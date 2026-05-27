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Candela Peña descarta hablar sobre su vida privada, en ‘La Revuelta’: “No creo en la pareja como cosa sumadora”

La actriz catalana ha acudido en calidad de invitada, y no con su habitual colaboración, para promocionar en RTVE su nuevo proyecto de Netflix, ‘La desconocida’

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Candela Peña en 'La Revuelta'
La actriz catalana ha acudido al programa para promocionar su nuevo proyecto, 'La desconocida'. / Captura de pantalla

Con una entrada al puro estilo Candela Peña, ha hecho acto de presencia la actriz catalana en el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba La Revuelta. En esta ocasión, no ha acudido en calidad de colaboradora del programa, presentado por David Broncano, si no como invitada. ¿El objetivo? Promocionar su nuevo proyecto, La desconocida, un thriller dirigido por Gabe Ibáñez y basado en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc sobre una mujer hallada amordazada en un contenedor en el puerto de Barcelona. “Es que soy un icono”, ha sentencido la artista nada más entrar, con el fervor del público asistente.

Además de repasar el histórico de entrevistas entre Candela Peña y el presentador de TVE, Broncano ha querido indagar varias curiosidades que ha sugerido la propia actriz y un tema que no suele querer abordar: “el amor”. Antes de darse unos bailes, la artista ha sido tajante con hablar sobre su vida privada. “No creo en la pareja como cosa sumadora, con mi experiencia”, por lo que Peña ha sentenciado que ha “colgado el guante con todo el amor”. Así ha sido desde aquella primera interacción entre los dos en televisión, en 2018, cuando Broncano presentaba La Resistencia, en Movistar Plus.

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Otro aspecto en el que no ha querido profundizar son las clásicas preguntas de Broncano: sexo y dinero. “Si sabes que no follo hace tresmil quiniestos años”, le ha recriminado Candela Peña al presentador. La actriz ha insistido en su menopausia como condicionante para no querer responder, aunque ha reconocido que “siempre acabo habalndo de esta puta mierda”, por lo que ha obviado la cuestión. Lo mismo ha sucedido con querer hablar de su patrimonio, a lo que Peña le ha espetado a Broncano que si viene a su programa, es para agrandarlo.

Candela Peña en 'La Revuelta'
La artista, también modelo, asiste al programa de David Broncano como invitada y no solo como colaboradora. / Captrua de pantalla

Noticia en ampliación.

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