Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria, actual campeón de la UFC con un récord invicto de 17-0, comunicó a través de sus redes sociales la delicada situación en la que se encuentra y que le ha llevado a tomarse un respiro y mantenerse alejado del octógono durante el primer trimestre del año 2026. Una situación que, según ha explicado el luchador hispanogeorgiano, la UFC ha entendido, aunque han decidido que en enero se dispute un combate por el título de interino de la división de la que El Matador es el rey.

La situación comenzó cuando Ilia Topuria se separó de su ya exmujer, Giorgina Uzcategui Badell, la madre de su hija pequeña. El campeón ha detallado que han llegado incluso a los cauces legales para intentar resolver la situación. Con el objetivo de explicar mejor la situación, el luchador hispanogeorgiano ha compartido un comunicado a través de redes sociales. “En las últimas semanas, sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”, comienza el escrito.

El documento de Topuria, continúa: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”. A lo que añade: “Todos ellos están perfectamente documentados -audios, mensajes, testimonios y vídeos- y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas”.

El luchador de UFC Ilia Topuria (Europa Press)

Una situación que Topuria ha vivido en silencio durante meses: “He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo”. Además, ha asegurado: “Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido la violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad”.

Topuria deja el caso en manos de la justicia

También ha explicado que el motivo por el que ha decidido romper ahora su silencio es por su familia, por él mismo y por todas las personas que necesiten “ver que la verdad se defiende con hechos”. “Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido”, ha afirmado.

Y concluye: “Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada. Gracias a todos. Ilia Topuria”.

Entrevista a Ilia Topuria.

Hace unas semanas, Topuria comunicó, también a través de redes sociales, su decisión de alejarse de la competición durante el primer trimestre del año 2026: “No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible”. Ahora, el luchador hispano georgiano ha decidido explicar la situación que está viviendo. Solo falta, como el mismo explica, confiar en la justicia.