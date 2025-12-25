España Deportes

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

El luchador armenio ridiculizó abiertamente la situación personal que está viviendo el luchador hispanogeorgiano

Guardar
El luchador Arman Tsarukyan (Mark
El luchador Arman Tsarukyan (Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports)

La división de peso ligero de la UFC atraviesa un momento de máxima tensión, marcado por la exposición pública de los conflictos personales y profesionales entre sus principales protagonistas. Arman Tsarukyan y Ilia Topuria se encuentran en el centro de un intercambio de declaraciones que ha elevado la temperatura en la antesala de los próximos combates de la organización. En las últimas horas, el luchador armenio ridiculizó abiertamente la situación personal de Topuria, subiendo el tono de una rivalidad que trasciende el ámbito deportivo y se proyecta en redes sociales y entrevistas.

Las hostilidades dentro de la división ligera se han intensificado debido a la rivalidad entre luchadores como Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes junto a Tsarukyan y Topuria forman parte de un grupo de contendientes que no ocultan su animadversión. La división vive una de las etapas más conflictivas de los últimos años, con enfrentamientos verbales y desafíos que han captado la atención de la comunidad de artes marciales mixtas. El ambiente dentro de la categoría evidencia la falta de tregua entre quienes aspiran a obtener el cinturón, una situación que pocas veces se ha visto en una misma división de la UFC.

Uno de los puntos más álgidos de la confrontación ocurrió cuando Ilia Topuria, actual campeón de las 155 libras, cuestionó públicamente la fiabilidad de Arman Tsarukyan como aspirante a la corona. El luchador hispanogeorgiano expresó que Tsarukyan no es un luchador confiable para la organización y, en un tono desafiante, le dijo que se fuera “a tomar por culo”.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

La respuesta de Tsarukyan no se hizo esperar y apuntó directamente a la vida personal de Topuria, afirmando: “Hablas de tomarte un tiempo libre de las peleas para solucionar tus problemas familiares, pero parece que tienes mucho tiempo libre para todas estas entrevistas. Eres un chiste”. Esta frase, que rápidamente circuló entre los aficionados y observadores de la UFC, puso de manifiesto la profundidad del conflicto y dejó en evidencia la estrategia de Tsarukyan de mantener la presión sobre su rival fuera del octágono. Una palabras que surgen después de que Topuria anunciara que se alejaría de la competición durante el primer trimestre del año por asuntos personales.

Tras ello, el luchador hispanogeorgiano explicó a través de sus redes sociales los motivos detrás de su decisión. La situación comenzó cuando Ilia Topuria se separó de su ya exmujer, Giorgina Uzcategui Badell, la madre de su hija pequeña. El campeón ha detallado que han llegado incluso a los cauces legales para intentar resolver la situación. Con el objetivo de explicar mejor la situación, el luchador hispanogeorgiano ha compartido un comunicado a través de redes sociales. “En las últimas semanas, sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”, comienza el escrito.

El documento de Topuria, continúa: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”. A lo que añade: “Todos ellos están perfectamente documentados -audios, mensajes, testimonios y vídeos- y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas”.

Entrevista a Ilia Topuria.

La rivalidad entre Topuria y Tsarukyan

La rivalidad entre Topuria y Tsarukyan ha quedado expuesta no solo en sus declaraciones públicas, sino también en el modo en que la organización gestiona las oportunidades dentro de la división. La tensión se ve alimentada por un entorno en el que las diferencias personales se suman a la lucha por el cinturón, y donde la exposición mediática puede tener un impacto directo en la carrera de los peleadores. El conflicto ha dado lugar a una de las etapas más intensas de la división, impulsada por el deseo de los protagonistas de marcar territorio tanto en el plano deportivo como en el mediático.

En el trasfondo de este escenario, la UFC enfrenta el reto de gestionar una división donde la competitividad y la hostilidad son moneda corriente. Los próximos combates no solo definirán el rumbo del cinturón, sino que también pondrán a prueba la capacidad de la organización para manejar disputas que superan el ámbito estrictamente deportivo. Mientras tanto, la confrontación entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria sigue generando repercusiones en el universo de las artes marciales mixtas, ampliando el interés del público y manteniendo la expectativa sobre el futuro inmediato de la categoría.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaArman TsarukyanUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

El seleccionador mantiene la confianza en Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, pero no descarta cambios antes del Mundial

“Nadie habla de Robert Sánchez

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

La primera gran cita del tenista español y su nuevo entrenador es el torneo australiano que se celebra en Melbourne y que arranca el próximo 12 de enero

Los primeros días de Alcaraz

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

El pasado 18 de diciembre el hijo de Negreira compareció ante la justicia española en el marco de la investigación que examina los pagos realizados por el FC Barcelona a su padre

El hijo de Negreira define

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

La extenista habló sobre la actualidad del deporte y su nuevo papel en el Mutua Madrid Open

“Es muy raro hacer un

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

Reparto y alegría entre los agraciados con los premios del sorteo navideño

Vídeo| Así han dado los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los temas que Felipe VI

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz para este 25 de diciembre

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno extiende incentivos fiscales para los coches eléctricos hasta 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio