Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria, uno de los nombres más reconocidos dentro del panorama internacional de las artes marciales mixtas, comunicó hace pocos días que no atraviesa una buena etapa en el terreno personal. En consecuencia, ha decidido no subir al octágono a defender su cinturón en la primera parte del año 2026. Tras este anuncio, que sorprendió tanto a la afición como al mundo del deporte, Topuria no ha hecho casi declaraciones y ha evitado pronunciarse de nuevo sobre la situación que enfrenta en su entorno familiar. Todo lo que se sabe hasta el momento es que el luchador pasa por un periodo difícil, aunque los detalles sobre el origen de esas dificultades continúan sin salir a la luz.

Desde que se conoció la noticia, aficionados y compañeros de profesión han mostrado preocupación y empatía hacia el campeón. El silencio público de Topuria ha avivado el interés en torno a su situación, pero también ha generado espacio para la especulación. Sin embargo, lo único confirmado es que el peleador ha optado por retirarse temporalmente de la vida competitiva para atender los asuntos personales que requieren de su atención y energía.

Ante el revuelo generado en redes sociales y medios especializados, su amigo y también luchador, Merab Dvalishvili, tomó la iniciativa de tranquilizar a quienes siguen de cerca la carrera de Topuria. En una entrevista con Mundo Deportivo, Dvalishvili explicó que ha estado en contacto con el campeón y quiso arrojar algo de claridad sobre su estado actual. “Ilia está bien. Hablé con él, y ya sabes, así es la vida. La vida a veces te golpea duro, y a Ilia esto le ha afectado. Lo único que me ha dicho sobre todo esto es que realmente quería pelear en enero, pero por este asunto familiar no podrá hacerlo. Es una pena, pero él seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”, relató Dvalishvili al medio.

El luchador Merab Dvalishvili (Vincent Carchietta / REUTERS)

Dvalishvili habla de los hermanos Topuria

El propio Dvalishvili aprovechó la oportunidad para elogiar el talento y la proyección de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia, del que asegura que pronto escalará en el ranking. “Será el mejor, y pronto le veremos dentro del Top 10. Tiene madera para ser el siguiente campeón, eso seguro, pero yo no voy a pelear contra él bajo ningún concepto”, señaló el monarca del peso gallo, remarcando la relación cercana que mantiene con los Topuria.

Entrevista a Ilia Topuria.

Los seguidores de Ilia Topuria permanecerán atentos a sus movimientos y mensajes, a la espera de una recuperación integral que le permita regresar al octágono y retomar su carrera con la misma solidez y ambición que ha demostrado hasta ahora. Las palabras de aliento de Merab Dvalishvili, quien confía plenamente en la fortaleza del campeón, refuerzan la expectativa de que Topuria superará este bache personal y volverá aún más fuerte al máximo nivel de la competición. De momento, el campeón ha anunciado que se mantendrá alejado de la competición durante el primer trimestre del año. Durante ese periodo de tiempo y para no retrasar la competición, probablemente la UFC organizará combates por un cinturón de interino, hasta que regrese Topuria.