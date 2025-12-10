El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Los jugadores del Manchester City celebrando un gol ante el Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Duro golpe para el Real Madrid. Mazazo para Xabi Alonso. El Real Madrid lo intentó una y otra vez, brilló durante gran parte de los 90 minutos como hacía tiempo que no lucía en el partido de Champions ante el Manchester City. El equipo, mermado por las lesiones, voló hinchado por los jugadores suplentes. Vinicius y Rodrygo protagonizaron las embestidas blancas por banda, mientras Gonzalo les seguía por el centro. Fue Rodrygo quien abrió el marcador y puso fin a su sequía goleadora. La euforia duró poco. Tan solo unos minutos después fue O’Reilly quien ponía el marcador de nuevo en tablas y Haaland desde los once metros hacía el gol de la victoria de los Citizens. Los blancos lo intentaron una y otra vez, pero el marcador no volvió a moverse y con el pitido final, el City certificaba la victoria.

Los blancos acudían a la cita con la necesidad de registrar una victoria y sumar los tres puntos, tras una racha gris copada de empates y derrotas. Pero si el club necesitaba ganar, más lo ansiaba Xabi Alonso, que llegaba a la cita con la soga al cuello y la lista de pretendientes a su puesto acechando a su espalda. Con este objetivo saltaron al césped para hacer frente a un Manchester City, que llegaba al encuentro con tres victorias consecutivas en la Premier y una derrota en Champions ante el Bayer Leverkusen a la espalda.

En cuanto el balón comenzó a rodar sobre el césped del Santiago Bernabéu, los de Xabi Alonso se lanzaron al ataque contra la portería de Donnarumma. La primera gran ocasión llegó durante el primer minuto de partido, cuando Vinicius cayó en el área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, el VAR revisó la jugada e indicó que la acción había sido fuera. Unos minutos más tarde, Vinicius tenía el primero en sus botas, tras un pase de Rodrygo, pero el balón se marchaba fuera. En tan solo diez minutos, los blancos habían dejado mejores sensaciones sobre el verde que en los últimos partidos.

El jugador del Real Madrid Rodrygo (Reuters/Andrew Couldridge)

Las oportunidades a la contra y los balones largos a la espalda de la defensa del Manchester City fueron las estrategias que utilizaron los de Xabi Alonso para anular a los Citizens. Funcionaron. Pusieron a trabajar a Donnarumma. Y tras cada ocasión, la balanza del primer gol se inclinaba sobre el lado blanco. En el minuto 27 de partido, llegó. Bellingham cogió el balón en el centro del campo para mandar un pase largo a Rodrygo, que puso la directa hacia la portería de Donnarumma y disparó al palo cruzado. El gol adelantaba a los blancos en el marcador y desataba la euforia en las gradas del Bernabéu.

Unos cinco minutos después, O’Reilly aprovechaba un balón suelto en el área blanca, tras una parada de Courtois bajo palo, para hacer el gol del empate y volver a poner el marcador en tablas. A partir de ese momento, fue el City quien apretó las tuercas a los blancos para tratar de dar la vuelta al marcador antes del descanso. Y lo consiguieron. Cayó en el área al ser agarrado por Rüdiger. En un primer momento, el árbitro no señaló nada, pero el VAR revisó la jugada y le avisó de un posible penalti. Las peores pesadillas se hicieron realidad: el colegiado señaló la pena máxima. Desde los once metros, Haaland no falló y certificó la remontada de los Citizens.

El Real Madrid se deja el alma, pero no reencauza el partido

En la segunda mitad, los blancos volvieron a lanzarse al ataque, al igual que hizo el City, que quería mantener esa ventaja en el marcador. Fue entonces, cuando el partido se encontraba igualado sobre el verde, cuando Xabi Alonso decidió mover el banquillo. Gonzalo y Ceballos dejaron hueco a Güler y Brahim, que dieron frescura al equipo sobre el césped para volver a la carga contra la portería de Donnarumma. El gol no llegaba para ninguno de los dos equipos. Pero a medida que el encuentro se encaminaba a los minutos finales, más apretaban los blancos, que sentían el tiempo correr en su contra.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Endrick saltó al terreno de juego para sumarse al ataque del Real Madrid y las embestidas y cañonazos que mandaron desde todos los puntos del campo. Por tierra, mar y aire lo intentaron los de Chamartín, pero el balón no quiso entrar para su desesperación. Brillaron, disputaron un duelo con pocos peros, y, sin embargo, el pitido final cayó como una losa sobre los blancos, que vieron cómo se les escapaban otros tres puntos. El Manchester City certificaba la victoria en Champions, mientras el Real Madrid encaja el golpe.