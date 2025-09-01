El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Kevin Lamarque)

El impacto de Carlos Alcaraz en el deporte no se detiene en la pista. Ahora se encuentra inmerso en el US Open, donde este domingo consiguió el pase a cuartos de final tras imponerse a Arthur Rinderknech. Uno de los beneficiados directos es su peluquero de cabecera, Víctor Martínez, quien gestiona una barbería en El Palmar, barrio de las afueras de Murcia y tierra natal del tenista. Martínez se ha convertido en la persona responsable de definir el estilo que acompaña al número dos del mundo desde hace más de dos años.

La popularidad de Alcaraz, sumada a su carácter abierto, ha convertido la visita al barbero en un acontecimiento que trasciende lo privado. Según relata Martínez, el fenómeno ha ido en aumento, y no pasa desapercibido para quienes frecuentan su negocio. “Después de cada torneo importante, recibo mensajes y llamadas de gente que quiere el mismo corte que Carlos”, explica Martínez en una entrevista con CNN Sports, quien reconoce que el estilo elegido por el tenista se ha convertido en una de las solicitudes más frecuentes entre niños y adolescentes de la zona.

Entre los pedidos más comunes figura el degradado lateral y la parte superior más larga, un sello distintivo que se ha hecho reconocible en cada aparición pública de Alcaraz. “Muchos chicos piden exactamente ese look. Es algo que me enorgullece y a la vez sorprende, porque mi trabajo se conoce ahora en lugares a los que nunca imaginé llegar”, comenta el barbero a dicho medio, que ha visto cómo su clientela se multiplica gracias al alcance internacional del tenista. Martínez asegura que la notoriedad también se traduce en beneficios económicos. “El negocio está en su mejor momento. Si bien siempre he tenido una clientela fiel, desde que Carlos empezó a alcanzar finales y a ganar títulos, la agenda está llena casi todos los días. Ya estoy evaluando la posibilidad de trasladarme a un local más grande y adaptarme a la nueva demanda”, adelanta.

La relación entre Alcaraz y Martínez, sin embargo, no se basa únicamente en el corte de cabello. Existe un nivel de confianza y complicidad que va más allá del sillón de la barbería. Martínez explica que existe un protocolo diferente cuando debe atender al deportista. “Tengo que darle un poco de privilegio. Muchas veces trabajamos a puerta cerrada o fuera del horario habitual. Elegimos momentos en los que no hay nadie más, para que él se sienta cómodo y tenga su espacio. A veces también voy a su casa si así lo requiere”, detalla.

El tenista español Carlos Alcaraz (Mike Frey / REUTERS)

La discreción y el trato personalizado forman parte de la rutina entre ambos. Cuando coincide con otros clientes, el tenista suele mostrarse cercano: “Carlos es muy natural. Si hay alguien más en la tienda, charla y bromea con todos, sin importar el reconocimiento que tiene”. Las conversaciones durante los encuentros suelen oscilar entre el deporte y la vida cotidiana. Aficionado declarado del Real Madrid, Alcaraz habla de fútbol con entusiasmo y aprovecha las citas previas a los torneos para comentar sus sensaciones: “Siempre que va a viajar, pasa antes por aquí. Hablamos de cómo está, si se siente preparado, y también del partido de la Champions o cualquier cosa que surja en el momento”, relata Martínez a CNN Sports.

Una larga amistad

La historia entre ambos se remonta a una llamada inesperada. Un amigo en común contactó a Martínez para contarle que el joven prodigio, por entonces ya destacado en el mundo del tenis juvenil, quería cortarse el pelo en su barbería. “Ese primer día estaba muy nervioso. Me temblaban las manos porque estaba frente al número uno del mundo juvenil en ese instante. Pero Carlos hizo todo fácil, siempre es de trato cálido”, recuerda.

Con el paso del tiempo, la relación profesional derivó en viajes y desplazamientos. En más de una ocasión, Martínez acompañó a Alcaraz a ciudades como Valencia o París para atenderlo durante los torneos. “Siempre que ha necesitado un corte especial, he estado allí”, indica con orgullo. La lealtad mutua entre ambos se ha consolidado en estos dos años. “Desde que le hice el primer corte, nunca ha ido a otro barbero. Es algo que valoro mucho y es motivo de respeto mutuo”, comenta Martínez sobre la continuidad de la relación.

Un capítulo curioso surgió durante el último Abierto de Estados Unidos, cuando Alcaraz sorprendió con un estilo distinto. El propio tenista reconoció ante la prensa que el corte no fue realizado por Martínez, sino por su hermano, como solución a un accidente con la máquina de afeitar. “Cuando lo vi en televisión, me reí. Le pregunté y me contó lo sucedido. Son cosas que pasan, pero sé que no lo repetirá cuando vuelva a El Palmar”, asegura el peluquero.

El revuelo generado por el nuevo look de Alcaraz, incluso entre jugadores como Frances Tiafoe, demostró cuánto interés despierta también su imagen fuera del circuito. “Al final, cualquier comentario, bueno o malo, ayuda a que más personas hablen de nosotros y del trabajo que hacemos”, concluye Martínez, que observa en cada corte una oportunidad para seguir acompañando, en silencio, el avance de una de las máximas figuras del tenis mundial.