbol. Liga Europa. Semifinales.

30. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales.

Durante el mes de mayo, se disputarán los siguientes torneos:

01 . Ciclismo. World Tour. Eschborn-Fráncfort.

02-03. Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales.

02-03. Motociclismo. Superbike.

02-03. Atletismo. Campeonatos del mundo de relevos.

03 . Automovilismo. F1. G.P. Miami.

03-16. Fútbol. Europeo femenino sub-17, en Irlanda del Norte.

05-06. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales.

05-17. Tenis. WTA 1.000 Roma.

06-17. Tenis. Masters 1.000 Roma.

07. Fútbol. Liga Europa. Semifinales.

07 . Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales.

07-10. Golf. Campeonato de Cataluña, en Barcelona

07-10 . Automovilismo. WRC. Rally Portugal.

08. Atletismo. Liga Diamante. Doha.

08-31 . Ciclismo. Giro de Italia.

10. MotoGP. G.P. Francia.

12-17. Vela. Mundiales 49er, en Quiberon.

14-17 . Golf. PGA Championship (major masculino).

15-31. Hockey hielo. Mundial, en Suiza.

16. Atletismo. Liga Diamante.

16-17. Motociclismo. Superbike.

16-23. Vela. Europeos iQFoil, en Portimao.

16-01 jun . Fútbol. Europeo masculino sub-17, en Estonia.

17. MotoGP. G.P. Cataluña.

18-24. Tiro con arco. Europeos aire libre, en Antalya.

20. Fútbol. Liga Europa. Final, en Estambul.

20-24 . Kárate. Europeos, en Fráncfort

22-24. Baloncesto. Euroliga. Fase final, en Atenas.

23. Atletismo. Liga Diamante. Xiamen.

23. Atletismo. Copa de Europa de 10.000 metros, en La Spezia .

23. Fútbol. Liga Campeones femenina. Final.

24. Automovilismo. F1. G.P. Canadá.

24-07 jun. Tenis. Roland Garros.

27. Fútbol. Liga Conferencia. Final.

27-31. Gimnasia rítmica. Europeos, en Varna.

28-31 . Automovilismo. WRC. Rally Japón.

29-31. Natación artística. Copa Mundo.

30. Fútbol. Liga de Campeones. Final, en Budapest.

30-31. Motociclismo. Superbike.

31. Atletismo. Liga Diamante. Rabat.

31. MotoGP. G.P. Italia.

En el mes de junio:

01-07. Baloncesto. Copa Mundo 3x3, en Varsovia.

02-28. Baloncesto. Liga Endesa. Playoff.

04. Atletismo. Liga Diamante. Roma.

04-07. Golf. Torneo del LIV en Valderrama.

04-07. Golf. US Open femenino (major femenino).

04-07. Taekwondo. Europeos, en Núremberg (ALE)

07. Atletismo. Liga Diamante. Estocolmo.

07. Automovilismo. F1. G.P. Mónaco.

07. MotoGP. G.P. Hungría.

07-12. Vela. Europeos 49er y Nacra 17, en Eckernförde

07-14. Ciclismo. World Tour. Tour de Auvergne-Ródano-Alpes.

09. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 9

10. Atletismo. Liga Diamante. Oslo.

10-14. Piragüismo. Europeos sprint, en Montemor-o-Velho.

11-19 jul. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México.

13-14. Motociclismo. Superbike. Emilia-Romaña.

13-14. Balonmano. Liga Campeones. Fase final, en Colonia.

13-14 . Triatlón. Europeos, en Tarragona.

14. Automovilismo. F1. G.P. España.

14. Ciclismo. World Tour. Sprint de Copenhague.

16-21. Esgrima. Europeos, en Tallin.

17-21. Ciclismo. World Tour. Tour de Suiza.

18-21. US Open (major masculino).

21. MotoGP. G.P. República Checa.

25-28. Automovilismo. WRC. Rally Grecia.

25-28. Golf. Women’s PGA Championship (major femenino).

26. Atletismo. Liga Diamante. París.

27-10 jul. Fútbol. Europeo femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina.

28. Automovilismo. F1. G.P. Austria.

28. MotoGP. G.P. Países Bajos.

28-11 jul . Fútbol. Europeo masculino sub-19, en Gales.

