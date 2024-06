Qué pasa con Inglaterra: una de las selecciones con mejores jugadores pero que menos convence sobre el césped

La selección de Inglaterra antes de un partido de la Eurocopa (REUTERS/Lee Smith)

Inglaterra llegaba a la Eurocopa con las expectativas altas. Las apuestas previas a la competición apuntaban a sería el año para los ingleses, después de 58 años sin levantar un solo título, este era el momento de devolver a los aficionados y a todo el país la ilusión por la selección. De hecho, la plantilla se prestaba a ello. Con algunos de los mejores jugadores de todo el torneo a nivel individual, parecía que nada podía salir mal. Y lo cierto es que han conseguido pasar a octavos de final como primeros de grupos, pero las sensaciones sobre el césped son muy diferentes. Inglaterra no convence, incluso más bien decepciona.

Los Three Lions debutaban en la competición ante Serbia, con un partido llano sin grandes ocasiones para los de Gareth Southgate. El gol llegaba a los pocos minutos de comenzar el encuentro (13′) gracias a un centro impecable de Saka que Bellingham no dejaba escapar y adelantaba a los suyos. Eso fue todo lo que se vio de Inglaterra, el resto del partido fue un trascurrir de los minutos, que pasaron sin pena ni gloria. Con el pitido final, registraban sus primeros tres puntos y elevaron la desilusión de los espectadores. Ganaron, pero no convencieron.

Los dos siguientes encuentros de la fase de grupos ante Dinamarca y Eslovenia siguieron la misma dinámica. Ante los daneses no lograron pasar del empate (1-1), mientras que en el último encuentro ni siquiera fueron capaces de ver portería. Que Inglaterra haya conseguido pasar como primera solo se explica en que las selección con las que compartía grupo no eran favoritas ni, a priori, rival para los ingleses. Aunque podría haberse dado la sorpresa, al igual que ha ocurrido en el grupo D, donde ha sido Austria la que ha cerrado la primera fase a la cabeza del grupo, por delante de Francia y Países Bajos.

Pero ¿por qué Inglaterra no convence si es de las mejores selecciones si se miran los jugadores uno a uno? Los Three Lions, si se observa su plantilla de uno a uno, pocas dudas quedan de que se trata del equipo con los mejores jugadores de toda la competición. Pocos países pueden hacerle sombra a nivel individual. No hay una sola posición débil, ni un solo jugador con un nivel inferior. Con jugadores de la talla de Alexander-Arnold, Stones, Trippier, Walker, Bellingham, Foden, Cole Palmer, Rice, Saka o Harry Kane sobran las palabras, pero están faltando los hechos.

El jugador de Inglaterra Jude Bellingham (REUTERS/Lee Smith)

Qué le falta a Inglaterra

Uno de los puntos débiles y a mejorar por los ingleses es la posesión. A pesar de que los de Gareth Southgate cuenta con el balón, lo mantienen casi todo el tiempo en su campo, es decir, en una posición muy lejos de resultar de peligro para los rivales. Una situación que también queda patente en los partidos de Inglaterra es que defienden con todos los jugadores. Ni siquiera Kane se mantiene más en punta para poder montar una contra. Ese es el reto que debe afrontar el equipo inglés de cara a los próximos encuentros, avanzar más allá de su campo, tanto con balón como sin él. Con ello podrían llegar más ocasiones de gol, los jugadores podrían empezar a encontrar la sintonía que hasta ahora han demostrado que les falta.

Estos errores y carencias que sean visto en todos los partidos que han disputado. A ellos se suma que, lejos de llevar a cabo cambios en el dibujo y tratar de encarar los encuentros con un cambio sobre el verde, los jugadores fueron los mismos en todos los partidos de la fase de grupos a excepción de Alexander-Arnorld que fue sustituido por Gallagher. Hasta el momento lo que han mostrado sobre el verde no convence y mucho tiene que cambiar la situación para que vuelvan a subir en las encuestas. Aunque como todo, esto es fútbol, todo es posible y ver a esta Inglaterra ganando la final no sería lo esperado, pero tampoco es imposible.