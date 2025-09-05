España Deportes

Sabalenka alcanza su tercera final consecutiva del US Open: “Estoy súper emocionada de tener otra oportunidad, otra final”

La número uno del mundo se impuso a Jessica Pegula en tres sets y buscará revalidar su título del US Open ante Amanda Anisimova

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Aryna Sabalenka US Open. (REUTERS)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha vuelto a demostrar por qué es una de las jugadoras más dominantes del circuito. Este jueves por la noche, Sabalenka selló su pase a la final del US Open 2025 con una victoria en tres sets sobre la estadounidense Jessica Pegula, con marcador de 4-6, 6-3, 6-4. La número uno del mundo volvió a remontar un encuentro complicado, mostrando la madurez competitiva y la potencia en el servicio que han definido su carrera en lo más alto del tenis mundial.

El triunfo coloca a Sabalenka en su séptima final de Grand Slam, la cuarta en los últimos cinco majors y la tercera consecutiva en Flushing Meadows. Ahora, le queda un solo paso para defender con éxito su título en Nueva York. Su rival en la final será la estadounidense Amanda Anisimova, a quien enfrentará el sábado por el trofeo.

Un partido de menos a más

El partido comenzó cuesta arriba para Sabalenka. Bajo el techo cerrado del Arthur Ashe Stadium, debido a la lluvia, Pegula supo aprovechar las condiciones más controladas y arrancó con un tenis muy preciso. El primer set fue suyo gracias a un juego casi impecable: solo cometió tres errores no forzados y se mostró agresiva desde la devolución, generando incomodidad a su oponente.

Aryna Sabalenka US Open. (REUTERS)
Pero como tantas veces antes, Sabalenka encontró el camino de regreso al partido. En el segundo set, elevó su nivel de juego mientras el rendimiento de Pegula comenzaba a flaquear. La estadounidense acumuló nueve errores no forzados en esa manga, y Sabalenka tomó el control del encuentro. La diferencia en potencia fue clave: la bielorrusa sumó un total de 43 golpes ganadores, frente a los 21 de Pegula, y conectó ocho aces, un arma letal en los momentos más tensos.

El tercer set fue el más reñido y emocional. Pegula dispuso de hasta cuatro puntos de quiebre, pero no logró concretarlos. El servicio de Sabalenka volvió a ser decisivo para mantenerla en ventaja y cerrar el partido con autoridad.

“En este partido, la verdad es que intentaba ir paso a paso”, explicó Sabalenka tras la victoria. “Pensé: ‘No pasa nada si no cierras el partido desde el primer punto de partido. Estás jugando un tenis excelente. Simplemente intenta mejorar’”.

La evolución de su juego y el premio en el horizonte

Lo que más destaca de Sabalenka en este momento de su carrera es la consolidación de su servicio como una de sus armas más eficaces. Algo que, hasta hace no tanto, era uno de sus puntos débiles. Desde que reestructuró su movimiento en 2022, ha transformado su saque en una herramienta decisiva. Este cambio quedó claro durante el encuentro, donde su capacidad para resistir la presión marcó la diferencia.

Aryna Sabalenka y Jessica Pegula
Aryna Sabalenka y Jessica Pegula US Open. (REUTERS)

Tras el partido, Pegula no escondió su frustración, pero también reconoció el nivel del duelo: “Sí, pensé que fue un partido de un nivel muy alto”, dijo. “No sé qué más decir. No sé cómo no pude recuperar el saque en el tercer set”.

La estadounidense reconoció que había hecho ajustes estratégicos para este encuentro y que, a pesar de la derrota, se sintió mejor preparada que en ocasiones anteriores: “Creo que estratégicamente jugué mucho mejor con ella tengo más o menos claro lo que tengo que hacer. Obviamente, la ejecución es otra historia”.

Sin embargo, también dio crédito a la calidad de los golpes de Sabalenka en los momentos clave: “Creo que hubo algunas cosas, muy pequeñas, que podría haber hecho diferente al final, pero es como si estuviera siendo quisquillosa. Si ella sale y yo estaba bateando buenas devoluciones y ella va a conectar tiros ganadores en la primera bola, algunos de ellos literalmente en la línea, no sé qué hacer al respecto”.