29-12 jul. Tenis. Wimbledon.

En julio:

04. Atletismo. Liga Diamante. Eugene.

04-26 . Ciclismo. Tour de Francia.

05 . Automovilismo. F1. G.P. Gran Bretaña.

09.12. Golf. Evian Championship (major femenino).

10. Atletismo. Liga Diamante. Mónaco.

10-12. Taekwondo. Mundiales, en Gimcheon

11-12. Motociclismo. Superbike. Reino Unido.

12. MotoGP. G.P. Alemania.

16. Atletismo. Reunión internacional de Madrid

16-19. Atletismo. Europeos sub-18, en Rieti.

16-19. Automovilismo. WRC. Rally Estonia.

16-19. Golf. Open Británico (major masculino).

18. Atletismo. Liga Diamante. Londres.

18-19 . Ciclismo. Mundiales BMX, en Brisbane.

19 jul. Final del Mundial de Fútbol, en EEUU, Canadá y México.

19 . Automovilismo. F1. G.P. Bélgica.

20-25 . Piragüismo. Mundiales eslalon, en Oklahoma City.

21-30. Esgrima. Mundiales, en Hong Kong.

22-28. Pentatlón moderno. Europeos, en Estambul.

22-29 . Fútbol. Copa Sudamericana. Dieciseisavos de final.

24-26. Atletismo. Campeonato de España al aire libre. Málaga.

24. Polideportivo. Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta el 8 de agosto).

25. Baloncesto. All Stars de la WNBA, en Chicago.

26. Automovilismo. F1. G.P. Hungría.

29-02 ago. Ciclismo montaña. Europeos, en Monte Tamaro.

30-02 ago . Golf. AIG Women’s Open (major femenino).

30-02 ago . Remo. Europeos, en Varese.

30-09 ago . Escalada. Europeos (sede por anunciarse).

30-02 ago . Automovilismo. WRC. Rally Finlandia.

31-05 ago. Deportes acuáticos. Europeos, en París.

En agosto:

01. Ciclismo. World Tour. Clásica de San Sebastián.

02-12. Tenis. Masters 1.000 Canadá.

02-13. Tenis WTA 1.000. Canadá

03-09. Ciclismo. World Tour. Tour de Polonia.

05-09 . Atletismo. Mundiales sub-20, en Eugene.

09. MotoGP. G.P. Gran Bretaña.

10-16. Atletismo. Europeos, en Birmingham.

10-17. Vela. Mundiales de 470, en Enoshima.

12-16 . Gimnasia rítmica. Mundiales, en Fráncfort.

12-16. Vóley playa. Europeos, en Stare Jablonki

13-16. Gimnasia artística. Europeos femeninos, en Zagreb.

13-23 . Tenis. Masters 1.000 Cincinnati.

13-24. Tenis. WTA 1.000 Cincinnati.

15-30. Hockey hierba. Mundiales.

16. Ciclismo. ADAC Cyclassics.

17-23. Bádminton. Mundiales, en Nueva Deli.

19-23. Ciclismo. World Tour. Renewi Tour.

19-23 . Gimnasia artística. Europeos masculinos, en Zagreb.

21. Atletismo. Liga Diamante. Lausana.

21-06 sep. Voleibol. Europeo femenino.

22-11 sep. Ciclismo. Vuelta a España.

23 . Atletismo. Liga Diamante. Chorzow.

23. Automovilismo. F1. G.P. Países Bajos.

24-30. Remo. Mundiales, en Amsterdam.

26-30. Ciclismo montaña. Mundiales, en Val di Sole.

26-30. Piragüismo. Mundiales sprint, en Poznan.

27. Atletismo. Liga Diamante. Zúrich.

27-30. Golf. Final del PGA Tour, en Atlanta

27-30. Automovilismo. WRC. Rally Paraguay.

30 . Ciclismo. World Tour. Clásica Bretaña-Oeste Francia.

30 . MotoGP. G.P. Aragón.

31-13 sep. Tenis. Abierto de EE.UU.

En septiembre:

04-05. Atletismo. Liga Diamante. Bruselas.

04-12. Vela. Mundiales iQFoil, en Weymouth y Portland.

04-14. Baloncesto. Mundial femenino, en Alemania.

