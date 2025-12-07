España Deportes

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

El luchador hispanogeorgiano anunció hace días que se mantendrá alejado de la competición durante el primer trimestre del año 2026

Guardar
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria, uno de los nombres más reconocidos dentro del panorama internacional de las artes marciales mixtas, comunicó hace pocos días que no atraviesa una buena etapa en el terreno personal. En consecuencia, ha decidido no subir al octágono a defender su cinturón en la primera parte del año 2026. Tras este anuncio, que sorprendió tanto a la afición como al mundo del deporte, Topuria no ha hecho casi declaraciones y ha evitado pronunciarse de nuevo sobre la situación que enfrenta en su entorno familiar. Todo lo que se sabe hasta el momento es que el luchador pasa por un periodo difícil, aunque los detalles sobre el origen de esas dificultades continúan sin salir a la luz.

Desde que se conoció la noticia, aficionados y compañeros de profesión han mostrado preocupación y empatía hacia el campeón. El silencio público de Topuria ha avivado el interés en torno a su situación, pero también ha generado espacio para la especulación. Sin embargo, lo único confirmado es que el peleador ha optado por retirarse temporalmente de la vida competitiva para atender los asuntos personales que requieren de su atención y energía.

Ante el revuelo generado en redes sociales y medios especializados, su amigo y también luchador, Merab Dvalishvili, tomó la iniciativa de tranquilizar a quienes siguen de cerca la carrera de Topuria. En una entrevista con Mundo Deportivo, Dvalishvili explicó que ha estado en contacto con el campeón y quiso arrojar algo de claridad sobre su estado actual. “Ilia está bien. Hablé con él, y ya sabes, así es la vida. La vida a veces te golpea duro, y a Ilia esto le ha afectado. Lo único que me ha dicho sobre todo esto es que realmente quería pelear en enero, pero por este asunto familiar no podrá hacerlo. Es una pena, pero él seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”, relató Dvalishvili al medio.

El luchador Merab Dvalishvili (Vincent
El luchador Merab Dvalishvili (Vincent Carchietta / REUTERS)

Dvalishvili habla de los hermanos Topuria

El propio Dvalishvili aprovechó la oportunidad para elogiar el talento y la proyección de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia, del que asegura que pronto escalará en el ranking. “Será el mejor, y pronto le veremos dentro del Top 10. Tiene madera para ser el siguiente campeón, eso seguro, pero yo no voy a pelear contra él bajo ningún concepto”, señaló el monarca del peso gallo, remarcando la relación cercana que mantiene con los Topuria.

Entrevista a Ilia Topuria.

Los seguidores de Ilia Topuria permanecerán atentos a sus movimientos y mensajes, a la espera de una recuperación integral que le permita regresar al octágono y retomar su carrera con la misma solidez y ambición que ha demostrado hasta ahora. Las palabras de aliento de Merab Dvalishvili, quien confía plenamente en la fortaleza del campeón, refuerzan la expectativa de que Topuria superará este bache personal y volverá aún más fuerte al máximo nivel de la competición. De momento, el campeón ha anunciado que se mantendrá alejado de la competición durante el primer trimestre del año. Durante ese periodo de tiempo y para no retrasar la competición, probablemente la UFC organizará combates por un cinturón de interino, hasta que regrese Topuria.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La bicicleta que fue robada está valorada en un precio de entre 15.000 y 20.000 euros

La Guardia Civil detiene a

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Este es el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

La FIFA confirma la agenda

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección

El equipo noruego llevaba 28 años sin participar en un Mundial hasta ahora, ya que consiguió su plaza tras golear a Italia por 1-4

Noruega, al Mundial 2026 tras

Inglaterra busca romper su sequía de títulos en el Mundial 2026: cómo llega, estrellas del equipo y su estilo de juego

Los ‘Three Lions’ sellaron su clasificación para el Mundial tras imponerse ante Letonia por 0-5 en el marcador

Inglaterra busca romper su sequía

Una novata, una histórica y una sorpresa en el pasado torneo: así es el grupo H en el que jugará España en el Mundial 2026

La selección española se enfrentará en la fase de grupos a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Una novata, una histórica y
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Matthew Perry y la oración

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla habló sobre la

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”

Un conductor borracho y drogado perdió el control de su auto en la isla Guadalupe: al menos 19 heridos

La Inteligencia del Reino Unido informó que Rusia lanzó 5.400 ataques aéreos contra Ucrania en el último mes

Friedrich Merz afirmó que el apoyo a Israel es “el núcleo esencial” de la política alemana

Tensiones internas, cambios en política exterior y ajustes económicos postergados: así fue el primer mes de gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia