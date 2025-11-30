España Deportes

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

El luchador hispanogeorgiano ha anunciado que se mantendrá alejado de la competición durante “el primer trimestre del año que viene”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria

Ilia Topuria, quien ostenta dos títulos en la UFC y se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del deporte, decidió hacer público este jueves el motivo por el que su regreso al octágono tendrá que esperar. En medio de numerosos rumores y escenarios hipotéticos planteados durante meses por seguidores y periodistas, el propio luchador despejó la incógnita a través de un comunicado en sus redes sociales. Con sinceridad inusual en el escenario de las artes marciales mixtas, explicó: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”.

La pausa de Topuria, al menos en lo que respecta a su actividad dentro de la UFC, será más prolongada de lo que se pensaba inicialmente. El campeón de origen hispano-georgiano anunció que se mantendrá alejado de la competición durante un tiempo: “No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible”, expresó en un mensaje difundido a través de redes sociales. Sin embargo, no dio más detalles.

No obstante, sí quiso dejar claro cómo impactará su decisión en el desarrollo de la división ligera de la UFC, donde actualmente sigue ostentando el título mundial tras su victoria ante Charles Oliveira en junio, cuando amplió su impecable registro profesional a 17 victorias sin derrotas. “No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso”, afirmó a través del mismo comunicado, mostrando su respeto tanto por la organización como por los aspirantes al cinturón que esperan una oportunidad.

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria

Un posible campeón temporal hasta que regrese Topuria

La noticia sobre su ausencia provoca consecuencias dentro del panorama competitivo de las 155 libras, posiblemente forzando a la UFC a activar la opción de un cinturón interino mientras se resuelve la situación personal de Topuria. Los focos apuntan ahora a una hipotética confrontación entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, candidatos señalados por diversos analistas para encabezar la agenda del esperado evento UFC 324, previsto para finales de enero en Las Vegas. Esta pelea, de oficializarse, determinaría a un campeón temporal mientras la categoría aguarda la vuelta de Topuria.

De esta forma, el próximo combate de Topuria tendrá que esperar. Son muchos los nombres que sonaban para enfrentarse al hispanogeorgiano, aunque Islam Makhachev era quien tenía todas las papeletas para ello. El luchador ruso ya dio sí a Topuria, aunque con ciertas condiciones. “Creo que sí, me interesa la pelea. Sería genial. Es interesante para los aficionados, y para mí también. Porque esta pelea es lo primero de lo que habla la gente”, detalló en una entrevista con Match TV. Sin embargo, ese combate tendrá que esperar hasta que el Matador decida regresar al octógono.

Entrevista a Ilia Topuria.

Así, el regreso del campeón queda en suspenso, sujeto a la resolución de sus circunstancias personales y a la evolución de la división durante su ausencia. Mientras tanto, sus seguidores y la comunidad de la UFC esperan que, cuando el luchador decida volver, sea en condiciones óptimas y con renovadas energías para retomar el protagonismo en la máxima competición internacional de artes marciales mixtas.