04-07 . Paralímpicos. Mundiales ciclismo carretera, en Huntsville.

05-06. Motociclismo. Superbike. Francia.

05-13 . Lucha. Mundiales, en Manama.

05-27. Fútbol. Mundial masculino sub-20, en Polonia.

06. Automovilismo. F1. G.P. Italia.

09-27 . Voleibol. Europeo masculino.

09-19. Baloncesto en silla de ruedas. Mundiales, en Ottawa.

10-13. Automovilismo. WRC. Rally Chile.

11-13. Golf. Solheim Cup femenina. Bernardus (NED)

11-13. Atletismo. Mundial ‘Ultimate’, Budapest (HUN).

11-13. Piragüismo. Copa del Mundo. Prueba en La Seu d’Urgell.

11. Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Québec.

13. Automovilismo. F1. G.P. Madrid.

13 . Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Montréal.

13. MotoGP. G.P. San Marino.

19-20. Atletismo. Mundiales de ruta, en Copenhague.

19-04 oct. Juegos Asiáticos, en Japón.

20. MotoGP. G.P. Austria.

20-27. Ciclismo. Mundiales carretera, en Montreal.

23-27. Piragüismo. Europeos eslalon, en Ivrea.

23-27 . Triatlón. Finales Series Mundiales, en Pontevedra.

24-27. Golf. Copa Presidente, en Chicago.

26. Automovilismo. F1. G.P. Aserbaiyán.

26-27. Motociclismo. Superbike. Italia.

27-13 oct. Tiro. Europeos plato, en Atenas.

30-11 oct. Tenis. WTA 1.000 Pekín

En octubre:

01-04 . Automovilismo. WRC. Rally Italia-Cerdeña.

03-07. Ciclismo. Europeos carretera, en Eslovenia.

04. MotoGP. G.P. Japón.

04-10. Judo. Mundiales, en Bakú.

07-18. Tenis. Masters 1.000 Shanghái

08-11 . Golf. Abierto de España, en Madrid

09-18. Pelota Vasca. Mundiales, en Venado Tuerto

10. Ciclismo. World Tour. Il Lombardía.

10-11. Motociclismo. Superbike. Estoril

11. Automovilismo. F1. G.P. Singapur.

11. MotoGP. G.P. Indonesia.

11-18. Tenis mesa. Europeos, en Liubliana.

12-18. Tenis. WTA 1.000 Wuhan.

13-18. Ciclismo. World Tour. Tour de Guanxi.

14-18. Ciclismo. Mundiales pista, en Shanghái.

17-18. Motociclismo. Superbike. España.

17-25. Gimnasia artística. Mundiales, en Róterdam.

25. Automovilismo. F1. G.P. EE.UU.

25. Atletismo. Medio maratón de Valencia.

25 . MotoGP. G.P. Australia.

27-08 nov. Halterofilia. Mundiales, en Ningbo.

En noviembre:

01. Automovilismo. F1. G.P. México.

01. MotoGP. G.P. Malasia.

01-15. Tiro. Mundiales, en Doha.

02-08. Tenis. Masters 1.000 París.

06-16. Hockey hielo. Mundial femenino, en Herning.

07-14. Finales WTA. Riad. Arabia Saudí

08. Automovilismo. F1. G.P. Brasil.

11-14. Automovilismo. WRC. Rally Arabia Saudí.

12-15. Golf. Final del DP World Tour, en Dubái

15. MotoGP. G.P. Portugal.

15-22. Tenis. Finales ATP. Turín.

21. Automovilismo. F1. G.P. Las Vegas.

22. MotoGP. G.P. Valencia.

23-29. Paralímpicos. Mundiales de tenis de mesa, en Pattaya

24-29. Tenis. Copa Davis. Finales. Bolonia

28. Fútbol. Final de la Copa Libertadores.

29. Automovilismo. F1. G.P. Catar

En diciembre:

01-06 . Natación. Mundiales 25m, en Pekín.

03-20. Balonmano. Europeo femenino.

06. Automovilismo. F1. G.P. Abu Dabi.

06 . Atletismo. Maratón de Valencia.

08-20. Surf. Final de las Series Mundiales, en Hawai

13. Atletismo. Europeos de cross, en Belgrado.